Макрон закликав Путіна відвести війська і відновити діалог з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна відвести війська від кордону з Україною. Телефонна розмова відбулася 26 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Макрон закликав російського президента з усією відповідальністю взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості у відносинах з Україною. Це має відбутися "шляхом реального відведення військ і важкої техніки від кордону, чіткого підтвердження припинення вогню і надійного відновлення діалогу", зазначили в пресслужбі Єлисейського палацу.

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