Макрон закликав Путіна відвести війська і відновити діалог з Україною
Президент Франції Емманюель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна відвести війська від кордону з Україною. Телефонна розмова відбулася 26 квітня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Макрон закликав російського президента з усією відповідальністю взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості у відносинах з Україною. Це має відбутися "шляхом реального відведення військ і важкої техніки від кордону, чіткого підтвердження припинення вогню і надійного відновлення діалогу", зазначили в пресслужбі Єлисейського палацу.
Топ коментарі
+13 Alexander Cherepchenko
показати весь коментар26.04.2021 22:09
+7 Ан Мур
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+5 Джура
показати весь коментар26.04.2021 22:15
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Пусть ***** валит с нашей территории, выплатив репарации и компенсации.
Нет?
Тогда пусть с жабами на Масква-реке диалоги ведет.
Ибо в 2014 были освобождены 2/3 Донбасса
Хоча, вам, зебілам - аби насрати. А ті перемир'я, на тих ще умовах - якраз то були потрібні, необхідні ЗСУ. На відмінну від нинішніх, коли наших хлопців. як в тирі касапи розстрілюють.
а то жилеты нападут
призвал Путина отвести войска
И вы все на кого-то надеятесь???
Придурки....