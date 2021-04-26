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Новини Агресія Росії проти України
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Макрон закликав Путіна відвести війська і відновити діалог з Україною

Макрон закликав Путіна відвести війська і відновити діалог з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна відвести війська від кордону з Україною. Телефонна розмова відбулася 26 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Макрон закликав російського президента з усією відповідальністю взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості у відносинах з Україною. Це має відбутися "шляхом реального відведення військ і важкої техніки від кордону, чіткого підтвердження припинення вогню і надійного відновлення діалогу", зазначили в пресслужбі Єлисейського палацу.

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Автор: 

путін (23750) Франція (3038) Макрон Емманюель (1448)


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Топ коментарі
+13
Нахрен нам его диалоги!
Пусть ***** валит с нашей территории, выплатив репарации и компенсации.
Нет?
Тогда пусть с жабами на Масква-реке диалоги ведет.
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26.04.2021 22:09
+7
А вивести свою армію з окупованих територій - це мікрон "забув" ***** нагадати?
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26.04.2021 22:11
+5
не 7, а 2 года.
Ибо в 2014 были освобождены 2/3 Донбасса
Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной - Цензор.НЕТ 6312
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26.04.2021 22:15
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Нахрен нам его диалоги!
Пусть ***** валит с нашей территории, выплатив репарации и компенсации.
Нет?
Тогда пусть с жабами на Масква-реке диалоги ведет.
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26.04.2021 22:09 Відповісти
7 лет диалога
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26.04.2021 22:09 Відповісти
В Карабахе тридцать лет длился минск, пока турки дюлей не наваляли.
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26.04.2021 22:12 Відповісти
не 7, а 2 года.
Ибо в 2014 были освобождены 2/3 Донбасса
Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной - Цензор.НЕТ 6312
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26.04.2021 22:15 Відповісти
главное правильно пользоваться "перемирием"
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26.04.2021 23:08 Відповісти
та нужно было этих сепаров огнем сжигать всех без разбора. Что бы такие как ты потом не задавали глупые вопросы.
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26.04.2021 23:06 Відповісти
це після Іловайської і Дебальцевських трагедій? А чим і ким тоді було воювати?
Хоча, вам, зебілам - аби насрати. А ті перемир'я, на тих ще умовах - якраз то були потрібні, необхідні ЗСУ. На відмінну від нинішніх, коли наших хлопців. як в тирі касапи розстрілюють.
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26.04.2021 22:46 Відповісти
А вивести свою армію з окупованих територій - це мікрон "забув" ***** нагадати?
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26.04.2021 22:11 Відповісти
Народу України обридло ще за Порошенка діалогатись, а тепер видно і Путіну обридло. Тільки Зеленський за. І Макрон підтримує.
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26.04.2021 22:13 Відповісти
Допустим, не отвел, какие дальнейшие действия?
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26.04.2021 22:13 Відповісти
Макрон сывочолого напоминает. ***** нехотя отвел войска, получая поджопники из Лондона и Вашингтона, и тут Макрон решил попризывать. Зебилы неделю собирали подписи для созыва ВР, наконец собрали на 27 апреля, и сывочолый тут как тут - це моя заслуга
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26.04.2021 22:15 Відповісти
пока ничего не отвел - только пообещал
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26.04.2021 22:19 Відповісти
а ты кацапского троля напоминаешь, тебя от Пороха также плющит, как и твоего кремлевского ФСБешного гнома и всю вашу промоскальскую падаль
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26.04.2021 22:21 Відповісти
не звизди микрон
а то жилеты нападут
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26.04.2021 22:21 Відповісти
Никогда в Украине не создадут мир те, кто в Минске(жабоеды и фрицы ) создали войну,отрезав ,под создание подконтрольных рашисту ордло ,для ведения войны с Украиной часть ее суверенной территории.
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26.04.2021 22:35 Відповісти
а кацапы пишут другое-президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой https://lenta.ru/tags/persons/makron-emmanuel/ Эммануэлем Макроном обсудил внутриукраинский конфликт и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на http://www.kremlin.ru/events/president/news/65450 сайте Кремля.Президент России отметил, что Киев занимает провокационную позицию и намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения, а также пренебрегает положениями Минских соглашений. Он заявил, что страна должна придерживаться существующих договоренностей, в первую очередь это касается налаживания диалога с Донецком и Луганском, а также правового оформления особого статуса Донбасса.
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26.04.2021 22:39 Відповісти
а также он, в лице ЗЁ, бился головой о бетон в Кривом роге, возле квартиры. Почти рассыпался. Бетон. Но не до конца
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26.04.2021 22:48 Відповісти
Я плакальььь. И да,
призвал Путина отвести войска
И вы все на кого-то надеятесь???
Придурки....
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26.04.2021 22:45 Відповісти
Французские слизни уже рвотный рефлекс последних лет 500 вызывают.
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26.04.2021 22:48 Відповісти
макрон для пу ніхто. По перше макрон тимчасовий управлінець а хvйло пожиттєвий власник московії, по друге хvйло вже купив цю хвойду а тих кого купив зазвичай не слухаєш.
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26.04.2021 23:08 Відповісти
Тільки якщо віддасиш Лімузен.Давай кусок Франції *****,і станеш Мануель-Миротворец перший.
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26.04.2021 23:10 Відповісти
ЗАЧЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ С УБИЙЦЕЙ И ТЕРРОРИСТОМ !!!
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26.04.2021 23:16 Відповісти
ути пути)))
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26.04.2021 23:25 Відповісти
Так уже отводят, Шойгу сказал все, ученья закончились.
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26.04.2021 23:43 Відповісти
 
 