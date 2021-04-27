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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела санкции против 14 граждан РФ из "списка Магнитского"

Великобритания ввела санкции против 14 граждан РФ из

Великобритания ввела санкции против 14 россиян из "списка Магнитского" в рамках инициативы по борьбе против коррупции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

МИД Соединенного Королевства. указал, что в России "в 2007 году организованная преступная группировка была причастна к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму, эквивалентную $230 млн с помощью сложной схемы, включающей сфальсифицированные налоговые льготы".

В санкционный список вошли Павел Карпов, Елена Химина, Дмитрий Клюев, Артем Кузнецов, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Ольга Степанова и Олег Уржумцев. Они фигурируют и в "списке Магнитского" Евросоюза.

Станислав Гордиевский, Геннадий Плаксин, Владлен Степанов, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников и Алексей Шешеня, также подпавшие под санкции Великобритании, ранее были внесены в санкционный список Минфина США.

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Теперь активы этих 14 россиян будут заморожены и на территории Великобритании. Въезд в страну им тоже будет запрещен.

Автор: 

Великобритания (4919) санкции (11254) Закон Магнитского (18)


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Топ комментарии
+5
первым делом вернуть чиновичьих деток на историческую родину - пора им к боярышнику и лаптям привыкать
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27.04.2021 03:01
+4
В ответ, ***** запретит лечение детей за границей?
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27.04.2021 01:21
+4
Чего мелочиться? Отключите россию от https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzk4Gkh53wAhUqpIsKHVXNAeMQFjAHegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fcards%2Fchem-grozit-rossii-otklyuchenie-ot-swift&usg=AOvVaw2RNUl3bzFZbh3CFGf4o9Ek SWIFT

и Х--ЛО тут же угомонится и с мировой арены удалится
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27.04.2021 02:30
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Вот это жесть!
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27.04.2021 01:09 Ответить
Супер !!
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27.04.2021 01:12 Ответить
В ответ, ***** запретит лечение детей за границей?
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27.04.2021 01:21 Ответить
первым делом вернуть чиновичьих деток на историческую родину - пора им к боярышнику и лаптям привыкать
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27.04.2021 03:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/435094 Коля, наверно удивлю, но в Раше, не ходят в лаптях, как и в Украине в постолах, а бояра (глод) продается в аптеке, по рецепту, а не в каждом генделыке, как в Украине.
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27.04.2021 06:35 Ответить
Из Бразилии так хорошо видно что творится в Украине,юный пригожинец?
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27.04.2021 08:13 Ответить
Видно (https://www.youtube.com/watch?v=JcONLnukaVw ссылка )
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27.04.2021 15:21 Ответить
Ни в коем случае!!! Они самый хороший материал для вербовки!
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27.04.2021 08:11 Ответить
Чего мелочиться? Отключите россию от https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzk4Gkh53wAhUqpIsKHVXNAeMQFjAHegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fcards%2Fchem-grozit-rossii-otklyuchenie-ot-swift&usg=AOvVaw2RNUl3bzFZbh3CFGf4o9Ek SWIFT

и Х--ЛО тут же угомонится и с мировой арены удалится
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27.04.2021 02:30 Ответить
Отключение от СВИФТ, как ни странно, выгодно Раше. При отключении, США лишится контроля над транзакциями, которые контролируют по решению суда, после взрыва небоскребов. Кроме того, страны будут вынуждены подключиться к российскому аналогу - СМБП, мешками никто наличку таскать не будет. А насчет "мелочиться", то Раша вторая по транзакциям в системе СВИФТ, а это совсем не мелочь. Выкинуть такой сегмент, это непредсказуемые последствия
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27.04.2021 15:38 Ответить
Зачем цепляться за этот "сегмент" если он в лице кремля губит сотни жизней не в чем не повинных людей и кремлёвские реваншистские идеи в Европе могут осуществиться
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27.04.2021 19:54 Ответить
СВИФТ никого не губит, это платежная система.
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27.04.2021 19:59 Ответить
я не говорила ч то СВИФТ губит. Я говорила о том, что страна агрессор не должна пользоваться этой системой и выбрать:-
или угомонитьься и пользоваться СВИФТОМ, или остаться полнейшим изгоем без оного.
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27.04.2021 20:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/449943 Прикинь, Раша третий торговый партнер Украины. Сейчас р@зосрались с Китаем, вероятно второй, после ЕС. Прикинь, Раша хочет заплатить за транзит газа, ну два лярда долларов, а это две фуры, длиномера, забитые 100 долларовыми купюрами))) Реально? Их пол-года пересчитывать на таможне надо)))
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27.04.2021 20:20 Ответить
Вот и отлично! Пусть считают, а не воюют
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28.04.2021 01:34 Ответить
Смешно слышать такое от страны, которая прячет у себя тысячи российских воров ради их денег.
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27.04.2021 04:37 Ответить
якися нищеброды. де абрамовичи-усмановы?
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27.04.2021 05:13 Ответить
А почему не выслать бы шпионов 15 из посольства Бантустана,в знак солидарности с Чехией? Слабо,Борис?
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27.04.2021 08:10 Ответить
А що Україна? А Україна заключила договори на поставку російського вугілля і російської електороенергії. Щоб "братани" не загнулися від європейських санкцій. Свої галузі звичайно банкротять, щоб вже в майбутньому не змогли відновити ці галузі і наповну залежали від москалів.
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27.04.2021 08:47 Ответить
ЖЛОБЯРЫ ТОРМОЗНУТЫЕ !!!
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27.04.2021 09:30 Ответить
Приємно читати.
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27.04.2021 10:08 Ответить
 
 