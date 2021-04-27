Великобритания ввела санкции против 14 граждан РФ из "списка Магнитского"

Великобритания ввела санкции против 14 россиян из "списка Магнитского" в рамках инициативы по борьбе против коррупции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

МИД Соединенного Королевства. указал, что в России "в 2007 году организованная преступная группировка была причастна к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму, эквивалентную $230 млн с помощью сложной схемы, включающей сфальсифицированные налоговые льготы".

В санкционный список вошли Павел Карпов, Елена Химина, Дмитрий Клюев, Артем Кузнецов, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Ольга Степанова и Олег Уржумцев. Они фигурируют и в "списке Магнитского" Евросоюза.

Станислав Гордиевский, Геннадий Плаксин, Владлен Степанов, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников и Алексей Шешеня, также подпавшие под санкции Великобритании, ранее были внесены в санкционный список Минфина США.

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Теперь активы этих 14 россиян будут заморожены и на территории Великобритании. Въезд в страну им тоже будет запрещен.