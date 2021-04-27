Велика Британія запровадила санкції проти 14 громадян РФ зі "списку Магнітського"

Велика Британія запровадила санкції проти 14 росіян зі "списку Магнітського" в межах ініціативи з боротьби проти корупції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У МЗС Сполученого Королівства зазначили, що в Росії "в 2007 році організоване злочинне угруповання було причетне до серйозної корупції, незаконно привласнивши російську державну власність на суму, еквівалентну $230 млн за допомогою складної схеми, що включає сфальсифіковані податкові пільги".

До санкційного списку потрапили Павло Карпов, Олена Хіміна, Дмитро Клюєв, Артем Кузнєцов, Юлія Майорова, Андрій Павлов, Ольга Степанова та Олег Уржумцев. Вони фігурують і у "списку Магнітського" Євросоюзу.

Станіслав Гордієвський, Геннадій Плаксін, Владлен Степанов, Віктор Маркелов, В'ячеслав Хлєбніков та Олексій Шешеня, які також підпали під санкції Великої Британії, раніше були внесені до санкційного списку Мінфіну США.

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Тепер активи цих 14 росіян будуть заморожені і на території Великої Британії. В'їзд до країни їм теж буде заборонений.