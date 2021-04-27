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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія запровадила санкції проти 14 громадян РФ зі "списку Магнітського"

Велика Британія запровадила санкції проти 14 громадян РФ зі

Велика Британія запровадила санкції проти 14 росіян зі "списку Магнітського" в межах ініціативи з боротьби проти корупції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У МЗС Сполученого Королівства зазначили, що в Росії "в 2007 році організоване злочинне угруповання було причетне до серйозної корупції, незаконно привласнивши російську державну власність на суму, еквівалентну $230 млн за допомогою складної схеми, що включає сфальсифіковані податкові пільги".

До санкційного списку потрапили Павло Карпов, Олена Хіміна, Дмитро Клюєв, Артем Кузнєцов, Юлія Майорова, Андрій Павлов, Ольга Степанова та Олег Уржумцев. Вони фігурують і у "списку Магнітського" Євросоюзу.

Станіслав Гордієвський, Геннадій Плаксін, Владлен Степанов, Віктор Маркелов, В'ячеслав Хлєбніков та Олексій Шешеня, які також підпали під санкції Великої Британії, раніше були внесені до санкційного списку Мінфіну США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Маас сумнівається в дієвості посилення санкцій проти Росії

Тепер активи цих 14 росіян будуть заморожені і на території Великої Британії. В'їзд до країни їм теж буде заборонений.

Автор: 

Велика Британія (5541) санкції (11763) Закон Магнітського (9)


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Топ коментарі
+5
первым делом вернуть чиновичьих деток на историческую родину - пора им к боярышнику и лаптям привыкать
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27.04.2021 03:01
+4
В ответ, ***** запретит лечение детей за границей?
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27.04.2021 01:21
+4
Чего мелочиться? Отключите россию от https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzk4Gkh53wAhUqpIsKHVXNAeMQFjAHegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fcards%2Fchem-grozit-rossii-otklyuchenie-ot-swift&usg=AOvVaw2RNUl3bzFZbh3CFGf4o9Ek SWIFT

и Х--ЛО тут же угомонится и с мировой арены удалится
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27.04.2021 02:30
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Вот это жесть!
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27.04.2021 01:09 Відповісти
Супер !!
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27.04.2021 01:12 Відповісти
В ответ, ***** запретит лечение детей за границей?
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27.04.2021 01:21 Відповісти
первым делом вернуть чиновичьих деток на историческую родину - пора им к боярышнику и лаптям привыкать
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27.04.2021 03:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/435094 Коля, наверно удивлю, но в Раше, не ходят в лаптях, как и в Украине в постолах, а бояра (глод) продается в аптеке, по рецепту, а не в каждом генделыке, как в Украине.
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27.04.2021 06:35 Відповісти
Из Бразилии так хорошо видно что творится в Украине,юный пригожинец?
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27.04.2021 08:13 Відповісти
Видно (https://www.youtube.com/watch?v=JcONLnukaVw ссылка )
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27.04.2021 15:21 Відповісти
Ни в коем случае!!! Они самый хороший материал для вербовки!
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27.04.2021 08:11 Відповісти
Чего мелочиться? Отключите россию от https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzk4Gkh53wAhUqpIsKHVXNAeMQFjAHegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fcards%2Fchem-grozit-rossii-otklyuchenie-ot-swift&usg=AOvVaw2RNUl3bzFZbh3CFGf4o9Ek SWIFT

и Х--ЛО тут же угомонится и с мировой арены удалится
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27.04.2021 02:30 Відповісти
Отключение от СВИФТ, как ни странно, выгодно Раше. При отключении, США лишится контроля над транзакциями, которые контролируют по решению суда, после взрыва небоскребов. Кроме того, страны будут вынуждены подключиться к российскому аналогу - СМБП, мешками никто наличку таскать не будет. А насчет "мелочиться", то Раша вторая по транзакциям в системе СВИФТ, а это совсем не мелочь. Выкинуть такой сегмент, это непредсказуемые последствия
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27.04.2021 15:38 Відповісти
Зачем цепляться за этот "сегмент" если он в лице кремля губит сотни жизней не в чем не повинных людей и кремлёвские реваншистские идеи в Европе могут осуществиться
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27.04.2021 19:54 Відповісти
СВИФТ никого не губит, это платежная система.
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27.04.2021 19:59 Відповісти
я не говорила ч то СВИФТ губит. Я говорила о том, что страна агрессор не должна пользоваться этой системой и выбрать:-
или угомонитьься и пользоваться СВИФТОМ, или остаться полнейшим изгоем без оного.
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27.04.2021 20:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/449943 Прикинь, Раша третий торговый партнер Украины. Сейчас р@зосрались с Китаем, вероятно второй, после ЕС. Прикинь, Раша хочет заплатить за транзит газа, ну два лярда долларов, а это две фуры, длиномера, забитые 100 долларовыми купюрами))) Реально? Их пол-года пересчитывать на таможне надо)))
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27.04.2021 20:20 Відповісти
Вот и отлично! Пусть считают, а не воюют
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28.04.2021 01:34 Відповісти
Смешно слышать такое от страны, которая прячет у себя тысячи российских воров ради их денег.
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27.04.2021 04:37 Відповісти
якися нищеброды. де абрамовичи-усмановы?
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27.04.2021 05:13 Відповісти
А почему не выслать бы шпионов 15 из посольства Бантустана,в знак солидарности с Чехией? Слабо,Борис?
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27.04.2021 08:10 Відповісти
А що Україна? А Україна заключила договори на поставку російського вугілля і російської електороенергії. Щоб "братани" не загнулися від європейських санкцій. Свої галузі звичайно банкротять, щоб вже в майбутньому не змогли відновити ці галузі і наповну залежали від москалів.
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27.04.2021 08:47 Відповісти
ЖЛОБЯРЫ ТОРМОЗНУТЫЕ !!!
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27.04.2021 09:30 Відповісти
Приємно читати.
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27.04.2021 10:08 Відповісти
 
 