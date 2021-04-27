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Новости Борьба с коронавирусом
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Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов

Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов

Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%, максимальная заполненность (71%) отмечается в Хмельницкой области

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером..

"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", - сказал он.

Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове не хватает медиков для COVID-больниц. С начала пандемии из медучреждений уволились 2 тыс. работников, - заместитель городского головы

больница (1436) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Тварь!
Почему этот преступник еще не ответил за частные клиники "своей жены", открытые в день его вступления на правление нашими жизнями?!
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27.04.2021 08:32
+2
У фейсбуці віруси лайкають Стєпанову.
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27.04.2021 08:23
+1
Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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27.04.2021 07:29
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Брешет и глазом не моргнет. В Харькове очень тяжко.
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27.04.2021 07:24 Ответить
Гепінськ ПРодовжується .
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27.04.2021 07:30 Ответить
Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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27.04.2021 07:29 Ответить
А шо, ні, приколісте номерний? Треба лікувати людей, які звертаються по допомогу - І ВСЕ! КРАПКА, ***! Нє хрєн людей безмозгло й безглуздо дурантінити лохдаунами!!!
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27.04.2021 08:23 Ответить
А сколько процентов кислородных мест заполнено???
Или это средняя температура по всем больницам ?
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27.04.2021 08:01 Ответить
ну и кому верить то?
Министр у нас конечно кринжов, но думаю - а не враг ли он часом?
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27.04.2021 08:10 Ответить
У фейсбуці віруси лайкають Стєпанову.
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27.04.2021 08:23 Ответить
Тварь!
Почему этот преступник еще не ответил за частные клиники "своей жены", открытые в день его вступления на правление нашими жизнями?!
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27.04.2021 08:32 Ответить
Хто тобі вірить???
Коли в Одесі не приймали у лікарні з сатурацією меньше 80-ти, ти теж співав, що в Одесі заповненість у 60 відсотків...
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27.04.2021 11:27 Ответить
 
 