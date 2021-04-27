Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов

Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%, максимальная заполненность (71%) отмечается в Хмельницкой области

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером..

"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", - сказал он.

Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.

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