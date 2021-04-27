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Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов
Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%, максимальная заполненность (71%) отмечается в Хмельницкой области
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером..
"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", - сказал он.
Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.
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Или это средняя температура по всем больницам ?
Министр у нас конечно кринжов, но думаю - а не враг ли он часом?
Почему этот преступник еще не ответил за частные клиники "своей жены", открытые в день его вступления на правление нашими жизнями?!
Коли в Одесі не приймали у лікарні з сатурацією меньше 80-ти, ти теж співав, що в Одесі заповненість у 60 відсотків...