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Лікарні України заповнені пацієнтами з COVID-19 на 52%, - Степанов
Лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%, максимальна заповненість (71%) зафіксована в Хмельницькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням н Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок увечері.
"В Україні немає заповнення лікарень на 100%, лікарні заповнені на 52%", - сказав він.
Степанов також нагадав, що Кабмін виділив 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медзакладів первинної ланки.
Топ коментарі
+3 сепаратизму смерть
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+2 Andrij Berest
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+1 Lvbnhj
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Или это средняя температура по всем больницам ?
Министр у нас конечно кринжов, но думаю - а не враг ли он часом?
Почему этот преступник еще не ответил за частные клиники "своей жены", открытые в день его вступления на правление нашими жизнями?!
Коли в Одесі не приймали у лікарні з сатурацією меньше 80-ти, ти теж співав, що в Одесі заповненість у 60 відсотків...