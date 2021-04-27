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Лікарні України заповнені пацієнтами з COVID-19 на 52%, - Степанов

Лікарні України заповнені пацієнтами з COVID-19 на 52%, - Степанов

Лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%, максимальна заповненість (71%) зафіксована в Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням н Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок увечері.

"В Україні немає заповнення лікарень на 100%, лікарні заповнені на 52%", - сказав він.

Степанов також нагадав, що Кабмін виділив 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медзакладів первинної ланки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість COVID-ліжок у медустановах Києва перевищує 70%. Зростає кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, - Кличко

Автор: 

лікарня (1356) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Тварь!
Почему этот преступник еще не ответил за частные клиники "своей жены", открытые в день его вступления на правление нашими жизнями?!
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27.04.2021 08:32
+2
У фейсбуці віруси лайкають Стєпанову.
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27.04.2021 08:23
+1
Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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27.04.2021 07:29
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Брешет и глазом не моргнет. В Харькове очень тяжко.
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27.04.2021 07:24 Відповісти
Гепінськ ПРодовжується .
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27.04.2021 07:30 Відповісти
Больницы Украины заполнены пациентами с COVID-19 на 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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27.04.2021 07:29 Відповісти
А шо, ні, приколісте номерний? Треба лікувати людей, які звертаються по допомогу - І ВСЕ! КРАПКА, ***! Нє хрєн людей безмозгло й безглуздо дурантінити лохдаунами!!!
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27.04.2021 08:23 Відповісти
А сколько процентов кислородных мест заполнено???
Или это средняя температура по всем больницам ?
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27.04.2021 08:01 Відповісти
ну и кому верить то?
Министр у нас конечно кринжов, но думаю - а не враг ли он часом?
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27.04.2021 08:10 Відповісти
У фейсбуці віруси лайкають Стєпанову.
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27.04.2021 08:23 Відповісти
Тварь!
Почему этот преступник еще не ответил за частные клиники "своей жены", открытые в день его вступления на правление нашими жизнями?!
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27.04.2021 08:32 Відповісти
Хто тобі вірить???
Коли в Одесі не приймали у лікарні з сатурацією меньше 80-ти, ти теж співав, що в Одесі заповненість у 60 відсотків...
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27.04.2021 11:27 Відповісти
 
 