Лікарні України заповнені пацієнтами з COVID-19 на 52%, - Степанов

Лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%, максимальна заповненість (71%) зафіксована в Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням н Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок увечері.

"В Україні немає заповнення лікарень на 100%, лікарні заповнені на 52%", - сказав він.

Степанов також нагадав, що Кабмін виділив 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медзакладів первинної ланки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість COVID-ліжок у медустановах Києва перевищує 70%. Зростає кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, - Кличко