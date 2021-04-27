За выходные на Донбассе зафиксировали 382 нарушения "тишины", - спецмиссия ОБСЕ

За период с вечера 23 по вечер 25 апреля в Донецкой области СММ зафиксировала 382 нарушения режима прекращения огня, включая 297 взрывов неопределенного происхождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 26 апреля.

Так, поданным миссии, большинство нарушений режима прекращения огня, включая большую часть взрывов, зафиксировано вечером 23 апреля в районах к юго-востоку от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) и к западу от н. п. Донецк (неподконтрольный правительству); утром и вечером 24 апреля — к западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также вечером 23 и 24 апреля — к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 374 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых произошли к западу от Горловки и к востоку от Авдеевки.

За период с вечера 23 по вечер 25 апреля в Луганской области СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения. Семь нарушений режима прекращения огня зафиксированы ночью с 23 на 24 и с 24 на 25 апреля в районах к востоко-юго-востоку от н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала в этой области 2 нарушения режима прекращения огня.

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После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 22 435 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 6 290 взрывов, 2 820 неопределенных пролетевших боеприпасов, 195 вспышек дульного пламени, 79 осветительных ракет и не менее 12 051 очереди и выстрела).