За вихідні на Донбасі зафіксували 382 порушення "тиші", - спецмісія ОБСЄ

За період з вечора 23 по вечір 25 квітня в Донецькій області СММ зафіксувала 382 порушення режиму припинення вогню, зокрема 297 вибухів невизначеного походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 26 квітня.

Так, за даними місії, більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема велику частину вибухів, зафіксовано ввечері 23 квітня в районах на південний схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька) і на захід від н. п. Донецьк (непідконтрольний уряду); вранці і ввечері 24 квітня - на захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька), а також увечері 23 і 24 квітня - на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька). За попередній звітний період місія зафіксувала 374 порушення режиму припинення вогню, деякі з них сталися на захід від Горлівки і на схід від Авдіївки.

За період з вечора 23 по вечір 25 квітня в Луганській області СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження. Сім порушень режиму припинення вогню зафіксовано вночі з 23 на 24 і з 24 на 25 квітня в районах на схід-південний схід від н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська). За попередній звітний період місія зафіксувала в цій області 2 порушення режиму припинення вогню.

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Після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду місія зафіксувала щонайменше 22 435 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 6290 вибухів, 2820 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 195 спалахів дульного полум'я, 79 освітлювальних ракет і щонайменше 12 051 чергу і постріл).