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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) лишь 9 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 100 человек привиты против COVID-19 за сутки 26 апреля 2021 в Украине. 539 126 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 26 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (1 374) области, Киеве (1 079) и Одесской (679) области, меньше всего - в Луганской (108), Херсонской (110) и Ивано-Франковской (172) областях.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов 01
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов 02
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов 03
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов 04

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шикарные результаты.Ну а чему,собсно,удивляться?Ведь за дело взялись мастера спорта по борьбе с коронавирусом.Не побоюсь этого слова-мастера международного класса.
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27.04.2021 08:53 Ответить
Такими темпами, чтобы вакцинировать хотя бы 30 млн. чел (из~ 40) - потребуется семь с половиной лет ... ппц
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27.04.2021 09:02 Ответить
И нах. такая вакцинация... для общества она не эффективна, не в состоянии создать коллективного иммунитета... может быть для счастливчика? по новым данным держит иммунитет до года... - пиар с пустым ведром.
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27.04.2021 09:56 Ответить
мда, второй дозы даже для этих нет. а смысл был всего этого кипежа, я так понимаю, куртку прикупить санитару да немного бабосов наверх отправить.
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27.04.2021 10:28 Ответить
така собі арифметика. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов - Цензор.НЕТ 2421"
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27.04.2021 14:24 Ответить
 
 