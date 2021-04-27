За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) лишь 9 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"11 100 человек привиты против COVID-19 за сутки 26 апреля 2021 в Украине. 539 126 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 26 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (1 374) области, Киеве (1 079) и Одесской (679) области, меньше всего - в Луганской (108), Херсонской (110) и Ивано-Франковской (172) областях.
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