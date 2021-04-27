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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) лише 9 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 100 людей щеплено проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні. 539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами вакцинації.

"Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 495 569 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Дніпропетровській (1374) області, Києві (1079) та Одеській (679) області, найменше - в Луганській (108), Херсонській (110) та Івано-Франківській (172) областях.

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов 01
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов 02
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов 03
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов 04

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Шикарные результаты.Ну а чему,собсно,удивляться?Ведь за дело взялись мастера спорта по борьбе с коронавирусом.Не побоюсь этого слова-мастера международного класса.
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27.04.2021 08:53 Відповісти
Такими темпами, чтобы вакцинировать хотя бы 30 млн. чел (из~ 40) - потребуется семь с половиной лет ... ппц
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27.04.2021 09:02 Відповісти
И нах. такая вакцинация... для общества она не эффективна, не в состоянии создать коллективного иммунитета... может быть для счастливчика? по новым данным держит иммунитет до года... - пиар с пустым ведром.
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27.04.2021 09:56 Відповісти
мда, второй дозы даже для этих нет. а смысл был всего этого кипежа, я так понимаю, куртку прикупить санитару да немного бабосов наверх отправить.
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27.04.2021 10:28 Відповісти
така собі арифметика. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 100 осіб, загалом - 539 126, - Степанов - Цензор.НЕТ 2421"
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27.04.2021 14:24 Відповісти
 
 