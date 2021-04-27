ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку, - нардеп "ЕС" Гончаренко
Офис Президента в четверг, 29 апреля, планирует на внеочередном заседании Верховной Рады отправить министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", - заявил нардеп.
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просто степашка воровать стал много, а *********** заносить стал мало...
Це був єдиний за всю незалежну історію МОЗ за якого не було соромно
Степанов!!!
А я то думал....
сумления бируть...
У нас есть ведро на 10 литров и ведро на 5 литров. Сколько у нас ведер?
100% Кива скажет 15
А Кива на что? - чего ж он в профффесора лез, по-твоему?
Дадут ещё в догонку пару Лямов что б молчал, и на этом все
Организуем ей его!
И если прений будет мало
То мы всегда найдём его!
Кого? Козла! Мы смело растерзаем!
Сперва в смолу мокнём его!
Потом рога ему сломаем
И под конец распнём его!