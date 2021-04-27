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ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку, - нардеп "ЕС" Гончаренко

ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку, - нардеп

Офис Президента в четверг, 29 апреля, планирует на внеочередном заседании Верховной Рады отправить министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", - заявил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов

ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку, - нардеп ЕС Гончаренко 01

Автор: 

ВР (29227) Кабмин (14024) Минздрав (4899) отставка (3150) Гончаренко (535) Степанов Максим (2062) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+25
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3324
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27.04.2021 09:08
+22
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 712
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27.04.2021 09:07
+18
про Уляну не треба повторювати Беніни та Мертвечуковскі страшилки
Це був єдиний за всю незалежну історію МОЗ за якого не було соромно
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27.04.2021 09:08
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Видимо вакцина на подходе и Ермак хочет все лавры себе 😀😀😀
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27.04.2021 08:50 Ответить
да нет никакой вакцины (есть сцяки зелупенского, но они не особо)
просто степашка воровать стал много, а *********** заносить стал мало...
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27.04.2021 09:17 Ответить
Давно пора. Стебанов відродив медичну мафію, з якою боролась Уляна Супрун. Також він првалив вакцинацію людей, маніпулював статистикою захворюваності, бездумно вводили карантини (згадайте безглузді заборони на самому початку, коли перелякали людей).
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27.04.2021 08:51 Ответить
Наскульки я пам'ятаю, в свій час Уляна Супрун теж була винна у всіх смертних гріхах та мала погоняло "Доктор смерть". Уже тепер стала потрібна нам? Не прошло і кілька років. Пройде ще кілька років та начнем Степанова згадувати добрим словом...
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27.04.2021 08:55 Ответить
про Уляну не треба повторювати Беніни та Мертвечуковскі страшилки
Це був єдиний за всю незалежну історію МОЗ за якого не було соромно
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27.04.2021 09:08 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3324
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27.04.2021 09:08 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4896
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27.04.2021 09:09 Ответить
Я дико извиняюсь,но у Вас ошибка в написании фамилии министра.Первые две буквы явно лишние.
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27.04.2021 08:57 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3712
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27.04.2021 09:04 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6065
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27.04.2021 09:15 Ответить
...наконец - то правда восторжествовала, сколько можно было терпеть этого недалёкого!!!)
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27.04.2021 10:50 Ответить
Так вот кто во всём виноват!
Степанов!!!
А я то думал....
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27.04.2021 08:51 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6532
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27.04.2021 10:50 Ответить
Созрели блин, когда уже все провалено и развалено.
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27.04.2021 08:52 Ответить
Це ще не факт, що дозріли. У "слуг" то все нормально, а нарід, то таке. Своє завдання він виконав ще в 2019-му.
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27.04.2021 10:54 Ответить
А что бы он не скучал в отставке,отправьте его еще учиться!Потому что,иногда тупость зашкаливает)Точнее не иногда,а всегда)
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27.04.2021 08:53 Ответить
к Киве на кафедру
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27.04.2021 09:01 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6465
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27.04.2021 09:06 Ответить
ЗЕпереміга!
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27.04.2021 09:12 Ответить
Володар пальта в небезпеці! Всі на захист володаря пальта!, 😁 Звичайно ж з відставкою вішали для дорогого пальта у медицині нічого не зміниться, бо то лише вішалка, не більше. І з вакцина и нічого не зміниться. І відповідно з вакцинацією теж. Бо для змін треба звільнити повелитель цих всіх вішалок, який їх і порозставляв по гардеробі.
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27.04.2021 08:55 Ответить
Поздно. Не все дожили до этого чудного момента.
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27.04.2021 08:55 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 138
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27.04.2021 09:05 Ответить
Богатирьову призначать?
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27.04.2021 08:58 Ответить
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27.04.2021 09:02 Ответить
Киву . он как раз защитился . так сказать молодой ученый . новое лицо
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27.04.2021 09:03 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 712
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27.04.2021 09:07 Ответить
инетересно кива хоть таблицу умножения помнит?
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27.04.2021 09:14 Ответить
думаешь, он ее когда-то знал?
сумления бируть...
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27.04.2021 09:15 Ответить
Подними данные с Полтавской дурки (диагноз, когда Великий Дроч уходил от УД).
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27.04.2021 09:55 Ответить
Или спросить киву (задача со звездочкой*):
У нас есть ведро на 10 литров и ведро на 5 литров. Сколько у нас ведер?
100% Кива скажет 15
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27.04.2021 09:16 Ответить
Про це він розкаже в наступній науковій роботі.
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27.04.2021 09:17 Ответить
...ты чё ..., издеваешься !!!?)) ...мозги же могут заклинить
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27.04.2021 10:53 Ответить
Конь+ дед+ ад = та еще смесь 😂😂😂
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27.04.2021 09:17 Ответить
с этих зебилов станется
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27.04.2021 09:09 Ответить
тю.
А Кива на что? - чего ж он в профффесора лез, по-твоему?
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27.04.2021 09:15 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 8279
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27.04.2021 09:17 Ответить
Его посадить надо а не уволить
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27.04.2021 08:58 Ответить
Что бы посадить, нужен суд, но суд ни кому не выгоден, там все кубло замешано.
Дадут ещё в догонку пару Лямов что б молчал, и на этом все
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27.04.2021 09:01 Ответить
Прикольно , натворил делов и в отставку , и как всегда ни кто не будет отвечать .
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27.04.2021 08:59 Ответить
Надо ввести уголовную ответственность на чиновников за нанесение вреда государству неумелыми или коррупционными действиями. Чтобы подумали вступая на должность о своей квалификации и замыслах.
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27.04.2021 09:00 Ответить
Типа следующий пинжаков с карманами покупать не будет...?
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27.04.2021 09:00 Ответить
абы не женщину назначили . там еще сумочки . бижутерия . походы по салонам . бюджет МОЗ этого не потянет
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27.04.2021 09:05 Ответить
А Супрун покупала пальто с большими карманами? Каждый честный человек должен быть на все золота в нашем царстве-государстве, и его надо отстаивать зубами и ногами.
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27.04.2021 09:13 Ответить
За Уляну мова не ведеться... Мабуть, єдиний адекватний керівник МОЗ...
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27.04.2021 09:16 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2531
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27.04.2021 09:11 Ответить
В некоторых случаях это слово пишется раздельно.
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27.04.2021 09:12 Ответить
А як тут всі волали про дохтур Смерть я пам"ятаю.
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27.04.2021 09:18 Ответить
И куртку сдаст в бухгалтерию.
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27.04.2021 09:10 Ответить
Старого корупционера (налоговика) нельзя было ставить на эту должность. И это после того как Супрун критиковали, что она якобы не врач. А она даже министром не была потому что взятки не дала.
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27.04.2021 09:11 Ответить
Неужели и пальтишко отберете, нелюди?
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27.04.2021 09:12 Ответить
и пальто отберите у него
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27.04.2021 09:13 Ответить
Кто "новость" анонсировал , Гончаренко ? Значит , 100% БРЕХНЯ !
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27.04.2021 09:14 Ответить
ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1304
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27.04.2021 09:15 Ответить
Шо ви до його пристібались? Він як був санітаром, так ним і залишився. Потрібно дати люлєй тому хто його призначив туди.
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27.04.2021 09:16 Ответить
Чернь жаждет нового скандала?
Организуем ей его!
И если прений будет мало
То мы всегда найдём его!
Кого? Козла! Мы смело растерзаем!
Сперва в смолу мокнём его!
Потом рога ему сломаем
И под конец распнём его!
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27.04.2021 09:18 Ответить
доктор кива как раз подъехал, надо брать.
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27.04.2021 09:24 Ответить
Степанов только об этом и мечиает. Он уже накрал под завязку.
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27.04.2021 09:52 Ответить
почему сейчас, странно как-то..., надо было дожидаться, пока чел провалил все, что можно было провалить, а потом раз и в отставку...
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27.04.2021 10:32 Ответить
Вчора Степанов активно спростовував це Гончаренку, Рудичці і Тимошенці. Дивно, що Голубовська стала на захист степашки.
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27.04.2021 10:33 Ответить
Давно пора. Только не в отставку, а на нары.
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27.04.2021 10:51 Ответить
 
 