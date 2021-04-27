ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Офис Президента в четверг, 29 апреля, планирует на внеочередном заседании Верховной Рады отправить министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", - заявил нардеп.

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