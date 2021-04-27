ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Офіс Президента в четвер, 29 квітня, планує на позачерговому засіданні Верховної Ради відправити міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку на позачерговій кадровій сесії", - заявив нардеп.

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