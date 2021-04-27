ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко
Офіс Президента в четвер, 29 квітня, планує на позачерговому засіданні Верховної Ради відправити міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.
Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку на позачерговій кадровій сесії", - заявив нардеп.
Топ коментарі
+25 Роман с камнем
показати весь коментар27.04.2021 09:08
+22 саша паламарчук
показати весь коментар27.04.2021 09:07
+18 andriy shevchenko #458653
показати весь коментар27.04.2021 09:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто степашка воровать стал много, а *********** заносить стал мало...
Це був єдиний за всю незалежну історію МОЗ за якого не було соромно
Степанов!!!
А я то думал....
сумления бируть...
У нас есть ведро на 10 литров и ведро на 5 литров. Сколько у нас ведер?
100% Кива скажет 15
А Кива на что? - чего ж он в профффесора лез, по-твоему?
Дадут ещё в догонку пару Лямов что б молчал, и на этом все
Организуем ей его!
И если прений будет мало
То мы всегда найдём его!
Кого? Козла! Мы смело растерзаем!
Сперва в смолу мокнём его!
Потом рога ему сломаем
И под конец распнём его!