Крымские татары будут оставаться в центре внимания ООН, - Кислица

Сохранение самобытности крымских татар будет находиться в центре внимания Генассамблеи и генерального секретаря ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Судьба крымских татар, к сожалению, очень красноречиво свидетельствует об общем резком ухудшении положения с правами человека на полуострове", - сказал Кислица.

Поэтому Украина, по его словам, должным образом "держит вопрос сохранения культурной самобытности крымских татар в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН (что отражено в ее соответствующих резолюциях), а также генерального секретаря, на которого возложено исполнение этих резолюций", - добавил он.

Важно, подчеркнул Кислица, что доклады генсека ООН, подготовленные в соответствии с этими резолюциями, содержат широкий спектр фактов и свидетельств об ограничениях, с которыми в оккупированном Крыму сталкиваются украинские граждане, в том числе крымские татары, при реализации своих экономических, социальных и культурных прав, в частности права на труд, а также возможности получения образования на украинском и крымскотатарском языках.

"Мы будем сохранять бдительность и держать вопрос коренных народов Украины на повестке дня ООН, - отметил постпред. - Это, конечно, предполагает снятие незаконного запрета на деятельность Меджлиса, наложенного российскими оккупационными властями в Крыму".

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