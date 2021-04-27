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Крымские татары будут оставаться в центре внимания ООН, - Кислица

Крымские татары будут оставаться в центре внимания ООН, - Кислица

Сохранение самобытности крымских татар будет находиться в центре внимания Генассамблеи и генерального секретаря ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Судьба крымских татар, к сожалению, очень красноречиво свидетельствует об общем резком ухудшении положения с правами человека на полуострове", - сказал Кислица.

Поэтому Украина, по его словам, должным образом "держит вопрос сохранения культурной самобытности крымских татар в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН (что отражено в ее соответствующих резолюциях), а также генерального секретаря, на которого возложено исполнение этих резолюций", - добавил он.

Важно, подчеркнул Кислица, что доклады генсека ООН, подготовленные в соответствии с этими резолюциями, содержат широкий спектр фактов и свидетельств об ограничениях, с которыми в оккупированном Крыму сталкиваются украинские граждане, в том числе крымские татары, при реализации своих экономических, социальных и культурных прав, в частности права на труд, а также возможности получения образования на украинском и крымскотатарском языках.

"Мы будем сохранять бдительность и держать вопрос коренных народов Украины на повестке дня ООН, - отметил постпред. - Это, конечно, предполагает снятие незаконного запрета на деятельность Меджлиса, наложенного российскими оккупационными властями в Крыму".

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А крымские украинцы?
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27.04.2021 10:04 Ответить
...будут ......, оставаться в центре - а по краям , а в воротах !!?))
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27.04.2021 10:22 Ответить
 
 