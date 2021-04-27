Кримські татари залишатимуться в центрі уваги ООН, - Кислиця

Збереження самобутності кримських татар перебуватиме в центрі уваги Генасамблеї та генерального секретаря ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

"Доля кримських татар, на жаль, дуже красномовно свідчить про загальне різке погіршення стану з правами людини на півострові", - сказав Кислиця.

Тому Україна, за його словами, належним чином "тримає питання збереження культурної самобутності кримських татар у центрі уваги Генеральної Асамблеї ООН (що відбито в її відповідних резолюціях), а також генерального секретаря, на якого покладено виконання цих резолюцій", - додав він.

Також читайте: Чубаров: РФ націлена на повне витіснення кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму

Важливо, наголосив Кислиця, що доповіді генсека ООН, підготовлені відповідно до цих резолюцій, містять широкий спектр фактів і свідчень про обмеження, з якими в окупованому Криму стикаються українські громадяни, у тому числі кримські татари, під час реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, зокрема права на працю, а також можливості здобуття освіти українською та кримськотатарською мовами.

"Ми зберігатимемо пильність і триматимемо питання корінних народів України на порядку денному ООН, - зазначив постпред. - Це, звісно, передбачає зняття незаконної заборони на діяльність Меджлісу, накладеної російською окупаційною владою в Криму".