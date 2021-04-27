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США обнародуют новые разведданные о враждебных действиях РФ и Китая, - Politico

США обнародуют новые разведданные о враждебных действиях РФ и Китая, - Politico

США планируют раскрыть новые данные разведки о враждебных действиях России и Китая.

Как сообщает издание Politico, публикацию готовят в ответ на прошлогоднее обращение сразу девяти командующих американскими силами на разных континентах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Генералы, возглавляющие командование Вооруженных сил США в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке, а также войск специальных операций, адресовали свое обращение к исполняющему обязанности главы Национальной разведки Джозефу Магуайеру еще в период президентства Дональда Трампа.

Как пишет издание, это было призывом к разведывательному сообществу сделать существенные изменения к подходам в этом направлении.

"К сожалению, мы продолжаем упускать возможности для выяснения правды, противостояния искаженной информации, исключения ложных нарративов и своевременного реагирования на развитие событий", - написали генералы в обращении.

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Автор: 

Китай (2910) разведка (4168) россия (95352) США (26381)


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ЦРУ при Трампе возглавляла тетушка с очень стремной репутацией. Ее обвиняли в пытках, но и подозрения в сотруПничестве с кацапами тоже можно найти в СМИ. Уже и ежу понятно что с разведывательными органмами США что -то не так. А ведь когда-то на заре правления Хутина мудрое "Зеркало Недели" предупреждало, что впервые в истории к власти в могущественной стране пришел кадровый сотрудник спецслужб, и что он будет играть на этом поле и может переиграть всех , в том числе и США.
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27.04.2021 10:19 Ответить
 
 