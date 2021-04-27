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Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая

Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, -

Нардеп СН, замглавы комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая считает, что президентам РФ и Украины есть, что обсудить.

Об этом она сказала в комментарии перед началом работы ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о том, что президент РФ Владимир Путин отказался приезжать на Донбасс, куда его пригласил президент Украины Владимир Зеленский нардеп отметила: "Реакция со стороны Путина и контролируемых им структур была прогнозированной, но есть дальнейшая работа и дальнейшие переговоры. Украина продемонстрировала свою готовность. Мы должны работать для заключения мира, но не в ущерб нашему суверенитету".

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По словам безуглой было бы хорошо, чтобы США, Канада и Великобритания присоединились к переговорному процессу по Донбассу.

"Недавно мы стали стратегическим партнером Великобритании, получили статус партнера с расширенными возможностями НАТО. В этом году мы уже реализуем совместные учения самого высокого уровня сложности. Также наблюдается улучшение обмена информацией и сотрудничества в целом", - сказала она.

Автор: 

ВР (29227) Зеленский (20210) путин (31203) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+7
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3541
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27.04.2021 10:16
+5
Ну че Зебизяны пора доставать ваши фейки про Пороха: руку жму, обнимаю, скоро это будет не фейк и пора придумывать почему Бубочка молодец
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27.04.2021 10:20
+5
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3463.....
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27.04.2021 10:25
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Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3541
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27.04.2021 10:16 Ответить
не безуглая, а безмозглая 🤣🤣🤣.
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27.04.2021 10:29 Ответить
Ну че Зебизяны пора доставать ваши фейки про Пороха: руку жму, обнимаю, скоро это будет не фейк и пора придумывать почему Бубочка молодец
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27.04.2021 10:20 Ответить
По словам безуглой было бы хорошо, чтобы США Источник: https://censor.net/ru/n3262190
Уважаемый редактор может лучше про реактор?...
Это не значит что у замглавы комитета ВР по нацбезопасности нет своего угла. Эт у неё фамилия такая.
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27.04.2021 10:30 Ответить
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3779
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27.04.2021 10:30 Ответить
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3463.....
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27.04.2021 10:25 Ответить
ну і морда...
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27.04.2021 10:30 Ответить
Баба вроде и молодая (32 года), но какая-то не рабочая по-моему...
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27.04.2021 10:32 Ответить
Та ще раніше один комік сказав, що Україна демонструє себе готовою стати німецькою порноакторкою.
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27.04.2021 10:32 Ответить
Т.Е. Байдену кинуть грозное "Почему мы до сих пор не в НАТО?!"
А тупину промурлыкать "Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам"
Силен клоуняка весь мир смешить.
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27.04.2021 10:33 Ответить
Все правильно делает: становимся ПДЧ в НАТО,а потом плешивому убийце-а теперь пагаварим.
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27.04.2021 10:57 Ответить
Загвоздочка одна: в НАТО не принимают страны, имеющие территориальные конфликты.
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27.04.2021 11:01 Ответить
в я кому сенсі "становимся ПДЧ..." ?
ПДЧ це план дій щодо членства, як ним можна стати?
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27.04.2021 11:31 Ответить
Результаты руководства страной клоунами из Кривого Рога, тоже были прогнозируемыми, но это не остановило 73% населения...
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27.04.2021 10:45 Ответить
При Пете Украина впервые за 350 лет отбилась от московитов, это факт, потому их так и корежит до сих пор.
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27.04.2021 14:09 Ответить
В ваших карамельных фантазиях да .А я бы хотел чтоб отбилась по настоящему а не так как при Барыге .
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27.04.2021 15:34 Ответить
Пусть бабочка вакцинацию закончит, запустит инвестняню и отобьётся, кто ему мешает?
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27.04.2021 16:06 Ответить
А ещё эпоха бедности закончится должна, торговля на крови, и в глаза может заглянет наконец кому то, все в ваших руках..
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27.04.2021 16:10 Ответить
Тупая овца умеет лишь подмахивать потерпевшему..
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27.04.2021 10:48 Ответить
За словами Безуглої, було б добре, щоб США, Канада і Велика Британія приєдналися до переговорного процесу щодо Донбасу. Джерело: https://censor.net/ua/n3262190
й тупень зеленське, яке вчора заявило те саме, й ця вівці розуміють (принаймні маю на це надію), що без згоди росії ніяких США, Канади та Британії в перемовинах не буде (нормандський формат виглядає так як виглядає саме тому, що росія дала на нього згоду в такому вигляді), а на залучення США, Канади та Британії росія згоди не дасть.
тож, що зеленське, що безугла просто провітрюють свої роти аби не смерділо, а воно ж, бляха, від того починає смердіти ще більше.
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27.04.2021 11:18 Ответить
...вона завжди таку ахінею несе, що слухати неможливо...як казав Нєвзоров, *он настолько глуп, что даже не понимает пределов своей глупости*... так це точно про неї... Надіємось, що як тільки час клоунів мене, про цю *робочу сосну* ми забудемо ..
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27.04.2021 17:22 Ответить
 
 