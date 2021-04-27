Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп СН, замглавы комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая считает, что президентам РФ и Украины есть, что обсудить.

Об этом она сказала в комментарии перед началом работы ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о том, что президент РФ Владимир Путин отказался приезжать на Донбасс, куда его пригласил президент Украины Владимир Зеленский нардеп отметила: "Реакция со стороны Путина и контролируемых им структур была прогнозированной, но есть дальнейшая работа и дальнейшие переговоры. Украина продемонстрировала свою готовность. Мы должны работать для заключения мира, но не в ущерб нашему суверенитету".

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По словам безуглой было бы хорошо, чтобы США, Канада и Великобритания присоединились к переговорному процессу по Донбассу.

"Недавно мы стали стратегическим партнером Великобритании, получили статус партнера с расширенными возможностями НАТО. В этом году мы уже реализуем совместные учения самого высокого уровня сложности. Также наблюдается улучшение обмена информацией и сотрудничества в целом", - сказала она.