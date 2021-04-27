Реакція Путіна на запрошення Зеленського була прогнозованою, але Україна продемонструвала свою готовність до переговорів, - "слуга народу" Безугла

Нардепка СН, заступниця голови комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла вважає, що президентам РФ і України є, що обговорити.

Про це вона сказала в коментарі перед початком роботи ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про те, що президент РФ Володимир Путін відмовився приїжджати на Донбас, куди його запросив президент України Володимир Зеленський нардеп зазначила: "Реакція з боку Путіна і контрольованих ним структур була прогнозованою, але є подальша робота і подальші переговори. Україна продемонструвала свою готовність. Ми повинні працювати для замирення, але не на шкоду нашому суверенітету".

За словами Безуглої, було б добре, щоб США, Канада і Велика Британія приєдналися до переговорного процесу щодо Донбасу.

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"Нещодавно ми стали стратегічним партнером Великої Британії, отримали статус партнера з розширеними можливостями НАТО. В цьому році ми вже реалізуємо спільні навчання найвищого рівня складності. Також спостерігається поліпшення обміну інформацією та співробітництва в цілому", - сказала вона.