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Новини
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Реакція Путіна на запрошення Зеленського була прогнозованою, але Україна продемонструвала свою готовність до переговорів, - "слуга народу" Безугла

Реакція Путіна на запрошення Зеленського була прогнозованою, але Україна продемонструвала свою готовність до переговорів, -

Нардепка СН, заступниця голови комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла вважає, що президентам РФ і України є, що обговорити.

Про це вона сказала в коментарі перед початком роботи ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про те, що президент РФ Володимир Путін відмовився приїжджати на Донбас, куди його запросив президент України Володимир Зеленський нардеп зазначила: "Реакція з боку Путіна і контрольованих ним структур була прогнозованою, але є подальша робота і подальші переговори. Україна продемонструвала свою готовність. Ми повинні працювати для замирення, але не на шкоду нашому суверенітету".

За словами Безуглої, було б добре, щоб США, Канада і Велика Британія приєдналися до переговорного процесу щодо Донбасу.

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"Нещодавно ми стали стратегічним партнером Великої Британії, отримали статус партнера з розширеними можливостями НАТО. В цьому році ми вже реалізуємо спільні навчання найвищого рівня складності. Також спостерігається поліпшення обміну інформацією та співробітництва в цілому", - сказала вона.

Автор: 

ВР (14941) Зеленський Володимир (23683) путін володимир (23758) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+7
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3541
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27.04.2021 10:16
+5
Ну че Зебизяны пора доставать ваши фейки про Пороха: руку жму, обнимаю, скоро это будет не фейк и пора придумывать почему Бубочка молодец
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27.04.2021 10:20
+5
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3463.....
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27.04.2021 10:25
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Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3541
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27.04.2021 10:16 Відповісти
не безуглая, а безмозглая 🤣🤣🤣.
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27.04.2021 10:29 Відповісти
Ну че Зебизяны пора доставать ваши фейки про Пороха: руку жму, обнимаю, скоро это будет не фейк и пора придумывать почему Бубочка молодец
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27.04.2021 10:20 Відповісти
По словам безуглой было бы хорошо, чтобы США Источник: https://censor.net/ru/n3262190
Уважаемый редактор может лучше про реактор?...
Это не значит что у замглавы комитета ВР по нацбезопасности нет своего угла. Эт у неё фамилия такая.
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27.04.2021 10:30 Відповісти
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3779
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27.04.2021 10:30 Відповісти
Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3463.....
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27.04.2021 10:25 Відповісти
ну і морда...
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27.04.2021 10:30 Відповісти
Баба вроде и молодая (32 года), но какая-то не рабочая по-моему...
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27.04.2021 10:32 Відповісти
Та ще раніше один комік сказав, що Україна демонструє себе готовою стати німецькою порноакторкою.
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27.04.2021 10:32 Відповісти
Т.Е. Байдену кинуть грозное "Почему мы до сих пор не в НАТО?!"
А тупину промурлыкать "Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам"
Силен клоуняка весь мир смешить.
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27.04.2021 10:33 Відповісти
Все правильно делает: становимся ПДЧ в НАТО,а потом плешивому убийце-а теперь пагаварим.
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27.04.2021 10:57 Відповісти
Загвоздочка одна: в НАТО не принимают страны, имеющие территориальные конфликты.
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27.04.2021 11:01 Відповісти
в я кому сенсі "становимся ПДЧ..." ?
ПДЧ це план дій щодо членства, як ним можна стати?
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27.04.2021 11:31 Відповісти
Результаты руководства страной клоунами из Кривого Рога, тоже были прогнозируемыми, но это не остановило 73% населения...
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27.04.2021 10:45 Відповісти
При Пете Украина впервые за 350 лет отбилась от московитов, это факт, потому их так и корежит до сих пор.
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27.04.2021 14:09 Відповісти
В ваших карамельных фантазиях да .А я бы хотел чтоб отбилась по настоящему а не так как при Барыге .
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27.04.2021 15:34 Відповісти
Пусть бабочка вакцинацию закончит, запустит инвестняню и отобьётся, кто ему мешает?
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27.04.2021 16:06 Відповісти
А ещё эпоха бедности закончится должна, торговля на крови, и в глаза может заглянет наконец кому то, все в ваших руках..
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27.04.2021 16:10 Відповісти
Тупая овца умеет лишь подмахивать потерпевшему..
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27.04.2021 10:48 Відповісти
За словами Безуглої, було б добре, щоб США, Канада і Велика Британія приєдналися до переговорного процесу щодо Донбасу. Джерело: https://censor.net/ua/n3262190
й тупень зеленське, яке вчора заявило те саме, й ця вівці розуміють (принаймні маю на це надію), що без згоди росії ніяких США, Канади та Британії в перемовинах не буде (нормандський формат виглядає так як виглядає саме тому, що росія дала на нього згоду в такому вигляді), а на залучення США, Канади та Британії росія згоди не дасть.
тож, що зеленське, що безугла просто провітрюють свої роти аби не смерділо, а воно ж, бляха, від того починає смердіти ще більше.
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27.04.2021 11:18 Відповісти
...вона завжди таку ахінею несе, що слухати неможливо...як казав Нєвзоров, *он настолько глуп, что даже не понимает пределов своей глупости*... так це точно про неї... Надіємось, що як тільки час клоунів мене, про цю *робочу сосну* ми забудемо ..
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27.04.2021 17:22 Відповісти
 
 