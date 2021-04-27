Реакція Путіна на запрошення Зеленського була прогнозованою, але Україна продемонструвала свою готовність до переговорів, - "слуга народу" Безугла
Нардепка СН, заступниця голови комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла вважає, що президентам РФ і України є, що обговорити.
Про це вона сказала в коментарі перед початком роботи ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Говорячи про те, що президент РФ Володимир Путін відмовився приїжджати на Донбас, куди його запросив президент України Володимир Зеленський нардеп зазначила: "Реакція з боку Путіна і контрольованих ним структур була прогнозованою, але є подальша робота і подальші переговори. Україна продемонструвала свою готовність. Ми повинні працювати для замирення, але не на шкоду нашому суверенітету".
За словами Безуглої, було б добре, щоб США, Канада і Велика Британія приєдналися до переговорного процесу щодо Донбасу.
"Нещодавно ми стали стратегічним партнером Великої Британії, отримали статус партнера з розширеними можливостями НАТО. В цьому році ми вже реалізуємо спільні навчання найвищого рівня складності. Також спостерігається поліпшення обміну інформацією та співробітництва в цілому", - сказала вона.
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Уважаемый редактор может лучше про реактор?...
Это не значит что у замглавы комитета ВР по нацбезопасности нет своего угла. Эт у неё фамилия такая.
А тупину промурлыкать "Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам"
Силен клоуняка весь мир смешить.
ПДЧ це план дій щодо членства, як ним можна стати?
й тупень зеленське, яке вчора заявило те саме, й ця вівці розуміють (принаймні маю на це надію), що без згоди росії ніяких США, Канади та Британії в перемовинах не буде (нормандський формат виглядає так як виглядає саме тому, що росія дала на нього згоду в такому вигляді), а на залучення США, Канади та Британії росія згоди не дасть.
тож, що зеленське, що безугла просто провітрюють свої роти аби не смерділо, а воно ж, бляха, від того починає смердіти ще більше.