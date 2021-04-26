Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский склоняется к тому, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Чернобыльскую зону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным. - Ред.) состоится. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (глава ОП. - Ред.), чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - заявил президент Украины.

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Он отметил, что "главное - в сути разговора, а место и время являются деталями".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста: "О чем могут говорить президенты Украины и России, будет ли успешной такая встреча, учитывая, что в России говорят об ухудшениях отношений из-за того, что в Украине якобы унижают русскую церковь и русский язык?" Зеленский ответил: "В Украине люди говорят на разных языках и ходят в разные церкви".

"У нас люди очень грамотные и свободно говорят на разных языках. Так исторически сложилось. Все знают русский язык, но все помнят, что наш государственный язык – украинский", - сказал президент.

"По поводу церквей: я всегда говорил, что церковь отделена от государства, и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять на население с точки зрения поддержки электората. Поэтому они у нас абсолютно свободны – и люди, и церкви. Люди ходят в те церкви, в которые хотят. И это правильно", - заключил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".