Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский склоняется к тому, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Чернобыльскую зону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Видео телеканала Дом
"Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным. - Ред.) состоится. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (глава ОП. - Ред.), чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - заявил президент Украины.
Он отметил, что "главное - в сути разговора, а место и время являются деталями".
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста: "О чем могут говорить президенты Украины и России, будет ли успешной такая встреча, учитывая, что в России говорят об ухудшениях отношений из-за того, что в Украине якобы унижают русскую церковь и русский язык?" Зеленский ответил: "В Украине люди говорят на разных языках и ходят в разные церкви".
"У нас люди очень грамотные и свободно говорят на разных языках. Так исторически сложилось. Все знают русский язык, но все помнят, что наш государственный язык – украинский", - сказал президент.
"По поводу церквей: я всегда говорил, что церковь отделена от государства, и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять на население с точки зрения поддержки электората. Поэтому они у нас абсолютно свободны – и люди, и церкви. Люди ходят в те церкви, в которые хотят. И это правильно", - заключил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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Цю фразу слід аналогічно трактувати, як до ПУ, так і до ЗЕ...
Новости Ямало-Ненецкого НО.
Бывший президент Украины В. Зеленский, со своей командой 95 квартал, принял участие в отборочном туре КВН Национального Округа. Команда заняла последнее место из всех последних, и выбывает с конкурса.
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.
А разве х..ло не убийца и террорист?!
чесно кажучи, захоплююсь українцями.
найпопулярніші шоу і програми в країні відверто антиукраїнські, лідери опіній і еліти русифіковані вже другий десяток років, в росії працює ціла пропагандистська індустрія проти нас, а ми будемо святкувати 30 років незалежності
і президент, який був в авангарді цієї антиукраїнськості і русифікації, зараз по команді говорить слава україні
Но чему удивляться... что дебил заявляет дебильное !?
Ума то нет , как он может оценить сказанное ...!?
Ну де таких "умників" беруть!
Совсем как его малоросы-избиратели.
Тех тоже все ипут, а малороссам в кайф.
Викинги 1200 лет назад приплывали по Днепру, предков нынешних малороссов отлавливали - и продавали в рабство на вес, как скотину. Загоняли на корабли, и смотрели, на какую глубину корабль погрузится в воду - чем глубже погрузился, тем цена выше была.
Даже считать лень было.
Избиратели зелупенского мало с тех времен изменились.
Скотина была - скотина осталась.
Переговоры на высшем уровне обычно завершают некий длительный процесс. Сейчас же идёт война, а переговоры на уровне ТКГ заглохли, и очевидно ни к чему не приведут.
О чём он собрался разговаривать ? О капитуляции ?
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1386638109350285312 7 мин
"Я уже дал задачу Ермаку ), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться" Зеленский Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться
То что мы сообщали (Хроника 19.04.2021) о документе под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " продолжает реализовываться. И подача воды готовится.
Бо годують нашого гаранта ніби свиней....
крейзи, навязчивая идея, заморочка, идефикс, креза
В відео упаковано те, що ми з вами й без того знаємо. Але ці події, вислови та факти розкидані в різних куточках інтернету, а тут зібрані в одну антологію.
https://youtu.be/ShZ5ejm9gD4 відео на ютуб
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.