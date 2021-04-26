Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський схиляється до того, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки в Чорнобильську зону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відео телеканалу Дом
"Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч (з президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.) відбудеться. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (глава ОП. - Ред.), щоб він зв'язувався з Адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли строки і місце, де ми можемо зустрітися", - заявив президент України.
Він зазначив, що "головне - у змісті розмови, а місце і час є деталями".
Відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста: "Про що можуть говорити президенти України і Росії, чи буде успішною така зустріч, з огляду на те, що в Росії говорять про погіршення відносин через те, що в Україні нібито принижують російську церкву і російську мову?" Зеленський відповів: "В Україні люди говорять різними мовами і ходять до різних церков".
"У нас люди дуже грамотні і вільно говорять різними мовами. Так історично склалося. Всі знають російську мову, але всі пам'ятають, що наша державна мова - українська", - сказав президент.
"З приводу церков: я завжди говорив, що церква відокремлена від держави, і я ніколи не користувався главами церков для того, щоб впливати на населення з точки зору підтримки електорату. Тому вони у нас абсолютно вільні - і люди, і церкви. Люди ходять в ті церкви, в які хочуть. І це правильно", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо також, що 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу". Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з президентом України двосторонні відносини в Москві, підкресливши, що для обговорення ситуації на Донбасі українському президенту варто спочатку зустрітися з так званим керівництвом "Л/ДНР".
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Цю фразу слід аналогічно трактувати, як до ПУ, так і до ЗЕ...
Новости Ямало-Ненецкого НО.
Бывший президент Украины В. Зеленский, со своей командой 95 квартал, принял участие в отборочном туре КВН Национального Округа. Команда заняла последнее место из всех последних, и выбывает с конкурса.
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.
А разве х..ло не убийца и террорист?!
чесно кажучи, захоплююсь українцями.
найпопулярніші шоу і програми в країні відверто антиукраїнські, лідери опіній і еліти русифіковані вже другий десяток років, в росії працює ціла пропагандистська індустрія проти нас, а ми будемо святкувати 30 років незалежності
і президент, який був в авангарді цієї антиукраїнськості і русифікації, зараз по команді говорить слава україні
Но чему удивляться... что дебил заявляет дебильное !?
Ума то нет , как он может оценить сказанное ...!?
Ну де таких "умників" беруть!
Совсем как его малоросы-избиратели.
Тех тоже все ипут, а малороссам в кайф.
Викинги 1200 лет назад приплывали по Днепру, предков нынешних малороссов отлавливали - и продавали в рабство на вес, как скотину. Загоняли на корабли, и смотрели, на какую глубину корабль погрузится в воду - чем глубже погрузился, тем цена выше была.
Даже считать лень было.
Избиратели зелупенского мало с тех времен изменились.
Скотина была - скотина осталась.
Переговоры на высшем уровне обычно завершают некий длительный процесс. Сейчас же идёт война, а переговоры на уровне ТКГ заглохли, и очевидно ни к чему не приведут.
О чём он собрался разговаривать ? О капитуляции ?
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1386638109350285312 7 мин
"Я уже дал задачу Ермаку ), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться" Зеленский Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться
То что мы сообщали (Хроника 19.04.2021) о документе под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " продолжает реализовываться. И подача воды готовится.
Бо годують нашого гаранта ніби свиней....
крейзи, навязчивая идея, заморочка, идефикс, креза
В відео упаковано те, що ми з вами й без того знаємо. Але ці події, вислови та факти розкидані в різних куточках інтернету, а тут зібрані в одну антологію.
https://youtu.be/ShZ5ejm9gD4 відео на ютуб
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.