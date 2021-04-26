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Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський схиляється до того, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки в Чорнобильську зону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео телеканалу Дом

"Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч (з президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.) відбудеться. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (глава ОП. - Ред.), щоб він зв'язувався з Адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли строки і місце, де ми можемо зустрітися", - заявив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Черговий тривожний сигнал": Кремль відреагував на слова Зеленського про внесення змін до Мінських угод

Він зазначив, що "головне - у змісті розмови, а місце і час є деталями".

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста: "Про що можуть говорити президенти України і Росії, чи буде успішною така зустріч, з огляду на те, що в Росії говорять про погіршення відносин через те, що в Україні нібито принижують російську церкву і російську мову?" Зеленський відповів: "В Україні люди говорять різними мовами і ходять до різних церков".

"У нас люди дуже грамотні і вільно говорять різними мовами. Так історично склалося. Всі знають російську мову, але всі пам'ятають, що наша державна мова - українська", - сказав президент.

"З приводу церков: я завжди говорив, що церква відокремлена від держави, і я ніколи не користувався главами церков для того, щоб впливати на населення з точки зору підтримки електорату. Тому вони у нас абсолютно вільні - і люди, і церкви. Люди ходять в ті церкви, в які хочуть. І це правильно", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо також, що 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу". Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з президентом України двосторонні відносини в Москві, підкресливши, що для обговорення ситуації на Донбасі українському президенту варто спочатку зустрітися з так званим керівництвом "Л/ДНР".

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) перемовини (2871) путін володимир (23803) росія (65129) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+38
Реально , на рояле у него лучше получалось .
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26.04.2021 13:52
+37
Зеленский и его быдлоизбиратели - это гораздо большая угроза для Украины, чем )(уйло и все его танки с пушками
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26.04.2021 13:55
+34
Ты ж сказал, что с террористами не встречаешься?!
А разве х..ло не убийца и террорист?!
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26.04.2021 13:54
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Реально , на рояле у него лучше получалось .
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26.04.2021 13:52 Відповісти
очень уж хочется вислюку оманському стать на колени перед фуйлом и "увидеть мир".. в районе своих глаз
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26.04.2021 14:17 Відповісти
Щось гірше, ніж довіряти паталогічному ідіоту, важко й придумати...

Цю фразу слід аналогічно трактувати, як до ПУ, так і до ЗЕ...
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26.04.2021 15:19 Відповісти
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''--з інтерв'ю.
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26.04.2021 18:20 Відповісти
26.07.2021
Новости Ямало-Ненецкого НО.
Бывший президент Украины В. Зеленский, со своей командой 95 квартал, принял участие в отборочном туре КВН Национального Округа. Команда заняла последнее место из всех последних, и выбывает с конкурса.
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26.04.2021 14:20 Відповісти
Про що говорити і для чого зустрічатися з Путіним? Його позиція відома, і він її не змінить. Прийняти його умови - значить загубити державність України. Висновок: тандем Єрмак-Зеленський збираються здати поступово, "кластерами", інтереси європейського шляху України та повернутись під руку московії. Тоді Зеленський зможе знову ******** лицедійтвом, а Єрмак - одержить платню.
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.
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27.04.2021 22:02 Відповісти
Буде, коли вирішить, що здавати на милість агресору.
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26.04.2021 13:53 Відповісти
Агресія Наросії закінчиться тільки після того, як один Вовка зробить іншому приємно - орально. ЗІ Може Зе - просто збочинець?
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26.04.2021 13:54 Відповісти
Сбудется мечта идиота.
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26.04.2021 13:54 Відповісти
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---з інтерв'ю
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26.04.2021 18:22 Відповісти
Ты ж сказал, что с террористами не встречаешься?!
А разве х..ло не убийца и террорист?!
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26.04.2021 13:54 Відповісти
Зеленский и его быдлоизбиратели - это гораздо большая угроза для Украины, чем )(уйло и все его танки с пушками
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26.04.2021 13:55 Відповісти
Ох как хочется заглянуть в глаза ***** - прям навязчивая идея какая-то. Не пора ли к психиатору? Или сразу в лечебницу - в палату Наполеонов?
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26.04.2021 13:55 Відповісти
он с головой дружит, али как?
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26.04.2021 13:55 Відповісти
Пусть поговорит , потом прозреет от рейтинга .
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26.04.2021 13:55 Відповісти
заранее все было спланировано -шут простой исполнитель роли на котую его поставил ***** и дэбильный мудрый-нарит
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26.04.2021 13:56 Відповісти
На поле он сдав Украину?
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26.04.2021 13:57 Відповісти
https://twitter.com/EX_Dovzhenko ex_Dovzhenko https://twitter.com/EX_Dovzhenko @EX_Dovzhenko

чесно кажучи, захоплююсь українцями.
найпопулярніші шоу і програми в країні відверто антиукраїнські, лідери опіній і еліти русифіковані вже другий десяток років, в росії працює ціла пропагандистська індустрія проти нас, а ми будемо святкувати 30 років незалежності

і президент, який був в авангарді цієї антиукраїнськості і русифікації, зараз по команді говорить слава україні
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26.04.2021 13:57 Відповісти
был и остаётся её идейным вдохновителем и ярым прокацапским приверженцем -всё своё творчество построив на антиукраинскости и кацапофильстве
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26.04.2021 14:00 Відповісти
Будут общаться с переводчиком ?
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26.04.2021 13:57 Відповісти
який перекладач, він хоч "відпочине" від української
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26.04.2021 14:00 Відповісти
Лижи лижи ЗЕ-дебіл задницю ***** тільки обережно бо він може пукнути "новічком" і ти задихнешся!!!
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26.04.2021 13:58 Відповісти
Ну и ДЕБИЛ !
Но чему удивляться... что дебил заявляет дебильное !?
Ума то нет , как он может оценить сказанное ...!?
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26.04.2021 13:58 Відповісти
"Зеленский о переговорах с Путиным: Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет" - и что? Тебе-то что с этой встречи, вава? В глаза заглянуть хочешь *****? Или сразу в очко... заглянуть или свое подставить? Вава, иди домой! К маме Римме. Она тебе оливье нарежет. Иди в отставку, вава. И всю свою шоблу, зарабатывающую на смертях украинцев, с собой забирай.
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26.04.2021 13:59 Відповісти
Чем раньше, тем лучше!
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26.04.2021 14:01 Відповісти
Йому потрібно поставити штемпсель на лоба "Невиправний ідійот"
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26.04.2021 14:01 Відповісти
Йому кажецца! ))) Дубінушка, тобі ж сказали. Про данбас говорити треба з орками. А йому встрєчю подавай. Про шо ти з путлєром говорити будеш? Про урожаї коноплі?
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26.04.2021 14:03 Відповісти
Все ж Зебіл лізе в зашморг сам.. Впевнений, що десь воно там переговорить, а повертатись прийдеться в інше місце, Ізраїль наприклад... а можливо в паРАШУ, там КВН еще - живой...
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26.04.2021 14:03 Відповісти
Фото в теме говорит лучше чем слова
Зеленский о переговорах с Путиным: Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет - Цензор.НЕТ 5679
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26.04.2021 14:04 Відповісти
Может нужно перекрестился, чтобы не казалось, и не курить дерьмо разное валодя ты же през позволь себе качественную продукцию и открыто как Илон.
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26.04.2021 14:05 Відповісти
Ціцерон, нє, мля Конфуцій...😀😀😀
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26.04.2021 14:05 Відповісти
Щоб ти вже з Апостолами зустрівся су..ка кривосрака.
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26.04.2021 14:05 Відповісти
"А я тєбє говоріл, Люда, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла!"
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26.04.2021 14:05 Відповісти
Мне кажется/ Что значит кажется. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир. Зеленский с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжёлой еврейской доле, всплакнут и договорятся о гешефте-дерибане украинской земли.
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26.04.2021 14:08 Відповісти
Безперечно, Вава! Тут питання лише у місці і у даті: у мацкві, чи у Ростові, до закінчення твоїх повноважень, чи вже після. Але те, що ви зустрінете т - мене сумнівів немає. 😊
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26.04.2021 14:09 Відповісти
Перекрестись, ****, если кажется.Опять захотелось в глаза ***** вы заглянуть?
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26.04.2021 14:10 Відповісти
Не туди Зелебенське дивилося Путіну, не в очі треба було дивитись,а в за...дницю!
Ну де таких "умників" беруть!
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26.04.2021 14:10 Відповісти
***** мечется и не знает уже, какую позу принять, чтоб его поскорее оттрахали.

Совсем как его малоросы-избиратели.
Тех тоже все ипут, а малороссам в кайф.

Викинги 1200 лет назад приплывали по Днепру, предков нынешних малороссов отлавливали - и продавали в рабство на вес, как скотину. Загоняли на корабли, и смотрели, на какую глубину корабль погрузится в воду - чем глубже погрузился, тем цена выше была.
Даже считать лень было.
Избиратели зелупенского мало с тех времен изменились.
Скотина была - скотина осталась.
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26.04.2021 14:11 Відповісти
Вообще эта "идея" попахивает госизменой.
Переговоры на высшем уровне обычно завершают некий длительный процесс. Сейчас же идёт война, а переговоры на уровне ТКГ заглохли, и очевидно ни к чему не приведут.
О чём он собрался разговаривать ? О капитуляции ?
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26.04.2021 14:13 Відповісти
Билеты до Москвы купил уже, бидося? Сдавай. Не то до Ростова по ним доедешь.
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26.04.2021 14:15 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1386638109350285312 7 мин

"Я уже дал задачу Ермаку ), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться" Зеленский Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться
То что мы сообщали (Хроника 19.04.2021) о документе под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " продолжает реализовываться. И подача воды готовится.
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26.04.2021 14:16 Відповісти
вероятно, в райдер для гостролей на расеи и в матькве будет приобретен новый рояль
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26.04.2021 14:17 Відповісти
Краще би про ЗСУ дбав.
Бо годують нашого гаранта ніби свиней....
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26.04.2021 14:17 Відповісти
что он мог поручить этот недоумок наркоманский?-это дЕрмак как агент ФСБ выполняет приказ по присоединению Украины к ордыло на уничтожающих Украину условиях
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26.04.2021 14:17 Відповісти
А с каких это пор секретутка, а не МИД готовят встречи Президентов?
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26.04.2021 14:17 Відповісти
ЗАВХОЗ!!!! Там главная ценность рояль!!!!
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26.04.2021 17:14 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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26.04.2021 14:18 Відповісти
Макрон ему таки успел что-то вставить
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26.04.2021 14:20 Відповісти
идея фикс..
крейзи, навязчивая идея, заморочка, идефикс, креза
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26.04.2021 14:23 Відповісти
Обделался зеленый в очередной раз...
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26.04.2021 14:27 Відповісти
И так грозно скажет :" Вийди з Донбасу розбійник , ти шо плохо чуєш , вийди я сказав"(цитата)
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26.04.2021 14:29 Відповісти
Эта скотина перегадит все что есть...мы при наличии в руках всех козырей можем проиграть ...падаль может слить любые усилия союзников и своих патриотов и армии..
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26.04.2021 14:33 Відповісти
Плохая новость.
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26.04.2021 14:35 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26616897.html Короткий підсумок здобутків зельмінтського за два роки

В відео упаковано те, що ми з вами й без того знаємо. Але ці події, вислови та факти розкидані в різних куточках інтернету, а тут зібрані в одну антологію.
https://youtu.be/ShZ5ejm9gD4 відео на ютуб
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26.04.2021 14:38 Відповісти
стоїть на асфальті він в лижі обутий, чи лижі не їдуть, чи прямо до зради...
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26.04.2021 14:38 Відповісти
И что -- никто ему не скажет, что это плохая идея?
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26.04.2021 14:38 Відповісти
всем нравится и его окружению и его избирателям Тишина
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26.04.2021 15:26 Відповісти
Уровень мышления ширпотреба у Зе никуда не делся, это сидит в нем с детства, начиная с комуняцкого воспитания, дает поручение фээсбэшнику ермаку подготовить встречу с комуно-фашистом, что очень опасно для существования независимой Украины.
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26.04.2021 14:39 Відповісти
**** зелена!!!! Хоче продати всіх нас скопом? Свиняча морда ермака підготує!
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26.04.2021 14:56 Відповісти
"капутин" дал задание "зе слугам " в Украине организовать с ним встречу
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26.04.2021 14:59 Відповісти
ох как же тебя будут принуждать! Позор для страны.
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26.04.2021 15:25 Відповісти
"Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным" - купить наколенники
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26.04.2021 15:30 Відповісти
Ехать в Москву царю на поклон-это плохая традиция и плохая идея. Это очень унижает Украину как государство. Тем более что заранее ясно что Путин нина шаг не отступит от своих хотелок. Ехать в Москву на переговоры с Путиным можно только для одного-подписать капитуляцию Украины. Мне стыдно. Стыдно за свою страну и 73% оболваненных сограждан
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26.04.2021 15:31 Відповісти
В Омані і Катарі вже не вдається зустрітись, а ТАК ПОТРІБНО
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26.04.2021 15:31 Відповісти
ДЛЯ ЄЭТОГО КЛОУНА-ДУРАЧКА ВСТРЕЧА С ФУЙЛОМ СТАЛА ИДЕЕЙ ФИКС...СМЫСЛОМ ЖИЗНИ И ВОПЛОЩЕНИЕМ ЕГО МЕЧТАНИЙ ...ТАКОЙ СЕБЕ ФАТА-МОРГАНОЙ...ОНО ТАК ЖАЖДЕТ СТАТЬ В ОДИН РЯД С ПОДОНКАМИ ПРОДАВШИМИ И ПРЕДАВШИМИ УКРАИНУ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ЕЕ ИСТОРИИ????? ОНО УЖЕ ВОШЛО ВЕРНЕЕ В НЕЕ ВЛЯПАЛОСЬ ...ЧУЧЕЛО ГОВНЮК...И НАШ МУДРЫЙ НАРИД В ЛИЦЕ 73% ********* КОТОРЫЕ ЭТО УБОЖЕСТВО ВЫБРАЛИ...ПАДЛЫ...
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26.04.2021 15:33 Відповісти
Наконец-то...Свершилось....Агент путлера Козырь, близкий друг зели, наконец-то, получил от него задание связаться со своим наставником...Господи, он ждал этого официального задания аж два года....Всё идёт по плану у скомороха...Очки от солнца пусть в кацапию не забудет взять, а то ослепнет от счастья при виде своего кумира , володьки обнулённого....Украинцам подготовиться....Этот актёришко привезёт вам "мир"....Как Чемберлен для Англии в 1938 году после Мюнхена...
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26.04.2021 15:40 Відповісти
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним - Цензор.НЕТ 4401
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26.04.2021 15:59 Відповісти
Почему оно всегда кривляется, как будто у него схватки и рожать пора?
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26.04.2021 16:02 Відповісти
выглядит он как "проносное"... Комик недоделанный...
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26.04.2021 16:19 Відповісти
Любая встреча с Путиным один на один без международных посредников приведет только к одному результату- к серьезной сдаче интересов Украины, за которую потом придется всем рассплачиваться.
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26.04.2021 16:30 Відповісти
Опять узнаем из кацапским сми,нашим страшно гнать зраду?как было с формулой Штайнмайера узнали из кацапских,по ходу Зебил решил ещё вести с ботоксным по по поводу церкви нашей и языка "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблем с использованием русского языка, однако он готов обсудить этот вопрос, как и вопрос церкви, на встрече с лидером России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС"
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26.04.2021 16:40 Відповісти
Пианино уже настроили?😁
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26.04.2021 17:04 Відповісти
Так поэтому завхоз готовит "встречу"! Важно знать адрес доставки рояля!
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26.04.2021 17:16 Відповісти
Він, що під кайфом?
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26.04.2021 17:41 Відповісти
дурний - не дурний, а толку нема
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26.04.2021 17:55 Відповісти
А позу , в якій краще в дупу }{уйлу заглянути, теж доручив завгоспу дермаку з кремлівським карликом погодити?
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26.04.2021 19:25 Відповісти
Мабуть недостатньо, що Путін його вже "послав на Донбас", ще хочеться.
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26.04.2021 19:44 Відповісти
Люди, на хера вы выбрали дурочка?
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26.04.2021 20:33 Відповісти
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним - Цензор.НЕТ 2347
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26.04.2021 21:27 Відповісти
молодец. всё верно и грамотно сказал.
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27.04.2021 03:45 Відповісти
Про що говорити і для чого зустрічатися з Путіним? Його позиція відома, і він її не змінить. Прийняти його умови - значить загубити державність України. Висновок: тандем Єрмак-Зеленський збираються здати поступово, "кластерами", інтереси європейського шляху України та повернутись під руку московії. Тоді Зеленський зможе знову ******** лицедійтвом, а Єрмак - одержить платню.
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.
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27.04.2021 22:01 Відповісти
 
 