Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський схиляється до того, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки в Чорнобильську зону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч (з президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.) відбудеться. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (глава ОП. - Ред.), щоб він зв'язувався з Адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли строки і місце, де ми можемо зустрітися", - заявив президент України.

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Він зазначив, що "головне - у змісті розмови, а місце і час є деталями".

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста: "Про що можуть говорити президенти України і Росії, чи буде успішною така зустріч, з огляду на те, що в Росії говорять про погіршення відносин через те, що в Україні нібито принижують російську церкву і російську мову?" Зеленський відповів: "В Україні люди говорять різними мовами і ходять до різних церков".

"У нас люди дуже грамотні і вільно говорять різними мовами. Так історично склалося. Всі знають російську мову, але всі пам'ятають, що наша державна мова - українська", - сказав президент.

"З приводу церков: я завжди говорив, що церква відокремлена від держави, і я ніколи не користувався главами церков для того, щоб впливати на населення з точки зору підтримки електорату. Тому вони у нас абсолютно вільні - і люди, і церкви. Люди ходять в ті церкви, в які хочуть. І це правильно", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо також, що 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу". Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з президентом України двосторонні відносини в Москві, підкресливши, що для обговорення ситуації на Донбасі українському президенту варто спочатку зустрітися з так званим керівництвом "Л/ДНР".