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Патрульный катер США Hamilton направляется в Черное море

Патрульный катер США Hamilton направляется в Черное море

США направили в Черное море патрульный катер USGC Cutter Hamilton.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Как отмечается, катер отправляется в Черное море после учений с эсминцем USS Roosvelt в Эгейском.

В Шестом флоте сообщают, что USGC Cutter Hamilton будет работать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе.

Конкретных задач катера в Черном море в Шестом флоте не назвали.

Напомним, 9 апреля на фоне стягивания войск РФ к границам Украины в Турции сообщали, что США отправят в Черное море два военных корабля, которые останутся там до 4 мая. Позже в США заявили, что не будут их разворачивать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море

15 апреля РФ под предлогом военных учений объявила о закрытии до октября части Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.

16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.

СПРАВКА. Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками.

Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра. Катера способны принимать вертолеты MH-65.

Катера Hamilton – универсальны, способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.

корабль (2038) США (26381) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+9
Welcome USA!!!
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27.04.2021 10:46
+4
Неплохо США засРашку толлят! На ваш металлолом и нашего патрульного катера, типа, хватит! А если этот катер прибудет с дужеским визитом в Мариуполь или Бердянск, то это вообще будет бинго!
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27.04.2021 10:59
+3
Вікі каже https://uk.wikipedia.org/wiki/USCGC_Hamilton_(WMSL-753) 127 .
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27.04.2021 11:17
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Welcome USA!!!
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27.04.2021 10:46 Ответить
Лучше бы отправили патрульный авианосец "Джеральд Форд" со всей свитой
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27.04.2021 10:48 Ответить
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27.04.2021 11:12 Ответить
Да катерок сам по себе не слабенький, всего на 9 метров короче крейсера "Аврора". Правда яхты Абрамовича и Роттенберга значительно крупнее.
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27.04.2021 11:46 Ответить
Этот "катер" тянет на корвет, между прочим
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27.04.2021 15:44 Ответить
Катер 115 м? ))
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27.04.2021 10:53 Ответить
и не пойму , 6 флот и береговая охрана...??
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27.04.2021 11:13 Ответить
Вікі каже https://uk.wikipedia.org/wiki/USCGC_Hamilton_(WMSL-753) 127 .
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27.04.2021 11:17 Ответить
Во всяком случае вертолёту есть куда сесть.
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27.04.2021 11:40 Ответить
по их классификации все корабли береговой охраны вне зависимости от водоизмещения это кутеры . для девочки набиравшей новость что кутер что катер это одно и тоже
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27.04.2021 11:18 Ответить
Вероятнее всего это МПК а не классический катер как Айленд
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27.04.2021 12:38 Ответить
У медведчука ЯХТА длиной 92.5 метра, но яхта, а не лайнер!
По вооружению это катер, а не корвет или фрегат.
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27.04.2021 13:39 Ответить
Чим більша в Медведчука яхта, тим більше його зневажають.
Це треба вміти: барахла все більше, а поваги все менше.
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27.04.2021 13:52 Ответить
Только катер 🙄
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27.04.2021 10:54 Ответить
да, а что?) зайдет в порт Одессы или Николаева - и ни одна русская псина туда не сунется)
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27.04.2021 10:56 Ответить
В порту Николаева он может находиться неограниченное время, поскольку эта акватория находится вне зоны конвенции Монтре. И пускай у кацапни от этого пердаки подгорают.
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27.04.2021 11:49 Ответить
Кстати, про Монтре.
Конвенция подписана в 1934-м году. А в 1918-м Османская империя, как союзник Германской и Австро-Венгерской империя проиграла Первую мировую. Но так как объединенный флот Британской, Российской и Японской империй, плюс Республики Франция, так и не смог с боем взять укрепления Дарданелл, то Турция и получила контроль над Мраморным морем и двумя проливами.
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27.04.2021 13:43 Ответить
С одной стороны - это "грозная военная сила" только рассмешит ЧФ РФ, с другой - присутствие даже такой лоханки в зоне возможного прорыва кацапов неизбежно охладит пыл орков, т.к. нападение на судно государства означает нападение на страну. Главное, чтобы старпёр послал его куда надо, а не за кефалью.
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27.04.2021 10:55 Ответить
Поймите простую вещь - Черноморский флот РФ ЗАПЕРТ Турцией в Чёрном море. Намертво заперт и проход зависит лишь от того, с какой ноги сегодня встал Эрдоган.
Военно-морская группировка Турции многократно превосходит по техническому оснащению и боевой мощи ЧФ РФ. Так что с мнением Турции Путин вынужден считаться.

Вывод. ЧФ РФ, является лишь имитацией военной угрозы против Украины, Болгарии, Румынии и Грузии, но не более того и никакого стратегического значения не имеет. Максимальная длина Черного моря 1150 км, а ширина 580, что для ракет 6 ВМФ США означает одно - добиваю с Эгейского моря в любую точку, потому США от Турции не зависят, как не зависит Объединенное королевство Великобритании, контролирующей Гибралтарский пролив, от газа из РФ, у которой они его и одной молекулы не покупают, в отличии от колбасников, потомков гитлеровцев.
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27.04.2021 13:50 Ответить
С помощью т.н. "имитации" кацапы отжали Крым и никто им слова поперёк не сказал. Неужели одного раза было мало?
А что касается Эрдогана, то помнится что именно кацы предупредили эрдогана о военном перевороте, и в случае чего, сделают тонкий намёк, что в следующий раз могут так не сделать. И никакой жёсткой конфронтации между рф и Турцией не будет, они оба это понимают.
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27.04.2021 14:53 Ответить
не так давно в Литву зашел эсминец, так ватники прекратили что то там праздновать и вывели все корыта в море.
все что надо знать о мощах российского плота)))
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27.04.2021 10:59 Ответить
Неплохо США засРашку толлят! На ваш металлолом и нашего патрульного катера, типа, хватит! А если этот катер прибудет с дужеским визитом в Мариуполь или Бердянск, то это вообще будет бинго!
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27.04.2021 10:59 Ответить
какая разница для прецедента,если кацапня осуществит агрессию против американского флага?
ответка будет та же,что и в случае с крейсером.
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27.04.2021 11:06 Ответить
Да с таким водоизмещением и системами БУ... На катерок береговой охраны, как то не катит.
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27.04.2021 11:25 Ответить
Водоизмещение 3350 тонн. Скорость 29 узлов (под 60 км/ч).
Катер как катер - с чего шум подымать ?
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27.04.2021 11:38 Ответить
Які ж ви зрадники… Есмінців завернула, а катєрок послали.
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27.04.2021 12:50 Ответить
...Англия компенсировала...
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27.04.2021 13:40 Ответить
Есмінці нові, а катерок із 60-х - можна пустити "в расход".
Отже, це набагато серйозніше.
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27.04.2021 13:54 Ответить
 
 