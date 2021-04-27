Патрульный катер США Hamilton направляется в Черное море

США направили в Черное море патрульный катер USGC Cutter Hamilton.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Как отмечается, катер отправляется в Черное море после учений с эсминцем USS Roosvelt в Эгейском.

В Шестом флоте сообщают, что USGC Cutter Hamilton будет работать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе.

Конкретных задач катера в Черном море в Шестом флоте не назвали.

Напомним, 9 апреля на фоне стягивания войск РФ к границам Украины в Турции сообщали, что США отправят в Черное море два военных корабля, которые останутся там до 4 мая. Позже в США заявили, что не будут их разворачивать.

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15 апреля РФ под предлогом военных учений объявила о закрытии до октября части Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.

16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.

СПРАВКА. Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками.

Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра. Катера способны принимать вертолеты MH-65.

Катера Hamilton – универсальны, способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.