Патрульный катер США Hamilton направляется в Черное море
США направили в Черное море патрульный катер USGC Cutter Hamilton.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Как отмечается, катер отправляется в Черное море после учений с эсминцем USS Roosvelt в Эгейском.
В Шестом флоте сообщают, что USGC Cutter Hamilton будет работать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе.
Конкретных задач катера в Черном море в Шестом флоте не назвали.
Напомним, 9 апреля на фоне стягивания войск РФ к границам Украины в Турции сообщали, что США отправят в Черное море два военных корабля, которые останутся там до 4 мая. Позже в США заявили, что не будут их разворачивать.
15 апреля РФ под предлогом военных учений объявила о закрытии до октября части Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.
16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.
СПРАВКА. Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками.
Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра. Катера способны принимать вертолеты MH-65.
Катера Hamilton – универсальны, способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.
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По вооружению это катер, а не корвет или фрегат.
Це треба вміти: барахла все більше, а поваги все менше.
Конвенция подписана в 1934-м году. А в 1918-м Османская империя, как союзник Германской и Австро-Венгерской империя проиграла Первую мировую. Но так как объединенный флот Британской, Российской и Японской империй, плюс Республики Франция, так и не смог с боем взять укрепления Дарданелл, то Турция и получила контроль над Мраморным морем и двумя проливами.
Военно-морская группировка Турции многократно превосходит по техническому оснащению и боевой мощи ЧФ РФ. Так что с мнением Турции Путин вынужден считаться.
Вывод. ЧФ РФ, является лишь имитацией военной угрозы против Украины, Болгарии, Румынии и Грузии, но не более того и никакого стратегического значения не имеет. Максимальная длина Черного моря 1150 км, а ширина 580, что для ракет 6 ВМФ США означает одно - добиваю с Эгейского моря в любую точку, потому США от Турции не зависят, как не зависит Объединенное королевство Великобритании, контролирующей Гибралтарский пролив, от газа из РФ, у которой они его и одной молекулы не покупают, в отличии от колбасников, потомков гитлеровцев.
А что касается Эрдогана, то помнится что именно кацы предупредили эрдогана о военном перевороте, и в случае чего, сделают тонкий намёк, что в следующий раз могут так не сделать. И никакой жёсткой конфронтации между рф и Турцией не будет, они оба это понимают.
все что надо знать о мощах российского плота)))
ответка будет та же,что и в случае с крейсером.
Катер как катер - с чего шум подымать ?
Отже, це набагато серйозніше.