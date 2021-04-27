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Патрульний катер США Hamilton направляється в Чорне море

Патрульний катер США Hamilton направляється в Чорне море

США направили в Чорне море патрульний катер USGC Cutter Hamilton.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

Як зазначається, катер вирушає в Чорне море після навчань з есмінцем USS Roosvelt у Егейському.

У Шостому флоті повідомляють, що USGC Cutter Hamilton  працюватиме із союзниками США з НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні.

Конкретних завдань катера в Чорному морі в Шостому флоті не назвали.

Нагадаємо, 9 квітня на тлі стягування військ РФ до кордонів України в Туреччині повідомляли, що США відправлять до Чорного моря два військові кораблі, які залишаться там до 4 травня. Пізніше в США заявили, що не будуть їх розвертати.

Також читайте: Два десантні кораблі Північного флоту РФ залишилися в Чорному морі

15 квітня РФ під приводом військових навчань оголосила про закриття до жовтня частини Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн. МЗС України вважає це продовженням агресії проти України.

16 квітня в США і ЄС зажадали від Росії не обмежувати судноплавство в Чорному морі.

ДОВІДКА. Катери берегової охорони класу Hamilton були спроєктовані за часів холодної війни і спочатку були призначені для боротьби з підводними човнами.

Вони мають довжину 115 метрів, озброєні гарматами OTO Melara 76 мм, двома Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм і шістьма кулеметами 50 калібру.

Катери здатні приймати вертольоти MH-65. Катери Hamilton – універсальні, здатні виконувати різні операції, включаючи оборонні, правоохоронні, пошуково-рятувальні та дослідницькі. Зазвичай використовуються в складі авіаносних груп.

Автор: 

корабель (1611) США (22497) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+9
Welcome USA!!!
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27.04.2021 10:46
+4
Неплохо США засРашку толлят! На ваш металлолом и нашего патрульного катера, типа, хватит! А если этот катер прибудет с дужеским визитом в Мариуполь или Бердянск, то это вообще будет бинго!
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27.04.2021 10:59
+3
Вікі каже https://uk.wikipedia.org/wiki/USCGC_Hamilton_(WMSL-753) 127 .
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27.04.2021 11:17
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Welcome USA!!!
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27.04.2021 10:46 Відповісти
Лучше бы отправили патрульный авианосец "Джеральд Форд" со всей свитой
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27.04.2021 10:48 Відповісти
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27.04.2021 11:12 Відповісти
Да катерок сам по себе не слабенький, всего на 9 метров короче крейсера "Аврора". Правда яхты Абрамовича и Роттенберга значительно крупнее.
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27.04.2021 11:46 Відповісти
Этот "катер" тянет на корвет, между прочим
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27.04.2021 15:44 Відповісти
Катер 115 м? ))
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27.04.2021 10:53 Відповісти
и не пойму , 6 флот и береговая охрана...??
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27.04.2021 11:13 Відповісти
Вікі каже https://uk.wikipedia.org/wiki/USCGC_Hamilton_(WMSL-753) 127 .
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27.04.2021 11:17 Відповісти
Во всяком случае вертолёту есть куда сесть.
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27.04.2021 11:40 Відповісти
по их классификации все корабли береговой охраны вне зависимости от водоизмещения это кутеры . для девочки набиравшей новость что кутер что катер это одно и тоже
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27.04.2021 11:18 Відповісти
Вероятнее всего это МПК а не классический катер как Айленд
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27.04.2021 12:38 Відповісти
У медведчука ЯХТА длиной 92.5 метра, но яхта, а не лайнер!
По вооружению это катер, а не корвет или фрегат.
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27.04.2021 13:39 Відповісти
Чим більша в Медведчука яхта, тим більше його зневажають.
Це треба вміти: барахла все більше, а поваги все менше.
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27.04.2021 13:52 Відповісти
Только катер 🙄
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27.04.2021 10:54 Відповісти
да, а что?) зайдет в порт Одессы или Николаева - и ни одна русская псина туда не сунется)
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27.04.2021 10:56 Відповісти
В порту Николаева он может находиться неограниченное время, поскольку эта акватория находится вне зоны конвенции Монтре. И пускай у кацапни от этого пердаки подгорают.
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27.04.2021 11:49 Відповісти
Кстати, про Монтре.
Конвенция подписана в 1934-м году. А в 1918-м Османская империя, как союзник Германской и Австро-Венгерской империя проиграла Первую мировую. Но так как объединенный флот Британской, Российской и Японской империй, плюс Республики Франция, так и не смог с боем взять укрепления Дарданелл, то Турция и получила контроль над Мраморным морем и двумя проливами.
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27.04.2021 13:43 Відповісти
С одной стороны - это "грозная военная сила" только рассмешит ЧФ РФ, с другой - присутствие даже такой лоханки в зоне возможного прорыва кацапов неизбежно охладит пыл орков, т.к. нападение на судно государства означает нападение на страну. Главное, чтобы старпёр послал его куда надо, а не за кефалью.
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27.04.2021 10:55 Відповісти
Поймите простую вещь - Черноморский флот РФ ЗАПЕРТ Турцией в Чёрном море. Намертво заперт и проход зависит лишь от того, с какой ноги сегодня встал Эрдоган.
Военно-морская группировка Турции многократно превосходит по техническому оснащению и боевой мощи ЧФ РФ. Так что с мнением Турции Путин вынужден считаться.

Вывод. ЧФ РФ, является лишь имитацией военной угрозы против Украины, Болгарии, Румынии и Грузии, но не более того и никакого стратегического значения не имеет. Максимальная длина Черного моря 1150 км, а ширина 580, что для ракет 6 ВМФ США означает одно - добиваю с Эгейского моря в любую точку, потому США от Турции не зависят, как не зависит Объединенное королевство Великобритании, контролирующей Гибралтарский пролив, от газа из РФ, у которой они его и одной молекулы не покупают, в отличии от колбасников, потомков гитлеровцев.
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27.04.2021 13:50 Відповісти
С помощью т.н. "имитации" кацапы отжали Крым и никто им слова поперёк не сказал. Неужели одного раза было мало?
А что касается Эрдогана, то помнится что именно кацы предупредили эрдогана о военном перевороте, и в случае чего, сделают тонкий намёк, что в следующий раз могут так не сделать. И никакой жёсткой конфронтации между рф и Турцией не будет, они оба это понимают.
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27.04.2021 14:53 Відповісти
не так давно в Литву зашел эсминец, так ватники прекратили что то там праздновать и вывели все корыта в море.
все что надо знать о мощах российского плота)))
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27.04.2021 10:59 Відповісти
Неплохо США засРашку толлят! На ваш металлолом и нашего патрульного катера, типа, хватит! А если этот катер прибудет с дужеским визитом в Мариуполь или Бердянск, то это вообще будет бинго!
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27.04.2021 10:59 Відповісти
какая разница для прецедента,если кацапня осуществит агрессию против американского флага?
ответка будет та же,что и в случае с крейсером.
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27.04.2021 11:06 Відповісти
Да с таким водоизмещением и системами БУ... На катерок береговой охраны, как то не катит.
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27.04.2021 11:25 Відповісти
Водоизмещение 3350 тонн. Скорость 29 узлов (под 60 км/ч).
Катер как катер - с чего шум подымать ?
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27.04.2021 11:38 Відповісти
Які ж ви зрадники… Есмінців завернула, а катєрок послали.
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27.04.2021 12:50 Відповісти
...Англия компенсировала...
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27.04.2021 13:40 Відповісти
Есмінці нові, а катерок із 60-х - можна пустити "в расход".
Отже, це набагато серйозніше.
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27.04.2021 13:54 Відповісти
 
 