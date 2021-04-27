Патрульний катер США Hamilton направляється в Чорне море
США направили в Чорне море патрульний катер USGC Cutter Hamilton.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.
Як зазначається, катер вирушає в Чорне море після навчань з есмінцем USS Roosvelt у Егейському.
У Шостому флоті повідомляють, що USGC Cutter Hamilton працюватиме із союзниками США з НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні.
Конкретних завдань катера в Чорному морі в Шостому флоті не назвали.
Нагадаємо, 9 квітня на тлі стягування військ РФ до кордонів України в Туреччині повідомляли, що США відправлять до Чорного моря два військові кораблі, які залишаться там до 4 травня. Пізніше в США заявили, що не будуть їх розвертати.
15 квітня РФ під приводом військових навчань оголосила про закриття до жовтня частини Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн. МЗС України вважає це продовженням агресії проти України.
16 квітня в США і ЄС зажадали від Росії не обмежувати судноплавство в Чорному морі.
ДОВІДКА. Катери берегової охорони класу Hamilton були спроєктовані за часів холодної війни і спочатку були призначені для боротьби з підводними човнами.
Вони мають довжину 115 метрів, озброєні гарматами OTO Melara 76 мм, двома Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм і шістьма кулеметами 50 калібру.
Катери здатні приймати вертольоти MH-65. Катери Hamilton – універсальні, здатні виконувати різні операції, включаючи оборонні, правоохоронні, пошуково-рятувальні та дослідницькі. Зазвичай використовуються в складі авіаносних груп.
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По вооружению это катер, а не корвет или фрегат.
Це треба вміти: барахла все більше, а поваги все менше.
Конвенция подписана в 1934-м году. А в 1918-м Османская империя, как союзник Германской и Австро-Венгерской империя проиграла Первую мировую. Но так как объединенный флот Британской, Российской и Японской империй, плюс Республики Франция, так и не смог с боем взять укрепления Дарданелл, то Турция и получила контроль над Мраморным морем и двумя проливами.
Военно-морская группировка Турции многократно превосходит по техническому оснащению и боевой мощи ЧФ РФ. Так что с мнением Турции Путин вынужден считаться.
Вывод. ЧФ РФ, является лишь имитацией военной угрозы против Украины, Болгарии, Румынии и Грузии, но не более того и никакого стратегического значения не имеет. Максимальная длина Черного моря 1150 км, а ширина 580, что для ракет 6 ВМФ США означает одно - добиваю с Эгейского моря в любую точку, потому США от Турции не зависят, как не зависит Объединенное королевство Великобритании, контролирующей Гибралтарский пролив, от газа из РФ, у которой они его и одной молекулы не покупают, в отличии от колбасников, потомков гитлеровцев.
А что касается Эрдогана, то помнится что именно кацы предупредили эрдогана о военном перевороте, и в случае чего, сделают тонкий намёк, что в следующий раз могут так не сделать. И никакой жёсткой конфронтации между рф и Турцией не будет, они оба это понимают.
все что надо знать о мощах российского плота)))
ответка будет та же,что и в случае с крейсером.
Катер как катер - с чего шум подымать ?
Отже, це набагато серйозніше.