Патрульний катер США Hamilton направляється в Чорне море

США направили в Чорне море патрульний катер USGC Cutter Hamilton.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

Як зазначається, катер вирушає в Чорне море після навчань з есмінцем USS Roosvelt у Егейському.

У Шостому флоті повідомляють, що USGC Cutter Hamilton працюватиме із союзниками США з НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні.



Конкретних завдань катера в Чорному морі в Шостому флоті не назвали.

Нагадаємо, 9 квітня на тлі стягування військ РФ до кордонів України в Туреччині повідомляли, що США відправлять до Чорного моря два військові кораблі, які залишаться там до 4 травня. Пізніше в США заявили, що не будуть їх розвертати.

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15 квітня РФ під приводом військових навчань оголосила про закриття до жовтня частини Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн. МЗС України вважає це продовженням агресії проти України.

16 квітня в США і ЄС зажадали від Росії не обмежувати судноплавство в Чорному морі.

ДОВІДКА. Катери берегової охорони класу Hamilton були спроєктовані за часів холодної війни і спочатку були призначені для боротьби з підводними човнами.

Вони мають довжину 115 метрів, озброєні гарматами OTO Melara 76 мм, двома Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм і шістьма кулеметами 50 калібру.

Катери здатні приймати вертольоти MH-65. Катери Hamilton – універсальні, здатні виконувати різні операції, включаючи оборонні, правоохоронні, пошуково-рятувальні та дослідницькі. Зазвичай використовуються в складі авіаносних груп.