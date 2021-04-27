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Новости Коронавирус и карантин
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Риск тромбозов после COVID-прививки - меньше пяти случаев на миллион, - Минздрав

Риск тромбозов после COVID-прививки - меньше пяти случаев на миллион, - Минздрав

Польза от вакцинации против коронавируса превышает возможные риски возникновения тромбозов, которые остаются крайне низкими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минздрав сообщает в Фейсбуке.

"Польза от вакцинации превышает возможные риски возникновения тромбозов. Такие выводы предоставила Европейская ассоциация по контролю лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) после исследования отдельных фактов осложнений после прививки вакциной AstraZeneca", - цитирует МЗ врача реанимационного отделения второй городской больницы Житомира, соучредительницу образовательной платформы Progress Дарию Симчук.

По ее словам, частота возможного возникновения тромбозов после вакцинации AstraZeneca крайне низка: "Все случаи, о которых идет речь, - это всего 86. Например, в Британии сделали более 32 млн прививок этим препаратом. Частота тромбозов составила 4,6 случая на 1 миллион вакцинированных пациентов. Из них летальность составляет 25%, то есть 1 случай на 1 миллион".

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Врач уточнила, что в группе риска возникновения тромбозов после вакцинации находятся женщины до 60 лет. При этом четкий перечень факторов риска до сих пор не идентифицирован, сегодняшние выводы базируются на анализе имеющихся случаев.

Симчук также напомнила, что противопоказаниями к вакцинации являются тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины, аллергическая реакция на первую дозу препарата, а также активное острое заболевание. Остальные противопоказаний определяет индивидуально врач для каждого пациента.

Риск тромбозов после COVID-прививки - меньше пяти случаев на миллион, - Минздрав 01
Риск тромбозов после COVID-прививки - меньше пяти случаев на миллион, - Минздрав 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Умершие от тромба не могут ничего возразить.
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27.04.2021 11:25 Ответить
Тромб не воробей, вылетит - не поймаешь...
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27.04.2021 11:30 Ответить
Тромбози є причиною 25-30% смертей від серцево-судинних захворювань. І після вакцинації це не зміниться, просто частину смертей, які трапляться безпосередньо після вакцинації, зпишуть на вакцини.
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27.04.2021 11:40 Ответить
ну я просто слегка в изумлении от происходящего . минздрав цитирует врача который цитирует европейскую ассоциацию по контролю лекарственных средств . а просто зайти на этот сайт и посмотреть самим сколько на самом деле побочек дала астразенека и опубликовать минздраву радуцкий не разрешает ? какое то нашествие менделей с кивами в стране
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27.04.2021 12:21 Ответить
Они уже постят все инфоповоды в пользу вакцинации, чтобы как-то бороться с дезинформацией про шмурдяки, тромбозы и чипирование. Старшее поколение легко поддается зрадному бреду, боятся вакцинироваться.
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27.04.2021 12:41 Ответить
старшее поколение ничему не поддаётся кроме телевизора и таких словей как чип не знает . на прошлой неделе в пенсионном фонде одна такая вся на инфоповодах за стеклом. бабуле говорит - узнаете в личном кабинете и та пошла по коридорам искать этот кабинет . а на моё .что ты мелешь старухе. сидит и глазками лупает как мендель
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27.04.2021 14:40 Ответить
 
 