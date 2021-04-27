Риск тромбозов после COVID-прививки - меньше пяти случаев на миллион, - Минздрав

Польза от вакцинации против коронавируса превышает возможные риски возникновения тромбозов, которые остаются крайне низкими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минздрав сообщает в Фейсбуке.

"Польза от вакцинации превышает возможные риски возникновения тромбозов. Такие выводы предоставила Европейская ассоциация по контролю лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) после исследования отдельных фактов осложнений после прививки вакциной AstraZeneca", - цитирует МЗ врача реанимационного отделения второй городской больницы Житомира, соучредительницу образовательной платформы Progress Дарию Симчук.

По ее словам, частота возможного возникновения тромбозов после вакцинации AstraZeneca крайне низка: "Все случаи, о которых идет речь, - это всего 86. Например, в Британии сделали более 32 млн прививок этим препаратом. Частота тромбозов составила 4,6 случая на 1 миллион вакцинированных пациентов. Из них летальность составляет 25%, то есть 1 случай на 1 миллион".

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Врач уточнила, что в группе риска возникновения тромбозов после вакцинации находятся женщины до 60 лет. При этом четкий перечень факторов риска до сих пор не идентифицирован, сегодняшние выводы базируются на анализе имеющихся случаев.

Симчук также напомнила, что противопоказаниями к вакцинации являются тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины, аллергическая реакция на первую дозу препарата, а также активное острое заболевание. Остальные противопоказаний определяет индивидуально врач для каждого пациента.



