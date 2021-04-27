Ризик тромбозів після COVID-щеплення - менше п'яти випадків на мільйон, - МОЗ

Користь від вакцинації проти коронавірусу перевищує можливі ризики виникнення тромбозів, які залишаються вкрай низькими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це МОЗ повідомляє в фейсбуці.

"Користь від вакцинації перевищує можливі ризики виникнення тромбозів. Такі висновки надала Європейська асоціація з контролю лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) після дослідження поодиноких фактів ускладнень після щеплення вакциною AstraZeneca", - цитує МОЗ лікаря реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира, співзасновницю освітньої платформи Progress Дарію Симчук.

За її словами, частота можливого виникнення тромбозів після вакцинації AstraZeneca вкрай низька: "Всі випадки, про які йдеться, – це всього 86. Наприклад, у Британії зробили понад 32 млн щеплень цим препаратом. Частота тромбозів склала 4,6 випадку на 1 мільйон вакцинованих пацієнтів. З них летальність складає 25%, тобто 1 випадок на 1 мільйон".

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Лікар уточнила, що в групі ризику виникнення тромбозів після вакцинації перебувають жінки до 60 років. При цьому чіткий перелік факторів ризику досі не ідентифіковано, сьогоднішні висновки базуються на аналізі наявних випадків.

Симчук також нагадала, що протипоказаннями до вакцинації є важка алергічна реакція на компоненти вакцини, алергічна реакція на першу дозу препарату, а також активне гостре захворювання. Решта протипоказань визначає індивідуально лікар для кожного пацієнта.



