УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10567 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
984 6

Ризик тромбозів після COVID-щеплення - менше п'яти випадків на мільйон, - МОЗ

Ризик тромбозів після COVID-щеплення - менше п'яти випадків на мільйон, - МОЗ

Користь від вакцинації проти коронавірусу перевищує можливі ризики виникнення тромбозів, які залишаються вкрай низькими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це МОЗ повідомляє в фейсбуці.

"Користь від вакцинації перевищує можливі ризики виникнення тромбозів. Такі висновки надала Європейська асоціація з контролю лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) після дослідження поодиноких фактів ускладнень після щеплення вакциною AstraZeneca", - цитує МОЗ лікаря реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира, співзасновницю освітньої платформи Progress Дарію Симчук.

За її словами, частота можливого виникнення тромбозів після вакцинації AstraZeneca вкрай низька: "Всі випадки, про які йдеться, – це всього 86. Наприклад, у Британії зробили понад 32 млн щеплень цим препаратом. Частота тромбозів склала 4,6 випадку на 1 мільйон вакцинованих пацієнтів. З них летальність складає 25%, тобто 1 випадок на 1 мільйон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

Лікар уточнила, що в групі ризику виникнення тромбозів після вакцинації перебувають жінки до 60 років. При цьому чіткий перелік факторів ризику досі не ідентифіковано, сьогоднішні висновки базуються на аналізі наявних випадків.

Симчук також нагадала, що протипоказаннями до вакцинації є важка алергічна реакція на компоненти вакцини, алергічна реакція на першу дозу препарату, а також активне гостре захворювання. Решта протипоказань визначає індивідуально лікар для кожного пацієнта.

Ризик тромбозів після COVID-щеплення - менше пяти випадків на мільйон, - МОЗ 01
Ризик тромбозів після COVID-щеплення - менше пяти випадків на мільйон, - МОЗ 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Умершие от тромба не могут ничего возразить.
показати весь коментар
27.04.2021 11:25 Відповісти
Тромб не воробей, вылетит - не поймаешь...
показати весь коментар
27.04.2021 11:30 Відповісти
Тромбози є причиною 25-30% смертей від серцево-судинних захворювань. І після вакцинації це не зміниться, просто частину смертей, які трапляться безпосередньо після вакцинації, зпишуть на вакцини.
показати весь коментар
27.04.2021 11:40 Відповісти
ну я просто слегка в изумлении от происходящего . минздрав цитирует врача который цитирует европейскую ассоциацию по контролю лекарственных средств . а просто зайти на этот сайт и посмотреть самим сколько на самом деле побочек дала астразенека и опубликовать минздраву радуцкий не разрешает ? какое то нашествие менделей с кивами в стране
показати весь коментар
27.04.2021 12:21 Відповісти
Они уже постят все инфоповоды в пользу вакцинации, чтобы как-то бороться с дезинформацией про шмурдяки, тромбозы и чипирование. Старшее поколение легко поддается зрадному бреду, боятся вакцинироваться.
показати весь коментар
27.04.2021 12:41 Відповісти
старшее поколение ничему не поддаётся кроме телевизора и таких словей как чип не знает . на прошлой неделе в пенсионном фонде одна такая вся на инфоповодах за стеклом. бабуле говорит - узнаете в личном кабинете и та пошла по коридорам искать этот кабинет . а на моё .что ты мелешь старухе. сидит и глазками лупает как мендель
показати весь коментар
27.04.2021 14:40 Відповісти
 
 