США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca
Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США виділять 60 млн доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні", - написав у Twitter головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусом Енді Славітт. Коли це станеться і в які країни Вашингтон відправить вакцину, він не уточнив.
У США складовані мільйони доз вакцини від AstraZeneca, але вона не використовується у зв'язку з відсутністю офіційного схвалення регулятора до застосування цієї вакцини. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що у США "немає необхідності використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID в наступні кілька місяців", бо в країні вже дозволені й доступні у великих кількостях три інші вакцини.
"Адміністрація розглядає варіанти розподілу виготовленої в США вакцини AstraZeneca протягом декількох наступних місяців. Перш ніж будь-які дози AstraZeneca будуть відправлені зі США, Агентство контролю за медикаментами і харчовими продуктами (FDA) підтвердить, що вони відповідають вимогам якості", - пояснила Псакі.
Прессекретарка Білого дому також зазначила, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани поширення вакцин серед інших країн.
Адміністрація Байдена раніше заявляла, що в її пріоритеті спочатку вакцинувати американців, а вже потім думати про інші країни, зазначає видання Hill. Але останнім часом епідеміологічна ситуація в країні сильно покращилася.
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И Бриты с Гитлером подписали мирный договор? Ккак ********* в первой мировой слили весь Восточный фронт? В "блокадном" Ленинграда что мешало Сралину продавать харчи? Или просто бабы еще ********* нарожают?) Кстати, когда наконец за Ленд Лиз со штатами рассчитаетесь? Или снова цап царап?
Гуглим кто такой Альберт Кан и что он делал в совке.
Когда за "не бесплатный" Ленд Лиз рассчитаетесь? Нищеброды? Если совок даже доставку не смог сполна оплатить, а всю технику, которую должны были вернуть после войны, ******* под шумок.
Кстати, в твоей киновселенной, твой дед кашу из золотых слитков варил и с рогатки золотыми монетами "Тигры" останавливал?
Как там кстати, БРИКС? Перешли уже все на рубль и МИГи? Или как всегда, телевизор мультики показывал?)