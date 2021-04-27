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Новини Коронавірус і карантин
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США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США виділять 60 млн доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні", - написав у Twitter головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусом Енді Славітт. Коли це станеться і в які країни Вашингтон відправить вакцину, він не уточнив.

У США складовані мільйони доз вакцини від AstraZeneca, але вона не використовується у зв'язку з відсутністю офіційного схвалення регулятора до застосування цієї вакцини. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що у США "немає необхідності використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID в наступні кілька місяців", бо в країні вже дозволені й доступні у великих кількостях три інші вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісар рекомендує країнам ЄС використовувати вакцину AstraZeneca: "Переваги перевищуюють ризики дуже рідкісних і незвичайних побічних ефектів"

"Адміністрація розглядає варіанти розподілу виготовленої в США вакцини AstraZeneca протягом декількох наступних місяців. Перш ніж будь-які дози AstraZeneca будуть відправлені зі США, Агентство контролю за медикаментами і харчовими продуктами (FDA) підтвердить, що вони відповідають вимогам якості", - пояснила Псакі.

Прессекретарка Білого дому також зазначила, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани поширення вакцин серед інших країн.

Адміністрація Байдена раніше заявляла, що в її пріоритеті спочатку вакцинувати американців, а вже потім думати про інші країни, зазначає видання Hill. Але останнім часом епідеміологічна ситуація в країні сильно покращилася.

Також читайте: ЄС подає в суд на AstraZeneca через зрив поставок

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22473) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+10
Гуд, гуд, рашентролль, Бункерфюрер березнишен крест награждайтен. ФСБорман вручайтен. Высерайтен хо-хо строчинен продолжайтен.
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27.04.2021 02:30
+9
во время второй мировой США кормили советский союз. Вот жеж благодетели ... про пиар наверно думали а не про людей.
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27.04.2021 01:39
+9
Вот только в США бомжи живут лучше чем пенсионеры-ветераны и дети на твоей параше. Сидит оно тут что-то рассказывает про США.
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27.04.2021 02:34
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Бесплатно? Тогда это не для Степанова.
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27.04.2021 01:17 Відповісти
забавно. В США уже давно эти вакцины складировались. Но в нужное время
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27.04.2021 01:30 Відповісти
т.е. сша самим вакцину выкинуть по тихому тупо жалко(она оказалась пустышка и подходит срок ее хранения) , а вот ради пиара мол - благодетели дарят бедным..
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27.04.2021 01:30 Відповісти
во время второй мировой США кормили советский союз. Вот жеж благодетели ... про пиар наверно думали а не про людей.
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27.04.2021 01:39 Відповісти
как говорил один знаменитый през сша - когда я раздаю на камеры сми детям конфеты и все рады и плачут от счастья, то после этого - я тайно ворую эти конфеты у тех же детей..
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27.04.2021 01:48 Відповісти
Гуд, гуд, рашентролль, Бункерфюрер березнишен крест награждайтен. ФСБорман вручайтен. Высерайтен хо-хо строчинен продолжайтен.
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27.04.2021 02:30 Відповісти
Вот только в США бомжи живут лучше чем пенсионеры-ветераны и дети на твоей параше. Сидит оно тут что-то рассказывает про США.
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27.04.2021 02:34 Відповісти
А здесь пенсионеры как? Про славу каждый день вспоминают и плюются...
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27.04.2021 04:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/406496 Не надо молиться на США))) У меня сестра туда в конце 80-х эмигрировала. Бывал, знаю))) Я ездил на хоккей, в Детройт, посмотреть Дацюка, то, что я увидел, меня убило. Нет, не Дацюк, а окраины Детройта. То кадры из фильма катастроф.
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27.04.2021 07:19 Відповісти
Срочно забирай сестру из США,и вместе уезжайте в какой нибудь регион "опережающего" развития типа,Воркута! Не теряй время,-уезжай!
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27.04.2021 08:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/107841 У сестры уже внуки граждане США. Назад в Украину, она точно не хочет.
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27.04.2021 14:24 Відповісти
Я знаю многих таких "американцев",-скоро у них хозяин сменится.И все таки,если там так плохо,-то чего там сидеть?
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28.04.2021 06:20 Відповісти
Я не говорил, что там плохо, но мне не нравится сам американский менталитет..
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28.04.2021 16:09 Відповісти
Они там не сидят, а живут, дети и внук, уже там родились, и о каком хозяине идет речь?
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28.04.2021 16:14 Відповісти
Я уже уезжал, в Магадан, где провел прекрасные 15 лет своей жизни. Ехал за длинным рублем, но как-то задержался. Охота, рыбалка (по рюкзаку красной икры привозил), сбор ягод, грибов, ловля крабов, своя коптильня была. Приятных воспоминаний туча, но к старости, там жить тяжеловато.
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28.04.2021 17:39 Відповісти
русский, когда вы Брайтон к себе назад на ********* вернете? Или фоняют, но не хотят назад, на родину дидов? А-то хуже Детройта.
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27.04.2021 10:10 Відповісти
русский, тебя на камеры ботоксный педофил в пупок целовал? За конфеты ворованные или так, за дарма?
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27.04.2021 10:08 Відповісти
пнх шушу кацапский..
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27.04.2021 14:23 Відповісти
Только не "кормили", а продавали то, что покупали. "Кормили" в большей степени больше подходит разве что к скромной Монголии.
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27.04.2021 04:37 Відповісти
русский, а если бы не продавали? То что бы диды твои жрали? А если бы Ленд Лиз вместо совка, ушел бы Третьему Рейху и Японии? И Япония против совка открыла второй фронт?
И Бриты с Гитлером подписали мирный договор? Ккак ********* в первой мировой слили весь Восточный фронт? В "блокадном" Ленинграда что мешало Сралину продавать харчи? Или просто бабы еще ********* нарожают?) Кстати, когда наконец за Ленд Лиз со штатами рассчитаетесь? Или снова цап царап?
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27.04.2021 10:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/207828 До войны, США были обычной страной, бедной, пережившей Великую депрессию... А вот после войны, дела, круто пошли вверх. ленд - лиз, не бесплатный был. СССР, за победу, жизнями платил, а за ленд - лиз, золотом.
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27.04.2021 06:58 Відповісти
"До войны" США были "такой обычной,бедной страной",что кормила подыхающий сссры в 1921 году и в 1932 году,а потом от голодухи в США,они начали кормить Армию орды,во время второй мировой войны шоколадом и тушонкой! И про условия ленд-лиза не пиши глупости,а сначала почитай какие были условия ленд-лиза.
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27.04.2021 07:58 Відповісти
русский, до того как до войны, США провела индустриализацию совка, твои диды в землянках жили мечтая о бараках.
Гуглим кто такой Альберт Кан и что он делал в совке.
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27.04.2021 10:20 Відповісти
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27.04.2021 12:29 Відповісти
русский, нужно было штатам Ленд Лиз поставлять в Третий Рейх и Японию, чтобы та открыла против совка на Дальнем Востоке второй фронт?
Когда за "не бесплатный" Ленд Лиз рассчитаетесь? Нищеброды? Если совок даже доставку не смог сполна оплатить, а всю технику, которую должны были вернуть после войны, ******* под шумок.
Кстати, в твоей киновселенной, твой дед кашу из золотых слитков варил и с рогатки золотыми монетами "Тигры" останавливал?
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27.04.2021 10:27 Відповісти
русский, там вон даже Бразилия ваш спутник херит с пометкой "Слишком стремный"
Как там кстати, БРИКС? Перешли уже все на рубль и МИГи? Или как всегда, телевизор мультики показывал?)
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27.04.2021 10:12 Відповісти
Кстати,Пут Ын взял в банке БРИКС кредит в 1 млрд долларов. Это наверное от чрезмерного богатства.
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27.04.2021 12:35 Відповісти
Не будет же Америка колоть своих граждан опасной вакциной.
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27.04.2021 04:44 Відповісти
Ага, есть единственная страна в мире, которая колит своим крепостным спутниковский шмурдяк. И снова потери в мирное время секретят.
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27.04.2021 10:29 Відповісти
США выделят другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3471
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27.04.2021 05:27 Відповісти
На тобi боже, що собi не гоже)))
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27.04.2021 06:47 Відповісти
США выделят другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9978....
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27.04.2021 07:10 Відповісти
Какой он бандеровец? Это козломордый кацап!
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27.04.2021 08:03 Відповісти
США выделят другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6673
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27.04.2021 07:37 Відповісти
 
 