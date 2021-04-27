США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США виділять 60 млн доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні", - написав у Twitter головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусом Енді Славітт. Коли це станеться і в які країни Вашингтон відправить вакцину, він не уточнив.

У США складовані мільйони доз вакцини від AstraZeneca, але вона не використовується у зв'язку з відсутністю офіційного схвалення регулятора до застосування цієї вакцини. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що у США "немає необхідності використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID в наступні кілька місяців", бо в країні вже дозволені й доступні у великих кількостях три інші вакцини.

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"Адміністрація розглядає варіанти розподілу виготовленої в США вакцини AstraZeneca протягом декількох наступних місяців. Перш ніж будь-які дози AstraZeneca будуть відправлені зі США, Агентство контролю за медикаментами і харчовими продуктами (FDA) підтвердить, що вони відповідають вимогам якості", - пояснила Псакі.

Прессекретарка Білого дому також зазначила, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани поширення вакцин серед інших країн.

Адміністрація Байдена раніше заявляла, що в її пріоритеті спочатку вакцинувати американців, а вже потім думати про інші країни, зазначає видання Hill. Але останнім часом епідеміологічна ситуація в країні сильно покращилася.

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