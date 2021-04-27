РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 446 35

США выделят другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca

США выделят другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить 60 млн доз вакцины AstraZeneca другим странам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США выделят 60 млн доз AstraZeneca другим странам, когда они будут доступны", - написал в Twitter лавный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт. Когда это произойдет и в какие страны Вашингтон отправит вакцину, он не уточнил.

В США складированы миллионы доз вакцины от AstraZeneca, но она не используется в связи с отсутствием официального одобрения регулятора к применению этой вакцины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что у США "нет необходимости использовать AstraZeneca в борьбе с COVID в следующие несколько месяцев", потому что в стране уже разрешены и доступны в больших количествах три другие вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар рекомендует странам ЕС использовать вакцину AstraZeneca: "Преимущества преобладают над рисками очень редких и необычных побочных эффектов"

"Администрация рассматривает варианты распределения изготовленной в США вакцины AstraZeneca в течение нескольких следующих месяцев.Прежде чем любые дозы AstraZeneca будут отправлены из США, Агентство контроля за медикаментами и пищевыми продуктами (FDA) подтвердит, что они соответствуют требованиям качества", - пояснила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в ближайшее время администрация США объявит больше деталей о планах распространения вакцин среди других стран.

Администрация Байдена ранее заявляла, что в ее приоритете сначала вакцинировать американцев, а уже потом думать о других странах, отмечает издание Hill. Но в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране сильно улучшилась.

Читайте: ЕС подает в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26381) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Гуд, гуд, рашентролль, Бункерфюрер березнишен крест награждайтен. ФСБорман вручайтен. Высерайтен хо-хо строчинен продолжайтен.
показать весь комментарий
27.04.2021 02:30
+9
во время второй мировой США кормили советский союз. Вот жеж благодетели ... про пиар наверно думали а не про людей.
показать весь комментарий
27.04.2021 01:39
+9
Вот только в США бомжи живут лучше чем пенсионеры-ветераны и дети на твоей параше. Сидит оно тут что-то рассказывает про США.
показать весь комментарий
27.04.2021 02:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бесплатно? Тогда это не для Степанова.
показать весь комментарий
27.04.2021 01:17 Ответить
забавно. В США уже давно эти вакцины складировались. Но в нужное время
показать весь комментарий
27.04.2021 01:30 Ответить
т.е. сша самим вакцину выкинуть по тихому тупо жалко(она оказалась пустышка и подходит срок ее хранения) , а вот ради пиара мол - благодетели дарят бедным..
показать весь комментарий
27.04.2021 01:30 Ответить
во время второй мировой США кормили советский союз. Вот жеж благодетели ... про пиар наверно думали а не про людей.
показать весь комментарий
27.04.2021 01:39 Ответить
как говорил один знаменитый през сша - когда я раздаю на камеры сми детям конфеты и все рады и плачут от счастья, то после этого - я тайно ворую эти конфеты у тех же детей..
показать весь комментарий
27.04.2021 01:48 Ответить
Гуд, гуд, рашентролль, Бункерфюрер березнишен крест награждайтен. ФСБорман вручайтен. Высерайтен хо-хо строчинен продолжайтен.
показать весь комментарий
27.04.2021 02:30 Ответить
Вот только в США бомжи живут лучше чем пенсионеры-ветераны и дети на твоей параше. Сидит оно тут что-то рассказывает про США.
показать весь комментарий
27.04.2021 02:34 Ответить
А здесь пенсионеры как? Про славу каждый день вспоминают и плюются...
показать весь комментарий
27.04.2021 04:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/406496 Не надо молиться на США))) У меня сестра туда в конце 80-х эмигрировала. Бывал, знаю))) Я ездил на хоккей, в Детройт, посмотреть Дацюка, то, что я увидел, меня убило. Нет, не Дацюк, а окраины Детройта. То кадры из фильма катастроф.
показать весь комментарий
27.04.2021 07:19 Ответить
Срочно забирай сестру из США,и вместе уезжайте в какой нибудь регион "опережающего" развития типа,Воркута! Не теряй время,-уезжай!
показать весь комментарий
27.04.2021 08:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/107841 У сестры уже внуки граждане США. Назад в Украину, она точно не хочет.
показать весь комментарий
27.04.2021 14:24 Ответить
Я знаю многих таких "американцев",-скоро у них хозяин сменится.И все таки,если там так плохо,-то чего там сидеть?
показать весь комментарий
28.04.2021 06:20 Ответить
Я не говорил, что там плохо, но мне не нравится сам американский менталитет..
показать весь комментарий
28.04.2021 16:09 Ответить
Они там не сидят, а живут, дети и внук, уже там родились, и о каком хозяине идет речь?
показать весь комментарий
28.04.2021 16:14 Ответить
Я уже уезжал, в Магадан, где провел прекрасные 15 лет своей жизни. Ехал за длинным рублем, но как-то задержался. Охота, рыбалка (по рюкзаку красной икры привозил), сбор ягод, грибов, ловля крабов, своя коптильня была. Приятных воспоминаний туча, но к старости, там жить тяжеловато.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:39 Ответить
русский, когда вы Брайтон к себе назад на ********* вернете? Или фоняют, но не хотят назад, на родину дидов? А-то хуже Детройта.
показать весь комментарий
27.04.2021 10:10 Ответить
русский, тебя на камеры ботоксный педофил в пупок целовал? За конфеты ворованные или так, за дарма?
показать весь комментарий
27.04.2021 10:08 Ответить
пнх шушу кацапский..
показать весь комментарий
27.04.2021 14:23 Ответить
Только не "кормили", а продавали то, что покупали. "Кормили" в большей степени больше подходит разве что к скромной Монголии.
показать весь комментарий
27.04.2021 04:37 Ответить
русский, а если бы не продавали? То что бы диды твои жрали? А если бы Ленд Лиз вместо совка, ушел бы Третьему Рейху и Японии? И Япония против совка открыла второй фронт?
И Бриты с Гитлером подписали мирный договор? Ккак ********* в первой мировой слили весь Восточный фронт? В "блокадном" Ленинграда что мешало Сралину продавать харчи? Или просто бабы еще ********* нарожают?) Кстати, когда наконец за Ленд Лиз со штатами рассчитаетесь? Или снова цап царап?
показать весь комментарий
27.04.2021 10:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/207828 До войны, США были обычной страной, бедной, пережившей Великую депрессию... А вот после войны, дела, круто пошли вверх. ленд - лиз, не бесплатный был. СССР, за победу, жизнями платил, а за ленд - лиз, золотом.
показать весь комментарий
27.04.2021 06:58 Ответить
"До войны" США были "такой обычной,бедной страной",что кормила подыхающий сссры в 1921 году и в 1932 году,а потом от голодухи в США,они начали кормить Армию орды,во время второй мировой войны шоколадом и тушонкой! И про условия ленд-лиза не пиши глупости,а сначала почитай какие были условия ленд-лиза.
показать весь комментарий
27.04.2021 07:58 Ответить
русский, до того как до войны, США провела индустриализацию совка, твои диды в землянках жили мечтая о бараках.
Гуглим кто такой Альберт Кан и что он делал в совке.
показать весь комментарий
27.04.2021 10:20 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2021 12:29 Ответить
русский, нужно было штатам Ленд Лиз поставлять в Третий Рейх и Японию, чтобы та открыла против совка на Дальнем Востоке второй фронт?
Когда за "не бесплатный" Ленд Лиз рассчитаетесь? Нищеброды? Если совок даже доставку не смог сполна оплатить, а всю технику, которую должны были вернуть после войны, ******* под шумок.
Кстати, в твоей киновселенной, твой дед кашу из золотых слитков варил и с рогатки золотыми монетами "Тигры" останавливал?
показать весь комментарий
27.04.2021 10:27 Ответить
русский, там вон даже Бразилия ваш спутник херит с пометкой "Слишком стремный"
Как там кстати, БРИКС? Перешли уже все на рубль и МИГи? Или как всегда, телевизор мультики показывал?)
показать весь комментарий
27.04.2021 10:12 Ответить
Кстати,Пут Ын взял в банке БРИКС кредит в 1 млрд долларов. Это наверное от чрезмерного богатства.
показать весь комментарий
27.04.2021 12:35 Ответить
Не будет же Америка колоть своих граждан опасной вакциной.
показать весь комментарий
27.04.2021 04:44 Ответить
Ага, есть единственная страна в мире, которая колит своим крепостным спутниковский шмурдяк. И снова потери в мирное время секретят.
показать весь комментарий
27.04.2021 10:29 Ответить
США выделят другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3471
показать весь комментарий
27.04.2021 05:27 Ответить
На тобi боже, що собi не гоже)))
показать весь комментарий
27.04.2021 06:47 Ответить
США выделят другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9978....
показать весь комментарий
27.04.2021 07:10 Ответить
Какой он бандеровец? Это козломордый кацап!
показать весь комментарий
27.04.2021 08:03 Ответить
США выделят другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6673
показать весь комментарий
27.04.2021 07:37 Ответить
 
 