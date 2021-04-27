США выделят другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca
Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить 60 млн доз вакцины AstraZeneca другим странам
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США выделят 60 млн доз AstraZeneca другим странам, когда они будут доступны", - написал в Twitter лавный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт. Когда это произойдет и в какие страны Вашингтон отправит вакцину, он не уточнил.
В США складированы миллионы доз вакцины от AstraZeneca, но она не используется в связи с отсутствием официального одобрения регулятора к применению этой вакцины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что у США "нет необходимости использовать AstraZeneca в борьбе с COVID в следующие несколько месяцев", потому что в стране уже разрешены и доступны в больших количествах три другие вакцины.
"Администрация рассматривает варианты распределения изготовленной в США вакцины AstraZeneca в течение нескольких следующих месяцев.Прежде чем любые дозы AstraZeneca будут отправлены из США, Агентство контроля за медикаментами и пищевыми продуктами (FDA) подтвердит, что они соответствуют требованиям качества", - пояснила Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в ближайшее время администрация США объявит больше деталей о планах распространения вакцин среди других стран.
Администрация Байдена ранее заявляла, что в ее приоритете сначала вакцинировать американцев, а уже потом думать о других странах, отмечает издание Hill. Но в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране сильно улучшилась.
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И Бриты с Гитлером подписали мирный договор? Ккак ********* в первой мировой слили весь Восточный фронт? В "блокадном" Ленинграда что мешало Сралину продавать харчи? Или просто бабы еще ********* нарожают?) Кстати, когда наконец за Ленд Лиз со штатами рассчитаетесь? Или снова цап царап?
Гуглим кто такой Альберт Кан и что он делал в совке.
Когда за "не бесплатный" Ленд Лиз рассчитаетесь? Нищеброды? Если совок даже доставку не смог сполна оплатить, а всю технику, которую должны были вернуть после войны, ******* под шумок.
Кстати, в твоей киновселенной, твой дед кашу из золотых слитков варил и с рогатки золотыми монетами "Тигры" останавливал?
Как там кстати, БРИКС? Перешли уже все на рубль и МИГи? Или как всегда, телевизор мультики показывал?)