США выделят другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить 60 млн доз вакцины AstraZeneca другим странам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США выделят 60 млн доз AstraZeneca другим странам, когда они будут доступны", - написал в Twitter лавный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт. Когда это произойдет и в какие страны Вашингтон отправит вакцину, он не уточнил.

В США складированы миллионы доз вакцины от AstraZeneca, но она не используется в связи с отсутствием официального одобрения регулятора к применению этой вакцины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что у США "нет необходимости использовать AstraZeneca в борьбе с COVID в следующие несколько месяцев", потому что в стране уже разрешены и доступны в больших количествах три другие вакцины.

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"Администрация рассматривает варианты распределения изготовленной в США вакцины AstraZeneca в течение нескольких следующих месяцев.Прежде чем любые дозы AstraZeneca будут отправлены из США, Агентство контроля за медикаментами и пищевыми продуктами (FDA) подтвердит, что они соответствуют требованиям качества", - пояснила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в ближайшее время администрация США объявит больше деталей о планах распространения вакцин среди других стран.

Администрация Байдена ранее заявляла, что в ее приоритете сначала вакцинировать американцев, а уже потом думать о других странах, отмечает издание Hill. Но в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране сильно улучшилась.

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