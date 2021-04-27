Выясняем характер взаимодействия наших работников с лицами в санкционном списке, - Рябикин

После введения санкционных списков, связанных с борьбой с контрабандой, от своих должностей временно отстранены 158 таможенников, открыты дисциплинарные производства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

"Мы получили в числе прочего от СБУ информацию о таможенниках, которые попали в зону внимания правоохранительных органов в связи с санкциями. Отстранили на основании этих писем 158 человек от работы. Открыли дисциплинарные производства. В ходе этих производств поставили себе задачу выяснить характер взаимодействия наших работников с компаниями или с физическими лицами, которые находятся в санкционном списке", - заявил он.

По его словам, если нарушения в работе этих людей не будут выявлены, их вернут на прежние должности.

"Вернем людей на работу. Это то правовое поле, в котором мы сейчас находимся. Но когда мы переведем наших сотрудников на контрактную форму работы, то сможем осуществлять проверки с использованием полиграфа, и непрохождение такой проверки будет основанием для расторжения контракта. Все это запланировано в рамках кадровой реформы, которую мы проводим", - отметил он.

Он также сообщил, что в рамках кадровой реформы создается служба полиграф-контроля.

"Мы предусмотрели, что имеем право любую служебную проверку сопровождать контролем на полиграфе, и создаем службу полиграф-контроля. То есть любой сигнал о том, что таможенник делает что-то неправомерное, влечет за собой служебную проверку и соответственно проверку на полиграфе", - заявил Рябикин.

Интервью с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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