З'ясовуємо характер взаємодії наших працівників з особами в санкційному списку, - Рябікін
Після запровадження санкційних списків, пов'язаних з боротьбою з контрабандою, від посад тимчасово відсторонено 158 митників, відкрито дисциплінарні провадження.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін.
"Ми отримали серед іншого від СБУ інформацію про митників, які потрапили до зони уваги правоохоронних органів у зв'язку із санкціями. Відсторонили на підставі цих листів 158 осіб від роботи. Відкрили дисциплінарні провадження. У ході цих проваджень поставили собі завдання з'ясувати характер взаємодії наших працівників з компаніями або з фізичними особами, які перебувають в санкційному списку", - заявив він.
За його словами, якщо порушень у роботі цих людей не буде виявлено, їх повернуть на колишні посади.
"Повернемо людей на роботу. Це те правове поле, в якому ми зараз перебуваємо. Але коли ми переведемо наших співробітників на контрактну форму роботи, то зможемо здійснювати перевірки з використанням поліграфа, і непроходження такої перевірки буде підставою для розірвання контракту. Все це заплановано в межах кадрової реформи, яку ми проводимо", - зазначив він.
Він також повідомив, що в рамках кадрової реформи створюється служба поліграф-контролю.
"Ми передбачили, що маємо право будь-яку службову перевірку супроводжувати контролем на поліграфі, і робимо послугу поліграф-контролю. Тобто будь-який сигнал про те, що митник робить щось неправомірне, тягне за собою службову перевірку і відповідно перевірку на поліграфі", - заявив Рябікін.
Інтерв'ю з головою Держмитслужби Павлом Рябікіним для Цензор.НЕТ читайте тут.
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