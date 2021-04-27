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З'ясовуємо характер взаємодії наших працівників з особами в санкційному списку, - Рябікін

З'ясовуємо характер взаємодії наших працівників з особами в санкційному списку, - Рябікін

Після запровадження санкційних списків, пов'язаних з боротьбою з контрабандою, від посад тимчасово відсторонено 158 митників, відкрито дисциплінарні провадження.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін.

"Ми отримали серед іншого від СБУ інформацію про митників, які потрапили до зони уваги правоохоронних органів у зв'язку із санкціями. Відсторонили на підставі цих листів 158 осіб від роботи. Відкрили дисциплінарні провадження. У ході цих проваджень поставили собі завдання з'ясувати характер взаємодії наших працівників з компаніями або з фізичними особами, які перебувають в санкційному списку", - заявив він.

За його словами, якщо порушень у роботі цих людей не буде виявлено, їх повернуть на колишні посади.

"Повернемо людей на роботу. Це те правове поле, в якому ми зараз перебуваємо. Але коли ми переведемо наших співробітників на контрактну форму роботи, то зможемо здійснювати перевірки з використанням поліграфа, і непроходження такої перевірки буде підставою для розірвання контракту. Все це заплановано в межах кадрової реформи, яку ми проводимо", - зазначив він.

Він також повідомив, що в рамках кадрової реформи створюється служба поліграф-контролю.

"Ми передбачили, що маємо право будь-яку службову перевірку супроводжувати контролем на поліграфі, і робимо послугу поліграф-контролю. Тобто будь-який сигнал про те, що митник робить щось неправомірне, тягне за собою службову перевірку і відповідно перевірку на поліграфі", - заявив Рябікін.

Інтерв'ю з головою Держмитслужби Павлом Рябікіним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Щоб подолати масштабну контрабанду, треба системно вирішити питання корупції в органах державної влади, яка це контролює, - Рябікін

Автор: 

контрабанда (1821) санкції (11768) РНБО (2278) митниця (1871) Рябікін Павло (102) Державна митна служба (636)


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Їм те дисциплінарне провадження до жопи. Вони за місяць заробляють на все життя.
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27.04.2021 15:19 Відповісти
Найголовніше, що державі з того користі нема, і економіці ні холодно ні жарко. А те, що не корисно - немає сенсу.
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27.04.2021 15:19 Відповісти
Які дисциплінарні,під шконки з повним конфіскатом !!!)))
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27.04.2021 15:20 Відповісти
Контрабас ,це злочин проти держави , тому покарання має бути відповідним !!))
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27.04.2021 15:21 Відповісти
Смешной сказочник.
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27.04.2021 15:22 Відповісти
контрабанда - це вигадка державних органів, А ці санкції і вияснення, які там люди з ким у відношеннях - це грубий натяк, щоб несли хабарі.
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27.04.2021 15:35 Відповісти
Угу, значит взятки таможенникам увеличатся
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27.04.2021 23:25 Відповісти
 
 