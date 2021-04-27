Списка Рябикина не существует, - глава Гостаможслужбы о санкциях против контрабандистов

Государственная таможенная служба передала в СНБО аналитику по выявленным в таможенной сфере нарушениям, но список с фамилиями людей, которые могут быть причастны к контрабанде не передавала.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Службы Павел Рябикин.

"Списка Рябикина не существует. Рябикин здесь для того, чтобы формировать бюджет и изменить таможенную службу. Нам надо сделать так, чтобы одна персоналия не сменялась другой. То есть, уничтожить ту среду, которая этим личностям позволяет рождаться, развиваться и в конечном итоге паразитировать", - считает он.

Комментируя заявления Михеила Саакашвили, который в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" озвучил собственный список людей, которые, по его мнению, могут быть причастны к контрабандным схемам, Рябикин отметил, что эти фамилии на слуху, но как человек, который находится на госслужбе и имеет юридическое образование, он не может обвинять их в том, что они чем-то занимаются, не имея тому доказательств.

Но отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли "смотрящие" на таможне, о которых говорит Саакашвили, он заявил: "Наверняка есть какое-то взаимодействие системных организаторов контрабандных потоков с какими-то руководителями по местам оформления. Наверное, это есть и в центральном аппарате. Я иногда сталкиваюсь здесь с вещами, мне не совсем понятными. Но у меня такой характер, что я пока не вникну и не разберусь, не делаю выводы. Но это не значит, что я на это не обращаю внимание или этим не занимаюсь. Рано или поздно я все равно эти выводы сделаю".

Интервью с Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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