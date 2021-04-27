Списку Рябікіна не існує, - глава Держмитслужби про санкції проти контрабандистів

Державна митна служба передала в РНБО аналітику щодо виявлених у митній сфері порушень, але список з прізвищами людей, які можуть бути причетні до контрабанди, не передавала.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Служби Павло Рябікін.

"Списку Рябікіна не існує. Рябікін тут для того, щоб формувати бюджет і змінити митну службу. Нам треба зробити так, щоб один персонал не змінювався іншим. Тобто, знищити те середовище, яке цим особистостям дозволяє народжуватися, розвиватися і в кінцевому підсумку паразитувати", - вважає він.

Коментуючи заяви Міхеіла Саакашвілі, який в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" озвучив список людей, які, на його думку, можуть бути причетні до контрабандних схем, Рябікін зазначив, що ці прізвища на слуху, але як людина, яка перебуває на держслужбі і має юридичну освіту, він не може звинувачувати їх у тому, що вони чимось займаються, не маючи того доказів.

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Але відповідаючи на питання журналістів про те, чи є "смотрящі" на митниці, про яких говорить Саакашвілі, він заявив: "Напевно, є якась взаємодія системних організаторів контрабандних потоків з якимись керівниками по місцях оформлення. Напевно, це є і в центральному апараті. Я іноді стикаюся тут з речами, мені не зовсім зрозумілими. Але у мене такий характер, що я поки не вникну і не розберуся, не роблю висновків. Але це не означає, що я на це не звертаю уваги або цим не займаюся. Рано чи пізно я все одно ці висновки зроблю".

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