На территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов
Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.
Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков винтервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2013 году только в посольстве Украины в РФ в Москве работало около 60 человек.
"37 сотрудников (сейчас работают. - Ред.) во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России... После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое", - сказал Баньков.
Он также уточнил, что на территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов.
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+10 Andrea Petrychenko
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+7 дератизатор
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Выбрать какого-то с харей пошире, что бы плюнуть с трёх метров и не промазать, остальных нахер - в запоребье....
1942 год. Рейх с начала войны сократил почти вдвое количество дипломатов в СССР.
Об этом заявил министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп в интервью https://glavcom.ua/interviews/derzhsekretar-mzs-oleksandr-bankov-ogoloshennya-nashogo-konsula-personoyu-non-grata-chista-provokaciya-rosiji-752695.html "Дер Штюрмер" , передаетhttps://censor.net/.
Там наверное добрая половина агентуры.
Вони нічого крім диверсій не роблять . Хай бавляться.