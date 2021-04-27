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Новости Агрессия России против Украины
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На территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов

На территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов

Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.

Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков винтервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2013 году только в посольстве Украины в РФ в Москве работало около 60 человек.

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"37 сотрудников (сейчас работают. - Ред.) во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России... После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое", - сказал Баньков.

Он также уточнил, что на территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов.

Автор: 

МИД (6934) россия (95361) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+10
Абсурд в том что во время российско украинской войны между Украиной и оккупантами есть дипломатические отношения и даже безвизовый въезд.
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27.04.2021 16:37
+7
Надо оставить одного!
Выбрать какого-то с харей пошире, что бы плюнуть с трёх метров и не промазать, остальных нахер - в запоребье....
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27.04.2021 16:28
+7
Треба знизити кількість до нуля. Бо факт наявності дипломатів у такій ситуації - це взагалі-то сюр

1942 год. Рейх с начала войны сократил почти вдвое количество дипломатов в СССР.

Об этом заявил министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп в интервью https://glavcom.ua/interviews/derzhsekretar-mzs-oleksandr-bankov-ogoloshennya-nashogo-konsula-personoyu-non-grata-chista-provokaciya-rosiji-752695.html "Дер Штюрмер" , передаетhttps://censor.net/.
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27.04.2021 16:30
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Там и 7 с головой хватит , не хрен кацапским прихвостням жизнь облегчать.
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27.04.2021 16:25 Ответить
Надо оставить одного!
Выбрать какого-то с харей пошире, что бы плюнуть с трёх метров и не промазать, остальных нахер - в запоребье....
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27.04.2021 16:28 Ответить
Треба знизити кількість до нуля. Бо факт наявності дипломатів у такій ситуації - це взагалі-то сюр

1942 год. Рейх с начала войны сократил почти вдвое количество дипломатов в СССР.

Об этом заявил министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп в интервью https://glavcom.ua/interviews/derzhsekretar-mzs-oleksandr-bankov-ogoloshennya-nashogo-konsula-personoyu-non-grata-chista-provokaciya-rosiji-752695.html "Дер Штюрмер" , передаетhttps://censor.net/.
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27.04.2021 16:30 Ответить
Абсурд в том что во время российско украинской войны между Украиной и оккупантами есть дипломатические отношения и даже безвизовый въезд.
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27.04.2021 16:37 Ответить
За не полных пять лет ВОВ, в плен попали 2,5 млн немцев. Сколько кацапов попало в плен сейчас?
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27.04.2021 16:52 Ответить
попало достаточно.только поотпускали/пообменивали этих набутылочных...
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27.04.2021 18:37 Ответить
Что за набутылочные? Можно конкретнее, кого меняли?
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27.04.2021 18:41 Ответить
Молодых просто мамам росийским поотдавали. Типа они заблудились.
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27.04.2021 18:44 Ответить
А мусить бути 0 (нуль). Цікаво, яка ще країна під час війни терпить у себе ворожих дипломатів, попів, проворожих "палітікав"? В тім, чому дивуватись - гівнокомандуючий в Україні під час війни - клоун. Так вирішили 74% елохторату.
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27.04.2021 17:28 Ответить
что наши дипломаты делают еще можно понять, а вот что делают здесь 69 козломордых - это вопрос. кроме как шпионить у них и работы то нет.
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27.04.2021 17:32 Ответить
Гнать их всех с Украины сраной метлой, чтоб и духу ихнего здесь небыло, нехрен им здесь делать.
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27.04.2021 17:54 Ответить
Сократить н хрен всех дипломатов в Москве!! нечего общаться с агрессором!!
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27.04.2021 18:29 Ответить
Сократить н хрен всех дипломатов в Москве!! нечего общаться с агрессором!!
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27.04.2021 18:32 Ответить
Дипотношения с Московией надо рвать. Посредником пусть Канада или Литва выступает.
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27.04.2021 18:46 Ответить
Зачем нам аж 69 русских дипломатов???
Там наверное добрая половина агентуры.
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27.04.2021 19:46 Ответить
Ми ж не воюємо з москалями ну то хай живуть
Вони нічого крім диверсій не роблять . Хай бавляться.
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27.04.2021 20:29 Ответить
Хм....69 ?.....Экие голубки и кто из них сверху?
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27.04.2021 20:33 Ответить
 
 