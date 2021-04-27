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Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин

Зеленский мне сказал прямо:

Идея о создании спецфонда и поощрении таможенников - это личная инициатива президента Зеленского.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

По словам Рябикина, Минфин не может не согласовать размер новых зарплат таможенников.

"Минфин не может сказать "нет", потому что он понимает, что это надо делать", - заявил он.

Глава Гостаможни добавил, что идея о создании спецфонда и поощрении таможенников - это личная инициатива президента Зеленского.

"Он мне сказал прямо: пишите механизм, пусть Марченко говорит, что хочет. Таможенник должен быть официально богатым человеком. ... Это его цитата, которая мне понравилась, мне эта идеология близка и понятна. С точки зрения той мотивационной части, о которой мы говорили, это очень важно", - рассказал Рябикин.

"Почему, если мы сделали для 5 тыс. судей зарплату в 50 тыс. грн минимальную, мы не можем для 10 тыс. таможенников сделать такую же зарплату, при том, что их эффективность для бюджета в разы возрастет? Логика именно в системных изменениях, которые останутся и после нас", - добавил глава Гостаможслужбы.

Интервью с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чаще всего общаюсь с замами главы ОП. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым, - глава Гостаможслужбы Рябикин

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) таможня (1958) Рябикин Павел (69) заработная плата (2399) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+51
Солдату за 20 тысяч умирать можно , а таможеннику нужно платить 50 ?
После увеличения зарплат у судей взятки они брать не перестали ...
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27.04.2021 17:11
+47
И что, судьи перестали взятки брать или неправомерные решения выносить?
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27.04.2021 17:06
+40
То-есть педагогам пока 4000 евров не ждать?
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27.04.2021 17:05
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То-есть педагогам пока 4000 евров не ждать?
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27.04.2021 17:05 Ответить
Не надо наговаривать! Не евро, а долларов.))
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27.04.2021 17:07 Ответить
Теперече первее таможенники будут получать по 4000. А учителя после них. Вот шо значит - закинчення епохи зубажиння! Может же Осел когда хочет!
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27.04.2021 17:27 Ответить
Та чого ? можуть поволі лапку смоктати- привикати ,так сказати!
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27.04.2021 18:20 Ответить
Мусор должен быть богатым и пожарник и сантехник (это точно) и врач и ....... а результате все в жопе.
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27.04.2021 19:50 Ответить
все мы президенты в натуре
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27.04.2021 20:29 Ответить
Всі хто обслуговує хазарпську мафію заслуговує на трошки https://youtu.be/Om_LZUCZT7U "багатства".
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28.04.2021 07:52 Ответить
Ну-у педагогів все гуд (завдяки Гриневич в першу чергу) і вони ще зможуть витримати аж до слідуючих виборів - це якщо брати взгалом всіх бюджетників кому краще пережити "зельодниковий" період!
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27.04.2021 20:16 Ответить
очередное проявление идиотизма...
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27.04.2021 17:05 Ответить
И что, судьи перестали взятки брать или неправомерные решения выносить?
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27.04.2021 17:06 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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27.04.2021 17:22 Ответить
Только конченный дебилище мог такое ляпнуть.
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27.04.2021 19:52 Ответить
Я теж так думаю. Митникам - і таку зарплатню. Краще б пенсіонерам (не тим, що мають внуків митників) пенсію додали. Довбаний сором просто при ціні на газ із 1 травня.
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27.04.2021 19:54 Ответить
Что такое для судьи 2000 баксов?
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27.04.2021 21:15 Ответить
а если сделать з/п таможне не 50 штук а 500 как Сироже, на бюджет вообще прольется золотой дождь.
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27.04.2021 17:09 Ответить
ну да ну да....- как то же нужно объяснить все те видимые и невидимые атрибуты богатой жизни таможни ...., при таких малых официальных ЗП....- теперь же всех интересующихся - откуда ...., можно к прЭзу посылать....
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27.04.2021 17:10 Ответить
Чтобы не тянуть зебила за яйц@, огласите весь список, пожалуйста, кто еще должен быть официально богатым человеком. Думаю, список не будет длинным.
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27.04.2021 17:11 Ответить
Солдату за 20 тысяч умирать можно , а таможеннику нужно платить 50 ?
После увеличения зарплат у судей взятки они брать не перестали ...
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27.04.2021 17:11 Ответить
Розмір став просто більшим -співмірний з ризиком залетіти!
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27.04.2021 18:21 Ответить
20 он получает на ротации в ООС, остальное время, около 2/3 службы на базе, он гниет за 10
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27.04.2021 18:56 Ответить
НЕТ , у таможенников должен быть вахтовый метод ,год работаешь - десять лет сидишь на нарах !!!
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27.04.2021 17:13 Ответить
Українського депутата позбавили права голосу у ПАРЄ за скаргою Росії,
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27.04.2021 17:13 Ответить
Значит будут больше брать. Тогда возникает вопрос есть ли смысл больше давать ? Или уплатить или через платный суд вернуть то что уплатил.
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27.04.2021 17:14 Ответить
Таможенник должен быть компьютером !
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27.04.2021 17:15 Ответить
Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин - Цензор.НЕТ 6501
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27.04.2021 17:35 Ответить
Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин - Цензор.НЕТ 3691
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27.04.2021 17:17 Ответить
Китай одна из самых коррумпированых мировых економик. А говорят они все складно.
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27.04.2021 17:28 Ответить
Китай вторая экономика в мире...
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27.04.2021 18:28 Ответить
А на душу населения?
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27.04.2021 21:44 Ответить
Срочно имигрируй туда! Была еще одна с(т)рана где очень о народе заботились - СССР называлась
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27.04.2021 18:00 Ответить
Только СССР обосрался, а Китай стал второй экономикой в мире и не за горами станет первой.
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27.04.2021 18:30 Ответить
Скоти
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27.04.2021 17:17 Ответить
Те кто строят, убирают, ремонтируют... - уже официально должны быть бедными?
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27.04.2021 17:18 Ответить
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27.04.2021 17:21 Ответить
ура !
главный слуга
назначил меня
любимым
вором !
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27.04.2021 17:22 Ответить
Воно будує країну навиворіт, як, загалом, і папередники. Просто папередники того так не вип'ячували. Так би й сказав, я Вова вор, а президент має бути вором, а всі, хто біля мене - ворами. Чого дурні відосіки знімати. Треба гордо накрастися, перед тим як зійти на ешафот. Бо комедія затягується.
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27.04.2021 17:24 Ответить
Пенси Кривого Рогу (і не тільки), які голосували за "кінець епохи бідності", крадькома витирають скупі сльози щастя.... Правда, не всі пенси, а ті, чиїм дітям і внукам пощастило працювати на митниці при Рябикіну і Зєлєнскому.
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27.04.2021 17:25 Ответить
идиот..
да хоть миллион плати в мес таможеннику, всё равно он будет воровать потому что там воруют миллиарды и это система, есть начальники и начальники начальников которым нужно заносить дань иначе тебя уволят
нужно полностью исключить фактор человеческого вмешания как в Грузии, тогда только будет толк, а так очередной распил бабла
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27.04.2021 17:25 Ответить
еще забыл сказать, что официально богатыми должны быть прокуроры, судьи, менты, депутаты, налоговики! На всех богатства не хватит!
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27.04.2021 17:26 Ответить
хватит. зебилы поделятся.
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27.04.2021 17:29 Ответить
Може орденяками з закруткою на спині вдовольняться??
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27.04.2021 17:32 Ответить
Хочешь, мы заплатим золотом! - Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно!
Какое время было, бл...ин, какие люди были, что ты, о них не создали былин, зато остались анекдоты. Ну лох был Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин - Цензор.НЕТ 5849 Верещагин. В наше время его бы с позором сс.......ми тряпками с таможни погнали бы.
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27.04.2021 17:36 Ответить
Так они уже давно богатые...
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27.04.2021 17:40 Ответить
Бути митнику "офіційно богатим" означає легалізацію хабарів.
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27.04.2021 17:45 Ответить
Неужели на Западе, на который мы вроде пытаемся равняться, таможенный офицер получает в разы больше другого госслужащего?
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27.04.2021 17:48 Ответить
а ви десь бачили не багатого митника?скільки їм зарлати не дай все рівно будуть хабарі брати-це сенс їхнього життя-
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27.04.2021 17:48 Ответить
Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін - Цензор.НЕТ 525
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27.04.2021 18:02 Ответить
Убрать всю свору. Оставить личный состав исключительно для проверок по наводке и внезапных наскоков на таможенные склады. Электронное декларирование, выборочные проверки, нещадные штрафы нарушителям. Будет реальная экономия на содержании работоспособных крепких мужчин за госсчет.
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27.04.2021 18:07 Ответить
Для тих хто раптом не зрозумів, поясню - глава Державної митної служби Павел Рябикин як і його шеф ні з корупцією ні з контрабандою боротися не збирається.
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27.04.2021 18:16 Ответить
Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін - Цензор.НЕТ 685
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27.04.2021 18:16 Ответить
Митників кришує СБУ і вся свора в ОПі разом місцевими царьками. Що з цими робити? може спробувати саджати в тюрму?
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27.04.2021 18:20 Ответить
официально богатым? окей.
богатым только на свою зп. чуть что-то лишнее - сразу на нары на долго (очень), с конфискацией и даже у родственников и знакомых(расследовать с кем, когда и о чём общался. откуда деньги, бизнес у пациента)
и тогда милости просим на большие - богатые зарплаты.
и так везде. что бы не повадно было. что бы ссались и срались мутить левачок.
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27.04.2021 18:46 Ответить
Минуточку!
Теперь все эти трёхэтажные виллы простых бедных таможенников в деревнях возле таможен сразу станут законными?
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27.04.2021 18:52 Ответить
Гідрант як Ху.ло починає підсаджувати на високі зарплати бюджетників, щоб мати лояльних виборців. Правда ***** це робив на фоні зростання цін на нафту і газ, а цей Пі..рас на фоні "закінчення епохи зубожіння".
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27.04.2021 19:23 Ответить
Дурак... ой дурак...
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27.04.2021 19:23 Ответить
а водий хлебовозки пусть голодный ходит?
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27.04.2021 20:26 Ответить
Чем меньге людей в чиновничтей среде тем лучше. Эту шарашкину контору давным давно пора автоматизировать.
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27.04.2021 20:29 Ответить
Это дно. Подмаслить госслужащего, что крал с совестью? Пошлите всех нах и набирайте молодые кадры. Там никакого интеллектуального напряжения не требуется. Пусть работа на таможне будет первым этапом работы для выпускников экономического и правоохранительного направления. Поработают пару лет и айда в другие структуры и в частный сектор на высокие зарплаты. Работа на таможне должна быть типа полевой работы для молодых специалистов.
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27.04.2021 21:10 Ответить
Честно скажу, тупее выражения от Зеленского я еще не слышал. Для меня он уже прочитанная книга. Нихера он не понимает в госуправлении.
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27.04.2021 21:12 Ответить
Нужно уточнить. Богатым по меркам Зели или богатым по меркам среднестатистического народонаселения? Если второй вариант - согласен. Платите им двойную среднюю зарплату.
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27.04.2021 21:19 Ответить
 
 