Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин
Идея о создании спецфонда и поощрении таможенников - это личная инициатива президента Зеленского.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.
По словам Рябикина, Минфин не может не согласовать размер новых зарплат таможенников.
"Минфин не может сказать "нет", потому что он понимает, что это надо делать", - заявил он.
Глава Гостаможни добавил, что идея о создании спецфонда и поощрении таможенников - это личная инициатива президента Зеленского.
"Он мне сказал прямо: пишите механизм, пусть Марченко говорит, что хочет. Таможенник должен быть официально богатым человеком. ... Это его цитата, которая мне понравилась, мне эта идеология близка и понятна. С точки зрения той мотивационной части, о которой мы говорили, это очень важно", - рассказал Рябикин.
"Почему, если мы сделали для 5 тыс. судей зарплату в 50 тыс. грн минимальную, мы не можем для 10 тыс. таможенников сделать такую же зарплату, при том, что их эффективность для бюджета в разы возрастет? Логика именно в системных изменениях, которые останутся и после нас", - добавил глава Гостаможслужбы.
Интервью с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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После увеличения зарплат у судей взятки они брать не перестали ...
главный слуга
назначил меня
любимым
вором !
да хоть миллион плати в мес таможеннику, всё равно он будет воровать потому что там воруют миллиарды и это система, есть начальники и начальники начальников которым нужно заносить дань иначе тебя уволят
нужно полностью исключить фактор человеческого вмешания как в Грузии, тогда только будет толк, а так очередной распил бабла
Какое время было, бл...ин, какие люди были, что ты, о них не создали былин, зато остались анекдоты. Ну лох был Верещагин. В наше время его бы с позором сс.......ми тряпками с таможни погнали бы.
богатым только на свою зп. чуть что-то лишнее - сразу на нары на долго (очень), с конфискацией и даже у родственников и знакомых(расследовать с кем, когда и о чём общался. откуда деньги, бизнес у пациента)
и тогда милости просим на большие - богатые зарплаты.
и так везде. что бы не повадно было. что бы ссались и срались мутить левачок.
Теперь все эти трёхэтажные виллы простых бедных таможенников в деревнях возле таможен сразу станут законными?