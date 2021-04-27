Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин

Идея о создании спецфонда и поощрении таможенников - это личная инициатива президента Зеленского.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

По словам Рябикина, Минфин не может не согласовать размер новых зарплат таможенников.

"Минфин не может сказать "нет", потому что он понимает, что это надо делать", - заявил он.

Глава Гостаможни добавил, что идея о создании спецфонда и поощрении таможенников - это личная инициатива президента Зеленского.

"Он мне сказал прямо: пишите механизм, пусть Марченко говорит, что хочет. Таможенник должен быть официально богатым человеком. ... Это его цитата, которая мне понравилась, мне эта идеология близка и понятна. С точки зрения той мотивационной части, о которой мы говорили, это очень важно", - рассказал Рябикин.

"Почему, если мы сделали для 5 тыс. судей зарплату в 50 тыс. грн минимальную, мы не можем для 10 тыс. таможенников сделать такую же зарплату, при том, что их эффективность для бюджета в разы возрастет? Логика именно в системных изменениях, которые останутся и после нас", - добавил глава Гостаможслужбы.

Интервью с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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