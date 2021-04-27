Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін
Ідея про створення спецфонду і заохочення митників - це особиста ініціатива президента Зеленського.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Державної митної служби Павло Рябікін.
За словами Рябікіна, Мінфін не може не погодити розмір нових зарплат митників.
"Мінфін не може сказати "ні", тому що він розуміє, що це треба робити", - заявив він.
Глава Держмитниці додав, що ідея про створення спецфонду і заохочення митників - це особиста ініціатива президента Зеленського.
"Він мені сказав прямо: пишіть механізм, нехай Марченко каже, що хоче. Митник має бути офіційно багатою людиною... Це його цитата, яка мені сподобалася, мені ця ідеологія близька і зрозуміла. З точки зору тієї мотиваційної частини, про яку ми говорили, це дуже важливо", - розповів Рябікін.
"Чому, якщо ми зробили для 5 тис. суддів зарплату 50 тис. грн мінімальну, ми не можемо для 10 тис. митників зробити таку ж зарплату, при тому, що їхня ефективність для бюджету в рази зросте? Логіка саме системних змін, які залишаться і після нас", - додав глава Держмитслужби.
Інтерв'ю з головою Держмитслужби Павлом Рябікиним для Цензор.НЕТ читайте тут.
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После увеличения зарплат у судей взятки они брать не перестали ...
главный слуга
назначил меня
любимым
вором !
да хоть миллион плати в мес таможеннику, всё равно он будет воровать потому что там воруют миллиарды и это система, есть начальники и начальники начальников которым нужно заносить дань иначе тебя уволят
нужно полностью исключить фактор человеческого вмешания как в Грузии, тогда только будет толк, а так очередной распил бабла
Какое время было, бл...ин, какие люди были, что ты, о них не создали былин, зато остались анекдоты. Ну лох был Верещагин. В наше время его бы с позором сс.......ми тряпками с таможни погнали бы.
богатым только на свою зп. чуть что-то лишнее - сразу на нары на долго (очень), с конфискацией и даже у родственников и знакомых(расследовать с кем, когда и о чём общался. откуда деньги, бизнес у пациента)
и тогда милости просим на большие - богатые зарплаты.
и так везде. что бы не повадно было. что бы ссались и срались мутить левачок.
Теперь все эти трёхэтажные виллы простых бедных таможенников в деревнях возле таможен сразу станут законными?