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Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін

Зеленський мені сказав прямо:

Ідея про створення спецфонду і заохочення митників - це особиста ініціатива президента Зеленського.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Державної митної служби Павло Рябікін.

За словами Рябікіна, Мінфін не може не погодити розмір нових зарплат митників.

"Мінфін не може сказати "ні", тому що він розуміє, що це треба робити", - заявив він.

Глава Держмитниці додав, що ідея про створення спецфонду і заохочення митників - це особиста ініціатива президента Зеленського.

Читайте також: Найчастіше спілкуюся із заступниками голови ОП. Якщо мова про силовий блок, то спілкуємося з Татаровим, - глава Держмитслужби Рябікін

"Він мені сказав прямо: пишіть механізм, нехай Марченко каже, що хоче. Митник має бути офіційно багатою людиною... Це його цитата, яка мені сподобалася, мені ця ідеологія близька і зрозуміла. З точки зору тієї мотиваційної частини, про яку ми говорили, це дуже важливо", - розповів Рябікін.

"Чому, якщо ми зробили для 5 тис. суддів зарплату 50 тис. грн мінімальну, ми не можемо для 10 тис. митників зробити таку ж зарплату, при тому, що їхня ефективність для бюджету в рази зросте? Логіка саме системних змін, які залишаться і після нас", - додав глава Держмитслужби.

Інтерв'ю з головою Держмитслужби Павлом Рябікиним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) митниця (1871) Рябікін Павло (102) зарплата (2236) Державна митна служба (636)


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Топ коментарі
+51
Солдату за 20 тысяч умирать можно , а таможеннику нужно платить 50 ?
После увеличения зарплат у судей взятки они брать не перестали ...
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27.04.2021 17:11
+47
И что, судьи перестали взятки брать или неправомерные решения выносить?
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27.04.2021 17:06
+40
То-есть педагогам пока 4000 евров не ждать?
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27.04.2021 17:05
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То-есть педагогам пока 4000 евров не ждать?
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27.04.2021 17:05 Відповісти
Не надо наговаривать! Не евро, а долларов.))
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27.04.2021 17:07 Відповісти
Теперече первее таможенники будут получать по 4000. А учителя после них. Вот шо значит - закинчення епохи зубажиння! Может же Осел когда хочет!
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27.04.2021 17:27 Відповісти
Та чого ? можуть поволі лапку смоктати- привикати ,так сказати!
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27.04.2021 18:20 Відповісти
Мусор должен быть богатым и пожарник и сантехник (это точно) и врач и ....... а результате все в жопе.
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27.04.2021 19:50 Відповісти
все мы президенты в натуре
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27.04.2021 20:29 Відповісти
Всі хто обслуговує хазарпську мафію заслуговує на трошки https://youtu.be/Om_LZUCZT7U "багатства".
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28.04.2021 07:52 Відповісти
Ну-у педагогів все гуд (завдяки Гриневич в першу чергу) і вони ще зможуть витримати аж до слідуючих виборів - це якщо брати взгалом всіх бюджетників кому краще пережити "зельодниковий" період!
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27.04.2021 20:16 Відповісти
очередное проявление идиотизма...
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27.04.2021 17:05 Відповісти
И что, судьи перестали взятки брать или неправомерные решения выносить?
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27.04.2021 17:06 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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27.04.2021 17:22 Відповісти
Только конченный дебилище мог такое ляпнуть.
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27.04.2021 19:52 Відповісти
Я теж так думаю. Митникам - і таку зарплатню. Краще б пенсіонерам (не тим, що мають внуків митників) пенсію додали. Довбаний сором просто при ціні на газ із 1 травня.
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27.04.2021 19:54 Відповісти
Что такое для судьи 2000 баксов?
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27.04.2021 21:15 Відповісти
а если сделать з/п таможне не 50 штук а 500 как Сироже, на бюджет вообще прольется золотой дождь.
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27.04.2021 17:09 Відповісти
ну да ну да....- как то же нужно объяснить все те видимые и невидимые атрибуты богатой жизни таможни ...., при таких малых официальных ЗП....- теперь же всех интересующихся - откуда ...., можно к прЭзу посылать....
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27.04.2021 17:10 Відповісти
Чтобы не тянуть зебила за яйц@, огласите весь список, пожалуйста, кто еще должен быть официально богатым человеком. Думаю, список не будет длинным.
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27.04.2021 17:11 Відповісти
Солдату за 20 тысяч умирать можно , а таможеннику нужно платить 50 ?
После увеличения зарплат у судей взятки они брать не перестали ...
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27.04.2021 17:11 Відповісти
Розмір став просто більшим -співмірний з ризиком залетіти!
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27.04.2021 18:21 Відповісти
20 он получает на ротации в ООС, остальное время, около 2/3 службы на базе, он гниет за 10
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27.04.2021 18:56 Відповісти
НЕТ , у таможенников должен быть вахтовый метод ,год работаешь - десять лет сидишь на нарах !!!
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27.04.2021 17:13 Відповісти
Українського депутата позбавили права голосу у ПАРЄ за скаргою Росії,
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27.04.2021 17:13 Відповісти
Значит будут больше брать. Тогда возникает вопрос есть ли смысл больше давать ? Или уплатить или через платный суд вернуть то что уплатил.
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27.04.2021 17:14 Відповісти
Таможенник должен быть компьютером !
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27.04.2021 17:15 Відповісти
Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин - Цензор.НЕТ 6501
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27.04.2021 17:35 Відповісти
Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин - Цензор.НЕТ 3691
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27.04.2021 17:17 Відповісти
Китай одна из самых коррумпированых мировых економик. А говорят они все складно.
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27.04.2021 17:28 Відповісти
Китай вторая экономика в мире...
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27.04.2021 18:28 Відповісти
А на душу населения?
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27.04.2021 21:44 Відповісти
Срочно имигрируй туда! Была еще одна с(т)рана где очень о народе заботились - СССР называлась
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27.04.2021 18:00 Відповісти
Только СССР обосрался, а Китай стал второй экономикой в мире и не за горами станет первой.
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27.04.2021 18:30 Відповісти
Скоти
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27.04.2021 17:17 Відповісти
Те кто строят, убирают, ремонтируют... - уже официально должны быть бедными?
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27.04.2021 17:18 Відповісти
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27.04.2021 17:21 Відповісти
ура !
главный слуга
назначил меня
любимым
вором !
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27.04.2021 17:22 Відповісти
Воно будує країну навиворіт, як, загалом, і папередники. Просто папередники того так не вип'ячували. Так би й сказав, я Вова вор, а президент має бути вором, а всі, хто біля мене - ворами. Чого дурні відосіки знімати. Треба гордо накрастися, перед тим як зійти на ешафот. Бо комедія затягується.
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27.04.2021 17:24 Відповісти
Пенси Кривого Рогу (і не тільки), які голосували за "кінець епохи бідності", крадькома витирають скупі сльози щастя.... Правда, не всі пенси, а ті, чиїм дітям і внукам пощастило працювати на митниці при Рябикіну і Зєлєнскому.
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27.04.2021 17:25 Відповісти
идиот..
да хоть миллион плати в мес таможеннику, всё равно он будет воровать потому что там воруют миллиарды и это система, есть начальники и начальники начальников которым нужно заносить дань иначе тебя уволят
нужно полностью исключить фактор человеческого вмешания как в Грузии, тогда только будет толк, а так очередной распил бабла
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27.04.2021 17:25 Відповісти
еще забыл сказать, что официально богатыми должны быть прокуроры, судьи, менты, депутаты, налоговики! На всех богатства не хватит!
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27.04.2021 17:26 Відповісти
хватит. зебилы поделятся.
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27.04.2021 17:29 Відповісти
Може орденяками з закруткою на спині вдовольняться??
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27.04.2021 17:32 Відповісти
Хочешь, мы заплатим золотом! - Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно!
Какое время было, бл...ин, какие люди были, что ты, о них не создали былин, зато остались анекдоты. Ну лох был Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин - Цензор.НЕТ 5849 Верещагин. В наше время его бы с позором сс.......ми тряпками с таможни погнали бы.
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27.04.2021 17:36 Відповісти
Так они уже давно богатые...
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27.04.2021 17:40 Відповісти
Бути митнику "офіційно богатим" означає легалізацію хабарів.
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27.04.2021 17:45 Відповісти
Неужели на Западе, на который мы вроде пытаемся равняться, таможенный офицер получает в разы больше другого госслужащего?
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27.04.2021 17:48 Відповісти
а ви десь бачили не багатого митника?скільки їм зарлати не дай все рівно будуть хабарі брати-це сенс їхнього життя-
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27.04.2021 17:48 Відповісти
Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін - Цензор.НЕТ 525
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27.04.2021 18:02 Відповісти
Убрать всю свору. Оставить личный состав исключительно для проверок по наводке и внезапных наскоков на таможенные склады. Электронное декларирование, выборочные проверки, нещадные штрафы нарушителям. Будет реальная экономия на содержании работоспособных крепких мужчин за госсчет.
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27.04.2021 18:07 Відповісти
Для тих хто раптом не зрозумів, поясню - глава Державної митної служби Павел Рябикин як і його шеф ні з корупцією ні з контрабандою боротися не збирається.
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27.04.2021 18:16 Відповісти
Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін - Цензор.НЕТ 685
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27.04.2021 18:16 Відповісти
Митників кришує СБУ і вся свора в ОПі разом місцевими царьками. Що з цими робити? може спробувати саджати в тюрму?
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27.04.2021 18:20 Відповісти
официально богатым? окей.
богатым только на свою зп. чуть что-то лишнее - сразу на нары на долго (очень), с конфискацией и даже у родственников и знакомых(расследовать с кем, когда и о чём общался. откуда деньги, бизнес у пациента)
и тогда милости просим на большие - богатые зарплаты.
и так везде. что бы не повадно было. что бы ссались и срались мутить левачок.
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27.04.2021 18:46 Відповісти
Минуточку!
Теперь все эти трёхэтажные виллы простых бедных таможенников в деревнях возле таможен сразу станут законными?
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27.04.2021 18:52 Відповісти
Гідрант як Ху.ло починає підсаджувати на високі зарплати бюджетників, щоб мати лояльних виборців. Правда ***** це робив на фоні зростання цін на нафту і газ, а цей Пі..рас на фоні "закінчення епохи зубожіння".
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27.04.2021 19:23 Відповісти
Дурак... ой дурак...
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27.04.2021 19:23 Відповісти
а водий хлебовозки пусть голодный ходит?
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27.04.2021 20:26 Відповісти
Чем меньге людей в чиновничтей среде тем лучше. Эту шарашкину контору давным давно пора автоматизировать.
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27.04.2021 20:29 Відповісти
Это дно. Подмаслить госслужащего, что крал с совестью? Пошлите всех нах и набирайте молодые кадры. Там никакого интеллектуального напряжения не требуется. Пусть работа на таможне будет первым этапом работы для выпускников экономического и правоохранительного направления. Поработают пару лет и айда в другие структуры и в частный сектор на высокие зарплаты. Работа на таможне должна быть типа полевой работы для молодых специалистов.
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27.04.2021 21:10 Відповісти
Честно скажу, тупее выражения от Зеленского я еще не слышал. Для меня он уже прочитанная книга. Нихера он не понимает в госуправлении.
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27.04.2021 21:12 Відповісти
Нужно уточнить. Богатым по меркам Зели или богатым по меркам среднестатистического народонаселения? Если второй вариант - согласен. Платите им двойную среднюю зарплату.
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27.04.2021 21:19 Відповісти
 
 