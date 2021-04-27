Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін

Ідея про створення спецфонду і заохочення митників - це особиста ініціатива президента Зеленського.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Державної митної служби Павло Рябікін.

За словами Рябікіна, Мінфін не може не погодити розмір нових зарплат митників.

"Мінфін не може сказати "ні", тому що він розуміє, що це треба робити", - заявив він.

Глава Держмитниці додав, що ідея про створення спецфонду і заохочення митників - це особиста ініціатива президента Зеленського.

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"Він мені сказав прямо: пишіть механізм, нехай Марченко каже, що хоче. Митник має бути офіційно багатою людиною... Це його цитата, яка мені сподобалася, мені ця ідеологія близька і зрозуміла. З точки зору тієї мотиваційної частини, про яку ми говорили, це дуже важливо", - розповів Рябікін.

"Чому, якщо ми зробили для 5 тис. суддів зарплату 50 тис. грн мінімальну, ми не можемо для 10 тис. митників зробити таку ж зарплату, при тому, що їхня ефективність для бюджету в рази зросте? Логіка саме системних змін, які залишаться і після нас", - додав глава Держмитслужби.

Інтерв'ю з головою Держмитслужби Павлом Рябікиним для Цензор.НЕТ читайте тут.