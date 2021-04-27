"Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды..."

Народные депутаты поддержали за основу увеличение расходов на местные и апелляционные суды.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, на внеочередном заседании во вторник парламент принял за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

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"За" такое решение - 271 народный депутат.

Расходы увеличат на 600 млн грн за счет уменьшения на такую же сумму объема финансирования Министерства молодежи и спорта по программе подготовки и участия национальных сборных команд в паралимпийских и дефлимпийских играх.