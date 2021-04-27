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Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды
Народные депутаты поддержали за основу увеличение расходов на местные и апелляционные суды.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, на внеочередном заседании во вторник парламент принял за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.
"За" такое решение - 271 народный депутат.
Расходы увеличат на 600 млн грн за счет уменьшения на такую же сумму объема финансирования Министерства молодежи и спорта по программе подготовки и участия национальных сборных команд в паралимпийских и дефлимпийских играх.
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+19 Филлипп Лещенко
показать весь комментарий27.04.2021 16:49
+14 Aleks_15
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+12 Стас Белов #486887
показать весь комментарий27.04.2021 16:53
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А в сочетании с новостью "Народные депутаты провалили голосование за постановление ВР о неотложных мерах по борьбе с COVID-19", - это триумф!
Зебилы, вы это сделали!
Ура! Накінець суддів пустять "в расход"😜
Да здравствует наш суд, самый гуманный (читай "богатый") суд в мире! 👋👋👋👋
А на армію та ВПК - тільки якійсь непотріб.
Так поступають лише окупанти та ворожі агенти