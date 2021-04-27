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Новости Бюджет-2021
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Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды

Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды

Народные депутаты поддержали за основу увеличение расходов на местные и апелляционные суды.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, на внеочередном заседании во вторник парламент принял за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

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"За" такое решение - 271 народный депутат.

Расходы увеличат на 600 млн грн за счет уменьшения на такую же сумму объема финансирования Министерства молодежи и спорта по программе подготовки и участия национальных сборных команд в паралимпийских и дефлимпийских играх.

Автор: 

ВР (29227) госбюджет (1186) суд (25077) судебная реформа (1802) финансирование (1794) внеочередное заседание (262)


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Топ комментарии
+19
Правильное решение!!! Судьи сейчас очень бедствуют!!!
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27.04.2021 16:49
+14
для самых "малообеспеченных" голоса нашлись и бабло.
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27.04.2021 16:49
+12
Голосование по борьбе с коронавирусом провалили а для судей финансирование увеличили с первого раза... Кто то может ответить на вопрос нах они нужны????
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27.04.2021 16:53
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Правильное решение!!! Судьи сейчас очень бедствуют!!!
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27.04.2021 16:49 Ответить
для самых "малообеспеченных" голоса нашлись и бабло.
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27.04.2021 16:49 Ответить
Голосование по борьбе с коронавирусом провалили а для судей финансирование увеличили с первого раза... Кто то может ответить на вопрос нах они нужны????
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27.04.2021 16:53 Ответить
Присылать конверты с исками к зебобикам за неоплаченную коммуналку
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27.04.2021 16:54 Ответить
ментам добавьте, а то как то обидно, то старикам по 50 грн, теперь судьям на оздоровление и питание добавят по 200000 грн. на каждую морду, он пацаны себе зарплаты по ляму выписали и не парятся.
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27.04.2021 16:53 Ответить
Еще бы? Некоторым судьям и на комуналку не хватает...😁
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27.04.2021 16:55 Ответить
какая комуналка))))))))))) они счетов в глаза не видели, эти твари на полном гос обеспечении, вплоть до оплаты аренды хоть квартиры хоть особняка, бенедиктова вообще без комплексов
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27.04.2021 16:58 Ответить
В этой новости - прекрасно всё!
А в сочетании с новостью "Народные депутаты провалили голосование за постановление ВР о неотложных мерах по борьбе с COVID-19", - это триумф!
Зебилы, вы это сделали!
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27.04.2021 16:58 Ответить
Дивне відчуття - зробили вони , а страждаю ... Я ! ( от-же ж тварини ... )
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27.04.2021 17:05 Ответить
Все,что надо знать,о этих *идорасах.
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27.04.2021 17:17 Ответить
Забрали у багатих паралімпійців і віддали нужденним суддям! Ах ти ж Бубочка гівнистий зі своїми слугами, що ж ви, падлюки робите...
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27.04.2021 17:29 Ответить
"Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды..."

Ура! Накінець суддів пустять "в расход"😜
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27.04.2021 17:29 Ответить
У нас в райцентрі (тепер колишньому) є суддя. В 2012 він потрапив під обілєчування (спіймали на хабарі в $300)/ Мабуть індюковичі гроші таким чином відбирали у своїх же на передвиборчий підкуп, бо в такому обілєчуванні проглядалися певний масштаб і системність. Але при патріотичній владі сиволапого гетьмана він виграв апеляцію, отримав компенсацію за ті роки, які залишалися йому до виходу на пенсію, а зара' отримує скромну пенсію в 40 тис. гривень. Мені дуже стрьомно усвідомлювати, що зе-влада моїми податками створює цьому фідару солодке життя . А свого вилупка він прилаштував у прокуратуру десь в іншому районі Харківської області. Отакоє от.
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27.04.2021 17:40 Ответить
Інституції судочинства не працюють від слова -взагалі.Зарплатня у суддів від 150 000 грн і вище.А може потрібно суддям урізати оплату їхньої праці, на потреби судів???
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27.04.2021 18:10 Ответить
Краще подбали про наших військових та медиків ,це як знущання над українцями захмарні зарплати і пенсії суддям, ,адже вони захищають олігархів і корупціонерів від відповідальності,.це як аванс від депутатів, що б їх ніколи не засудили за корупцію і зловживання владою ,замкнене коло.
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27.04.2021 18:21 Ответить
За повальное воровство и корупцию им доплачивать будут.
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27.04.2021 18:50 Ответить
Потрібно підняти зарплати суддям до 500 тисяч , і подивитися , може тоді почнуть працювати згідно закону . Якщо не допоможе , доведеться піднімати ще.
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27.04.2021 19:21 Ответить
Это победа!
Да здравствует наш суд, самый гуманный (читай "богатый") суд в мире! 👋👋👋👋
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27.04.2021 19:43 Ответить
на продажних судей та МВС Авакова гроші завжди є.
А на армію та ВПК - тільки якійсь непотріб.
Так поступають лише окупанти та ворожі агенти
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27.04.2021 21:36 Ответить
 
 