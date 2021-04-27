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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення витрат на суди
Народні депутати підтримали за основу збільшення витрат на місцеві та апеляційні суди.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, на позачерговому засіданні у вівторок парламент прийняв за основу проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами.
"За" таке рішення - 271 народний депутат.
Витрати збільшать на 600 млн грн за рахунок зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за програмою підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і дефлімпійських іграх.
Топ коментарі
+19 Филлипп Лещенко
показати весь коментар27.04.2021 16:49
+14 Aleks_15
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+12 Стас Белов #486887
показати весь коментар27.04.2021 16:53
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А в сочетании с новостью "Народные депутаты провалили голосование за постановление ВР о неотложных мерах по борьбе с COVID-19", - это триумф!
Зебилы, вы это сделали!
Ура! Накінець суддів пустять "в расход"😜
Да здравствует наш суд, самый гуманный (читай "богатый") суд в мире! 👋👋👋👋
А на армію та ВПК - тільки якійсь непотріб.
Так поступають лише окупанти та ворожі агенти