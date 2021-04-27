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Новини Бюджет-2021
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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення витрат на суди

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення витрат на суди

Народні депутати підтримали за основу збільшення витрат на місцеві та апеляційні суди.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на позачерговому засіданні у вівторок парламент прийняв за основу проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами.

"За" таке рішення - 271 народний депутат.

Витрати збільшать на 600 млн грн за рахунок зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за програмою підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і дефлімпійських іграх.

Дивіться також: Народні депутати провалили голосування за постанову ВР про невідкладні заходи щодо боротьби з COVID-19. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14941) держбюджет (2388) суд (11653) судова реформа (1459) фінансування (3092) позачергове засідання (223)


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Топ коментарі
+19
Правильное решение!!! Судьи сейчас очень бедствуют!!!
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27.04.2021 16:49
+14
для самых "малообеспеченных" голоса нашлись и бабло.
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27.04.2021 16:49
+12
Голосование по борьбе с коронавирусом провалили а для судей финансирование увеличили с первого раза... Кто то может ответить на вопрос нах они нужны????
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27.04.2021 16:53
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Правильное решение!!! Судьи сейчас очень бедствуют!!!
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27.04.2021 16:49 Відповісти
для самых "малообеспеченных" голоса нашлись и бабло.
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27.04.2021 16:49 Відповісти
Голосование по борьбе с коронавирусом провалили а для судей финансирование увеличили с первого раза... Кто то может ответить на вопрос нах они нужны????
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27.04.2021 16:53 Відповісти
Присылать конверты с исками к зебобикам за неоплаченную коммуналку
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27.04.2021 16:54 Відповісти
ментам добавьте, а то как то обидно, то старикам по 50 грн, теперь судьям на оздоровление и питание добавят по 200000 грн. на каждую морду, он пацаны себе зарплаты по ляму выписали и не парятся.
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27.04.2021 16:53 Відповісти
Еще бы? Некоторым судьям и на комуналку не хватает...😁
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27.04.2021 16:55 Відповісти
какая комуналка))))))))))) они счетов в глаза не видели, эти твари на полном гос обеспечении, вплоть до оплаты аренды хоть квартиры хоть особняка, бенедиктова вообще без комплексов
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27.04.2021 16:58 Відповісти
В этой новости - прекрасно всё!
А в сочетании с новостью "Народные депутаты провалили голосование за постановление ВР о неотложных мерах по борьбе с COVID-19", - это триумф!
Зебилы, вы это сделали!
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27.04.2021 16:58 Відповісти
Дивне відчуття - зробили вони , а страждаю ... Я ! ( от-же ж тварини ... )
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27.04.2021 17:05 Відповісти
Все,что надо знать,о этих *идорасах.
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27.04.2021 17:17 Відповісти
Забрали у багатих паралімпійців і віддали нужденним суддям! Ах ти ж Бубочка гівнистий зі своїми слугами, що ж ви, падлюки робите...
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27.04.2021 17:29 Відповісти
"Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды..."

Ура! Накінець суддів пустять "в расход"😜
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27.04.2021 17:29 Відповісти
У нас в райцентрі (тепер колишньому) є суддя. В 2012 він потрапив під обілєчування (спіймали на хабарі в $300)/ Мабуть індюковичі гроші таким чином відбирали у своїх же на передвиборчий підкуп, бо в такому обілєчуванні проглядалися певний масштаб і системність. Але при патріотичній владі сиволапого гетьмана він виграв апеляцію, отримав компенсацію за ті роки, які залишалися йому до виходу на пенсію, а зара' отримує скромну пенсію в 40 тис. гривень. Мені дуже стрьомно усвідомлювати, що зе-влада моїми податками створює цьому фідару солодке життя . А свого вилупка він прилаштував у прокуратуру десь в іншому районі Харківської області. Отакоє от.
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27.04.2021 17:40 Відповісти
Інституції судочинства не працюють від слова -взагалі.Зарплатня у суддів від 150 000 грн і вище.А може потрібно суддям урізати оплату їхньої праці, на потреби судів???
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27.04.2021 18:10 Відповісти
Краще подбали про наших військових та медиків ,це як знущання над українцями захмарні зарплати і пенсії суддям, ,адже вони захищають олігархів і корупціонерів від відповідальності,.це як аванс від депутатів, що б їх ніколи не засудили за корупцію і зловживання владою ,замкнене коло.
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27.04.2021 18:21 Відповісти
За повальное воровство и корупцию им доплачивать будут.
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27.04.2021 18:50 Відповісти
Потрібно підняти зарплати суддям до 500 тисяч , і подивитися , може тоді почнуть працювати згідно закону . Якщо не допоможе , доведеться піднімати ще.
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27.04.2021 19:21 Відповісти
Это победа!
Да здравствует наш суд, самый гуманный (читай "богатый") суд в мире! 👋👋👋👋
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27.04.2021 19:43 Відповісти
на продажних судей та МВС Авакова гроші завжди є.
А на армію та ВПК - тільки якійсь непотріб.
Так поступають лише окупанти та ворожі агенти
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27.04.2021 21:36 Відповісти
 
 