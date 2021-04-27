Вакцинация - это краеугольный камень антиковидного плана "ЕС", - Порошенко
Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную Раду принять постановление о равном доступе граждан к качественным вакцинам и лечению от коронавируса. Порошенко с парламентской трибуны заявил, что с начала пандемии в Украине полностью провакцинированы только 9 человек.
"Еще вчера их было пять человек, а сегодня - уже 9. В то же время общее количество вакцинаций составляет чуть больше 11 000. У нас все еще сохраняется расстояние 5 лет до коллективного иммунитета. И только 539 000 получили первую инъекцию, это меньше, чем полтора процента", - отметил Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы на сегодняшний день отстаем от Анголы, Бангладеша, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и многих других стран третьего мира", - возмутился Петр Порошенко.
"Вакцинация - это краеугольный камень хорошо известного антиковидного плана "Европейской Солидарности". Он главный в проекте постановления Верховной Рады, и я очень благодарен всем фракциям, которые подписали подписные листы, и мы собрали 154 подписи. К сожалению, от монобильшинства мы не имеем ни одной подписи. И тем самым имеем риск, что они станут безответственными соучастниками преступной бездеятельности действующей власти", - отметил лидер "ЕС".
"Сейчас они "козлом отпущения" хотят сделать министра Степанова - туда ему и дорога. Но я хочу подчеркнуть, что срыв программы тестирования - это ответственность Зеленского. Срыв введения в больницах новых коек с кислородом - это ответственность Зеленского. Защита врачей - это ответственность Зеленского. И несвоевременное заключение контрактов на вакцины - это ответственность Зеленского", - отмечает пятый Президент.
"Итак, мы внесли проект постановления, которым предусматрено обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам. Признается ненадлежащим и неудовлетворительным выполнение постановления Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса. Устанавливается ответственность за фактический срыв вакцинации, предусмотренной дорожной картой", - сообщил Петр Порошенко.
"Если надо, мы готовы принять участие в заседании СНБО и вместе, объединившись, остановить пандемию. Призываю проголосовать за постановление", - резюмировал Петр Порошенко.
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І що саме у Вас на ній краде Порошенко?
ЖмуРукуОбнімаю ..
(на 2021.04.09)
Через 4 месяца после начала вакцинации от KOВИД в США в системе Vассinе аdverse event reporting system (VAERS) зарегистрированы сведения о:
2602 cмepтях
5974 гocnuтaлuзaцuú
10078 no6ывaлu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
10693 noceщенuú вpaчeú
458 анафuлaктuчecкuú шoк
481 napaлuч лuцeвoгo нepвa
100 выкидыши
338 тромбоцитопения
549 сердечные приступы
3701 тяжёлая аллергическая реакция
- И это вceгo uз 68347 nocтyпuвшux отзывов
См. https://www.openvaers.com/covid-data
При этом след. иметь в виду, что в VAERS попад. лишь 1% от реальных случаев что подтверждено исследованием 2007г. по пр-ме Pilgrims Health Care, результаты которого находятся в открытом доступе на сайте Департамента здравоохранения Правительства США.
Из двух лотерей ("ковид" и "осложнения от вакцины") выбираю, пожалуй, первый. 15 лет не болею ОРВИ и не вижу причин, чтобы это изменилось.
В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac
Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.
Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.
Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.
Инактивированная вакцина
Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.
В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.
«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.
Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.
Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.