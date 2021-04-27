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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация - это краеугольный камень антиковидного плана "ЕС", - Порошенко

Вакцинация - это краеугольный камень антиковидного плана

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную Раду принять постановление о равном доступе граждан к качественным вакцинам и лечению от коронавируса. Порошенко с парламентской трибуны заявил, что с начала пандемии в Украине полностью провакцинированы только 9 человек.

"Еще вчера их было пять человек, а сегодня - уже 9. В то же время общее количество вакцинаций составляет чуть больше 11 000. У нас все еще сохраняется расстояние 5 лет до коллективного иммунитета. И только 539 000 получили первую инъекцию, это меньше, чем полтора процента", - отметил Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы на сегодняшний день отстаем от Анголы, Бангладеша, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и многих других стран третьего мира", - возмутился Петр Порошенко.

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"Вакцинация - это краеугольный камень хорошо известного антиковидного плана "Европейской Солидарности". Он главный в проекте постановления Верховной Рады, и я очень благодарен всем фракциям, которые подписали подписные листы, и мы собрали 154 подписи. К сожалению, от монобильшинства мы не имеем ни одной подписи. И тем самым имеем риск, что они станут безответственными соучастниками преступной бездеятельности действующей власти", - отметил лидер "ЕС".

"Сейчас они "козлом отпущения" хотят сделать министра Степанова - туда ему и дорога. Но я хочу подчеркнуть, что срыв программы тестирования - это ответственность Зеленского. Срыв введения в больницах новых коек с кислородом - это ответственность Зеленского. Защита врачей - это ответственность Зеленского. И несвоевременное заключение контрактов на вакцины - это ответственность Зеленского", - отмечает пятый Президент.

"Итак, мы внесли проект постановления, которым предусматрено обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам. Признается ненадлежащим и неудовлетворительным выполнение постановления Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса. Устанавливается ответственность за фактический срыв вакцинации, предусмотренной дорожной картой", - сообщил Петр Порошенко.

"Если надо, мы готовы принять участие в заседании СНБО и вместе, объединившись, остановить пандемию. Призываю проголосовать за постановление", - резюмировал Петр Порошенко.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29227) карантин (16729) Порошенко Петр (19588) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
А что нам скажут опущенные ЗЕтролли? Какое дерьмо сейчас хлынет из методичек?
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27.04.2021 17:01
+9
зє - сіньор ковідомор...
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27.04.2021 16:59
+9
Зараз Таня Лайф прийде на форум і дізнаємося.
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27.04.2021 17:16
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зє - сіньор ковідомор...
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27.04.2021 16:59 Ответить
Смысла возмущаться нет...Этой стране и народу уже ничто не поможет.
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27.04.2021 17:00 Ответить
Разве зебилам нужна помощь?
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27.04.2021 17:09 Ответить
Да. Психиатров.
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27.04.2021 17:14 Ответить
А что нам скажут опущенные ЗЕтролли? Какое дерьмо сейчас хлынет из методичек?
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27.04.2021 17:01 Ответить
Зараз Таня Лайф прийде на форум і дізнаємося.
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27.04.2021 17:16 Ответить
воно буде провалене! слуги завалять, а потім з усіх олігархічних змі будуть розказувати про крокодилячі сьози, баригу каторий всєх абакрал та зрив закупівлі
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27.04.2021 17:01 Ответить
Скотов из народа, больше беспокоят ощущения в сексе без носков, а не какая то вакцинация
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27.04.2021 17:04 Ответить
"обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам" означает "обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам". И ничего другого.
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27.04.2021 17:15 Ответить
Тамара, що Ви бачите на цій картинці?
І що саме у Вас на ній краде Порошенко?
Вакцинация - это краеугольный камень антиковидного плана "ЕС", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4499
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27.04.2021 17:17 Ответить
Приз цій курві за самий тупий висєр на гілці!
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27.04.2021 17:24 Ответить
Так вже розібрались що за "інші" яких аж 70% у звітах про вакцинацію Пфайзером?
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27.04.2021 17:20 Ответить
Тарифи та дерибан земельке НЄ??!
ЖмуРукуОбнімаю ..
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27.04.2021 17:28 Ответить
8.1.7 ТЕКУЩАЯ СТАТИСТИКА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В США
(на 2021.04.09)
Через 4 месяца после начала вакцинации от KOВИД в США в системе Vассinе аdverse event reporting system (VAERS) зарегистрированы сведения о:
2602 cмepтях
5974 гocnuтaлuзaцuú
10078 no6ывaлu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
10693 noceщенuú вpaчeú
458 анафuлaктuчecкuú шoк
481 napaлuч лuцeвoгo нepвa
100 выкидыши
338 тромбоцитопения
549 сердечные приступы
3701 тяжёлая аллергическая реакция
- И это вceгo uз 68347 nocтyпuвшux отзывов
См. https://www.openvaers.com/covid-data

При этом след. иметь в виду, что в VAERS попад. лишь 1% от реальных случаев что подтверждено исследованием 2007г. по пр-ме Pilgrims Health Care, результаты которого находятся в открытом доступе на сайте Департамента здравоохранения Правительства США.

Из двух лотерей ("ковид" и "осложнения от вакцины") выбираю, пожалуй, первый. 15 лет не болею ОРВИ и не вижу причин, чтобы это изменилось.
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27.04.2021 17:58 Ответить
даже у нас уже стали делать вакцину которая состоит в реестре ВОЗ, а ваши все никак бабло допилить не могут, а на людей насрать

В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac

Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.

Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.

Инактивированная вакцина

Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.

В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.

«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.

Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.

Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.
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28.04.2021 06:11 Ответить
зрадазрадазрада.
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28.04.2021 06:16 Ответить
 
 