Вакцинация - это краеугольный камень антиковидного плана "ЕС", - Порошенко

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную Раду принять постановление о равном доступе граждан к качественным вакцинам и лечению от коронавируса. Порошенко с парламентской трибуны заявил, что с начала пандемии в Украине полностью провакцинированы только 9 человек.

"Еще вчера их было пять человек, а сегодня - уже 9. В то же время общее количество вакцинаций составляет чуть больше 11 000. У нас все еще сохраняется расстояние 5 лет до коллективного иммунитета. И только 539 000 получили первую инъекцию, это меньше, чем полтора процента", - отметил Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы на сегодняшний день отстаем от Анголы, Бангладеша, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и многих других стран третьего мира", - возмутился Петр Порошенко.

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"Вакцинация - это краеугольный камень хорошо известного антиковидного плана "Европейской Солидарности". Он главный в проекте постановления Верховной Рады, и я очень благодарен всем фракциям, которые подписали подписные листы, и мы собрали 154 подписи. К сожалению, от монобильшинства мы не имеем ни одной подписи. И тем самым имеем риск, что они станут безответственными соучастниками преступной бездеятельности действующей власти", - отметил лидер "ЕС".

"Сейчас они "козлом отпущения" хотят сделать министра Степанова - туда ему и дорога. Но я хочу подчеркнуть, что срыв программы тестирования - это ответственность Зеленского. Срыв введения в больницах новых коек с кислородом - это ответственность Зеленского. Защита врачей - это ответственность Зеленского. И несвоевременное заключение контрактов на вакцины - это ответственность Зеленского", - отмечает пятый Президент.

"Итак, мы внесли проект постановления, которым предусматрено обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам. Признается ненадлежащим и неудовлетворительным выполнение постановления Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса. Устанавливается ответственность за фактический срыв вакцинации, предусмотренной дорожной картой", - сообщил Петр Порошенко.

"Если надо, мы готовы принять участие в заседании СНБО и вместе, объединившись, остановить пандемию. Призываю проголосовать за постановление", - резюмировал Петр Порошенко.