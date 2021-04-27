Вакцинація – це наріжний камінь антиковідного плану "ЄС", – Порошенко
П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну Раду ухвалити постанову щодо рівного доступу громадян до якісних вакцин та лікування від коронавірусу. Порошенко з парламентської трибуни наголосив, що від початку пандемії в Україні повністю провакциновано тільки 9 людей.
"Ще вчора їх було п’ять осіб, а сьогодні – вже 9. В той же час загальна кількість вакцинацій складає трохи більше 11 тисяч. У нас все ще зберігається відстань 5 років до колективного імунітету. І лише 539 тисяч отримали першу ін’єкцію, це менше, ніж півтора відсотка", – зазначив Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми на сьогоднішній день відстаємо від Анголи, Бангладеш, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве та багатьох інших країн третього світу", – обурився Петро Порошенко.
"Вакцинація – це наріжний камінь добре відомого антиковідного плану "Європейської Солідарності". Він головний в проекті постанови Верховної Ради, і я дуже дякую усім фракціям, які підписали підписні листи, і ми зібрали 154 підписи. На жаль, з монобільшості ми не маємо жодного підпису. І тим самим є ризик, що вони стануть безвідповідальними співучасниками злочинної бездільності діючої влади", – зауважив лідер "ЄС".
"Зараз вони "цапом-відбувайлом" хочуть зробити міністра Степанова – туди йому й дорога. Але я хочу наголосити, що зрив програми тестування – це відповідальність Зеленського. Зрив введення нових ліжок в лікарнях з обладнаних киснем – це відповідальність Зеленського. Захист лікарів – це відповідальність Зеленського. І несвоєчасне укладання контрактів на вакцинування – це відповідальність Зеленського", – наголошує п’ятий Президент.
"Отже, ми внесли проєкт постанови, яким передбачається забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин. Визнати неналежним і незадовільним виконання постанови Верховної Ради про заходи протидії поширенню коронавірусу. Відповідальність за фактичний зрив вакцинації, передбачений дорожньою картою", – повідомив Петро Порошенко.
"Якщо треба, ми готові взяти участь в засіданні РНБО і разом, об’єднавшися, зупинити пандемію. Закликаю проголосувати за постанову", – резюмував Петро Порошенко.
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І що саме у Вас на ній краде Порошенко?
ЖмуРукуОбнімаю ..
(на 2021.04.09)
Через 4 месяца после начала вакцинации от KOВИД в США в системе Vассinе аdverse event reporting system (VAERS) зарегистрированы сведения о:
2602 cмepтях
5974 гocnuтaлuзaцuú
10078 no6ывaлu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
10693 noceщенuú вpaчeú
458 анафuлaктuчecкuú шoк
481 napaлuч лuцeвoгo нepвa
100 выкидыши
338 тромбоцитопения
549 сердечные приступы
3701 тяжёлая аллергическая реакция
- И это вceгo uз 68347 nocтyпuвшux отзывов
См. https://www.openvaers.com/covid-data
При этом след. иметь в виду, что в VAERS попад. лишь 1% от реальных случаев что подтверждено исследованием 2007г. по пр-ме Pilgrims Health Care, результаты которого находятся в открытом доступе на сайте Департамента здравоохранения Правительства США.
Из двух лотерей ("ковид" и "осложнения от вакцины") выбираю, пожалуй, первый. 15 лет не болею ОРВИ и не вижу причин, чтобы это изменилось.
В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac
Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.
Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.
Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.
Инактивированная вакцина
Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.
В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.
«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.
Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.
Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.