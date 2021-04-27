Вакцинація – це наріжний камінь антиковідного плану "ЄС", – Порошенко

П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну Раду ухвалити постанову щодо рівного доступу громадян до якісних вакцин та лікування від коронавірусу. Порошенко з парламентської трибуни наголосив, що від початку пандемії в Україні повністю провакциновано тільки 9 людей.

"Ще вчора їх було п’ять осіб, а сьогодні – вже 9. В той же час загальна кількість вакцинацій складає трохи більше 11 тисяч. У нас все ще зберігається відстань 5 років до колективного імунітету. І лише 539 тисяч отримали першу ін’єкцію, це менше, ніж півтора відсотка", – зазначив Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми на сьогоднішній день відстаємо від Анголи, Бангладеш, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве та багатьох інших країн третього світу", – обурився Петро Порошенко.

"Вакцинація – це наріжний камінь добре відомого антиковідного плану "Європейської Солідарності". Він головний в проекті постанови Верховної Ради, і я дуже дякую усім фракціям, які підписали підписні листи, і ми зібрали 154 підписи. На жаль, з монобільшості ми не маємо жодного підпису. І тим самим є ризик, що вони стануть безвідповідальними співучасниками злочинної бездільності діючої влади", – зауважив лідер "ЄС".

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"Зараз вони "цапом-відбувайлом" хочуть зробити міністра Степанова – туди йому й дорога. Але я хочу наголосити, що зрив програми тестування – це відповідальність Зеленського. Зрив введення нових ліжок в лікарнях з обладнаних киснем – це відповідальність Зеленського. Захист лікарів – це відповідальність Зеленського. І несвоєчасне укладання контрактів на вакцинування – це відповідальність Зеленського", – наголошує п’ятий Президент.

"Отже, ми внесли проєкт постанови, яким передбачається забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин. Визнати неналежним і незадовільним виконання постанови Верховної Ради про заходи протидії поширенню коронавірусу. Відповідальність за фактичний зрив вакцинації, передбачений дорожньою картою", – повідомив Петро Порошенко.

"Якщо треба, ми готові взяти участь в засіданні РНБО і разом, об’єднавшися, зупинити пандемію. Закликаю проголосувати за постанову", – резюмував Петро Порошенко.