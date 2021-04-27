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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація – це наріжний камінь антиковідного плану "ЄС", – Порошенко

Вакцинація – це наріжний камінь антиковідного плану

П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну Раду ухвалити постанову щодо рівного доступу громадян до якісних вакцин та лікування від коронавірусу. Порошенко з парламентської трибуни наголосив, що від початку пандемії в Україні повністю провакциновано тільки 9 людей.

"Ще вчора їх було п’ять осіб, а сьогодні – вже 9. В той же час загальна кількість вакцинацій складає трохи більше 11 тисяч. У нас все ще зберігається відстань 5 років до колективного імунітету. І лише 539 тисяч отримали першу ін’єкцію, це менше, ніж півтора відсотка", – зазначив Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми на сьогоднішній день відстаємо від Анголи, Бангладеш, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве та багатьох інших країн третього світу", – обурився Петро Порошенко.

"Вакцинація – це наріжний камінь добре відомого антиковідного плану "Європейської Солідарності". Він головний в проекті постанови Верховної Ради, і я дуже дякую усім фракціям, які підписали підписні листи, і ми зібрали 154 підписи. На жаль, з монобільшості ми не маємо жодного підпису. І тим самим є ризик, що вони стануть безвідповідальними співучасниками злочинної бездільності діючої влади", – зауважив лідер "ЄС".

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"Зараз вони "цапом-відбувайлом" хочуть зробити міністра Степанова – туди йому й дорога. Але я хочу наголосити, що зрив програми тестування – це відповідальність Зеленського. Зрив введення нових ліжок в лікарнях з обладнаних киснем – це відповідальність Зеленського. Захист лікарів – це відповідальність Зеленського. І несвоєчасне укладання контрактів на вакцинування – це відповідальність Зеленського", – наголошує п’ятий Президент.

"Отже, ми внесли проєкт постанови, яким передбачається забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин. Визнати неналежним і незадовільним виконання постанови Верховної Ради про заходи протидії поширенню коронавірусу. Відповідальність за фактичний зрив вакцинації, передбачений дорожньою картою", – повідомив Петро Порошенко.

"Якщо треба, ми готові взяти участь в засіданні РНБО і разом, об’єднавшися, зупинити пандемію. Закликаю проголосувати за постанову", – резюмував Петро Порошенко.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14941) карантин (18172) Порошенко Петро (15160) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
А что нам скажут опущенные ЗЕтролли? Какое дерьмо сейчас хлынет из методичек?
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27.04.2021 17:01
+9
зє - сіньор ковідомор...
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27.04.2021 16:59
+9
Зараз Таня Лайф прийде на форум і дізнаємося.
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27.04.2021 17:16
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зє - сіньор ковідомор...
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27.04.2021 16:59 Відповісти
Смысла возмущаться нет...Этой стране и народу уже ничто не поможет.
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27.04.2021 17:00 Відповісти
Разве зебилам нужна помощь?
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27.04.2021 17:09 Відповісти
Да. Психиатров.
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27.04.2021 17:14 Відповісти
А что нам скажут опущенные ЗЕтролли? Какое дерьмо сейчас хлынет из методичек?
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27.04.2021 17:01 Відповісти
Зараз Таня Лайф прийде на форум і дізнаємося.
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27.04.2021 17:16 Відповісти
воно буде провалене! слуги завалять, а потім з усіх олігархічних змі будуть розказувати про крокодилячі сьози, баригу каторий всєх абакрал та зрив закупівлі
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27.04.2021 17:01 Відповісти
Скотов из народа, больше беспокоят ощущения в сексе без носков, а не какая то вакцинация
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27.04.2021 17:04 Відповісти
"обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам" означает "обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам". И ничего другого.
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27.04.2021 17:15 Відповісти
Тамара, що Ви бачите на цій картинці?
І що саме у Вас на ній краде Порошенко?
Вакцинация - это краеугольный камень антиковидного плана "ЕС", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4499
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27.04.2021 17:17 Відповісти
Приз цій курві за самий тупий висєр на гілці!
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27.04.2021 17:24 Відповісти
Так вже розібрались що за "інші" яких аж 70% у звітах про вакцинацію Пфайзером?
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27.04.2021 17:20 Відповісти
Тарифи та дерибан земельке НЄ??!
ЖмуРукуОбнімаю ..
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27.04.2021 17:28 Відповісти
8.1.7 ТЕКУЩАЯ СТАТИСТИКА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В США
(на 2021.04.09)
Через 4 месяца после начала вакцинации от KOВИД в США в системе Vассinе аdverse event reporting system (VAERS) зарегистрированы сведения о:
2602 cмepтях
5974 гocnuтaлuзaцuú
10078 no6ывaлu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
10693 noceщенuú вpaчeú
458 анафuлaктuчecкuú шoк
481 napaлuч лuцeвoгo нepвa
100 выкидыши
338 тромбоцитопения
549 сердечные приступы
3701 тяжёлая аллергическая реакция
- И это вceгo uз 68347 nocтyпuвшux отзывов
См. https://www.openvaers.com/covid-data

При этом след. иметь в виду, что в VAERS попад. лишь 1% от реальных случаев что подтверждено исследованием 2007г. по пр-ме Pilgrims Health Care, результаты которого находятся в открытом доступе на сайте Департамента здравоохранения Правительства США.

Из двух лотерей ("ковид" и "осложнения от вакцины") выбираю, пожалуй, первый. 15 лет не болею ОРВИ и не вижу причин, чтобы это изменилось.
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27.04.2021 17:58 Відповісти
даже у нас уже стали делать вакцину которая состоит в реестре ВОЗ, а ваши все никак бабло допилить не могут, а на людей насрать

В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac

Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.

Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.

Инактивированная вакцина

Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.

В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.

«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.

Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.

Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.
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28.04.2021 06:11 Відповісти
зрадазрадазрада.
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28.04.2021 06:16 Відповісти
 
 