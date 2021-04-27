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Общественную телерадиокомпанию вместо Аласании возглавит Чернотицкий

Общественную телерадиокомпанию вместо Аласании возглавит Чернотицкий

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал главой правления Николая Чернотицкого. Полномочия Зураба Аласании истекают 13 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Чернотицкий избран главой НОТУ сроком на четыре года.

Чернотицкий с 2017 года входит в правление Общественного вещателя. Он отвечал за оптимизацию центральной и региональной структуры НОТУ, а после - за административно-хозяйственное направление и региональное развитие компании. С февраля 2019 года Чернотицкий был и.о. председателя правления.

До работы в НОТУ Чернотицкий был гендиректором Сумской областной государственной телерадиокомпании (2015-2017). До этого с 2010 по 2013 год работал главным редактором газеты "Сумы и сумчане".

Также на Цензор.НЕТ: Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов "Суспільного". На телеканале это отрицают

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общественное вещание (126) Аласания Зураб (131) НОТУ (132) Чернотицкий (5)


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Подивться Рандеву з Яніною та Ігорем Кондратюком - як він порівняв відношення ЗЕвлади до ПЕршого Національного й до каналу ДОМ , бюджет на ДОМ у тричі більший й там піаряться ватани зі СН
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27.04.2021 18:51 Ответить
На жодній гучній пресконференції державного значення немає в акредитайції ПЕРШОГО а усі канала олігархів , які обслуговують вову, акредитовані, в усіх пулах готують хвалєбную для ЗЕбаранів...
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27.04.2021 18:53 Ответить
Грузин залишив спадкоємця.
Телеканал й надалі буде гнити,плачучи про недофінансування.
Пару тижнів тому Кошкіна чмирила аваківського дружка: https://lb.ua/news/2021/04/15/482408_zurab_alasaniya_reytingi.html Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне - довіра»
Частка мовлення-1%....
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27.04.2021 20:02 Ответить
При Аласании и телеканал, и радио были на 100% проукраинскими и патриотичными. Какую политику будет проводить новый кадр - туманная неизвестность... Если зелёные уроды приложились к назначению, значит каналу хана.... Будет крутить "сватов" и прочую гыдоту кварталовскую...
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27.04.2021 21:02 Ответить
 
 