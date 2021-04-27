Общественную телерадиокомпанию вместо Аласании возглавит Чернотицкий
Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал главой правления Николая Чернотицкого. Полномочия Зураба Аласании истекают 13 мая.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Чернотицкий избран главой НОТУ сроком на четыре года.
Чернотицкий с 2017 года входит в правление Общественного вещателя. Он отвечал за оптимизацию центральной и региональной структуры НОТУ, а после - за административно-хозяйственное направление и региональное развитие компании. С февраля 2019 года Чернотицкий был и.о. председателя правления.
До работы в НОТУ Чернотицкий был гендиректором Сумской областной государственной телерадиокомпании (2015-2017). До этого с 2010 по 2013 год работал главным редактором газеты "Сумы и сумчане".
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