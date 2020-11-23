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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) СМИ (3785) общественное вещание (122) Аласания (131) Офис Президента (1693) Подоляк Михаил (243)

Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов "Суспільного". На телеканале это отрицают

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверяет, что на интервью президента Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам приглашали и журналистов "Суспільного ТВ". Однако сам телеканал это отрицает.

О приглашении Подоляк рассказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос не в небольшом рейтинге, а в скорости принятия решений. Мы очень быстро предложили всем каналам это интервью и в течение часа получили отзывы. По-моему, к "Суспільному" мы тоже обратились с таким предложением или с вопросом, готовы ли они рассматривать такой вариант, и не получили ответа", - рассказал он.

В то же время на телеканале о таком приглашении не знают. Глава "Суспільного" Зураб Аласания сообщил, что к нему из Офиса Президента не обращались.

"Ни одного предложения от Офиса Президента или от его сотрудников, официального письма или неофициального звонка с приглашением принять участие в таком интервью ни Общественный вещатель в целом, ни кто-либо из менеджмента компании не получали", - отметил он.

По словам Аласании, не факт, что "Суспільне" согласилось бы на это интервью, но самого факта приглашения не было. Он также призвал Подоляка показать письмо, разговор или назвать имя того, кого именно из "Суспільного" приглашали на интервью Зеленского.

Напомним, в октябре Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам: "Украина", "1+1", ICTV, "Интер".

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Топ комментарии
+6
Аласания, как руководитель телеканала, совсем не владеет ситуацией. Подоляка звонил напрямую уборщице офиса телеканала. Ну а она пока вытирала руки... Зеленский успел дать интервью
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23.11.2020 13:17
+3
врут и не краснеют
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23.11.2020 13:20
+2
На самом деле телеканалу повезло, что не позвали - им не пришлось слушать кварталовский нафталиновый бред Зе.
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23.11.2020 14:13
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Бойкий маланский ******.
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23.11.2020 13:16 Ответить
Аласания, как руководитель телеканала, совсем не владеет ситуацией. Подоляка звонил напрямую уборщице офиса телеканала. Ну а она пока вытирала руки... Зеленский успел дать интервью
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23.11.2020 13:17 Ответить
😄
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23.11.2020 13:40 Ответить
врут и не краснеют
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23.11.2020 13:20 Ответить
Усім насрати на ос і зє в загальному.
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23.11.2020 13:33 Ответить
В Україні ніхто не відповідає, ні за сказане, ні за надруковане !!!)))
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23.11.2020 13:36 Ответить
А по-моему не обращались, зачем травмировать Ведменделя Шестого.
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23.11.2020 13:50 Ответить
На самом деле телеканалу повезло, что не позвали - им не пришлось слушать кварталовский нафталиновый бред Зе.
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23.11.2020 14:13 Ответить
Ермак собрал под свое крыло всех патологических лгунов.
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23.11.2020 14:23 Ответить
 
 