Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов "Суспільного". На телеканале это отрицают

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверяет, что на интервью президента Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам приглашали и журналистов "Суспільного ТВ". Однако сам телеканал это отрицает.

О приглашении Подоляк рассказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос не в небольшом рейтинге, а в скорости принятия решений. Мы очень быстро предложили всем каналам это интервью и в течение часа получили отзывы. По-моему, к "Суспільному" мы тоже обратились с таким предложением или с вопросом, готовы ли они рассматривать такой вариант, и не получили ответа", - рассказал он.

В то же время на телеканале о таком приглашении не знают. Глава "Суспільного" Зураб Аласания сообщил, что к нему из Офиса Президента не обращались.

"Ни одного предложения от Офиса Президента или от его сотрудников, официального письма или неофициального звонка с приглашением принять участие в таком интервью ни Общественный вещатель в целом, ни кто-либо из менеджмента компании не получали", - отметил он.

По словам Аласании, не факт, что "Суспільне" согласилось бы на это интервью, но самого факта приглашения не было. Он также призвал Подоляка показать письмо, разговор или назвать имя того, кого именно из "Суспільного" приглашали на интервью Зеленского.

Напомним, в октябре Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам: "Украина", "1+1", ICTV, "Интер".

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