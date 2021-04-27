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ВР приняла закон о заочном осуждении

ВР приняла закон о заочном осуждении

Парламент на внеочередном заседании 27 апреля принял законопроект о заочном осуждении.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проект Закона Украины №2164 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования проголосовали 258 народных депутатов.

Перед этим парламентарии отдельно поддержали три уточняющие правки, которые сегодня принял профильный комитет по правоохранительной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко выступил против принятия документа и подчеркнул, что закон может быть использован против малого и среднего бизнеса, а также привести к произволу правоохранителей относились бизнесменов.

Автор: 

ВР (29227) закон (3175) суд (25077)


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Топ комментарии
+5
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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27.04.2021 19:54
+2
Клоуны
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27.04.2021 19:32
+2
Сначала Янезка заочно осудили, а потом приняли Закон о таком осуждения, чтобы он мог в ЕСПЧ обжаловать это решение со 100% положительным исходом
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27.04.2021 19:44
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Клоуны
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27.04.2021 19:32 Ответить
ВР ухвалила закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 4153
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27.04.2021 20:20 Ответить
Сначала Янезка заочно осудили, а потом приняли Закон о таком осуждения, чтобы он мог в ЕСПЧ обжаловать это решение со 100% положительным исходом
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27.04.2021 19:44 Ответить
ЕСПДЧ Навальный выиграл ,,что не помешало кацапам его по тому же делу посадить.
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27.04.2021 21:11 Ответить
закон про заочне слідство і суд діяв до 31.12.2018року
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27.04.2021 21:48 Ответить
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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27.04.2021 19:54 Ответить
Это прорыв. Это, не стесняюсь такого слова, прорывище. Именно такого закона ждал наш народ во время пандемии, обострения на востоке и мирового падения экономики. На 4 году монобольшинства...
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27.04.2021 20:21 Ответить
Прорыв чего? Это пздц, рассадник коррупции и произвол. У знакомого счета суд арестовал заочно типа за долги по комуналке на жилплощади где он не жил. А узнал об этом только когда попытался картой расплатится.
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27.04.2021 20:36 Ответить
Понятие "сарказм" Вам незнаком?
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27.04.2021 20:50 Ответить
Это инструмент давления на общество, причем очень сильный.
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27.04.2021 20:38 Ответить
А закон про заочне відбуття покарання теж прийняли?
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27.04.2021 20:51 Ответить
Мне вот интересно , сколько эелебобиков по этому закону посадят. А там есть кого и за что сажать .
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27.04.2021 21:12 Ответить
Логічним наслідком від цих діячів є прийняття закону про заочну відсідку... так лежиш собі на пляжі десь на Канарах, а в Україні тим часом строк мотаєш... А якщо Канари не до вподоби, за законом Савченко раніше можеш і відкинутись.
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27.04.2021 21:52 Ответить
 
 