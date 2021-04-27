ВР приняла закон о заочном осуждении

Парламент на внеочередном заседании 27 апреля принял законопроект о заочном осуждении.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проект Закона Украины №2164 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования проголосовали 258 народных депутатов.

Перед этим парламентарии отдельно поддержали три уточняющие правки, которые сегодня принял профильный комитет по правоохранительной деятельности.

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Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко выступил против принятия документа и подчеркнул, что закон может быть использован против малого и среднего бизнеса, а также привести к произволу правоохранителей относились бизнесменов.