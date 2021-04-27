ВР приняла закон о заочном осуждении
Парламент на внеочередном заседании 27 апреля принял законопроект о заочном осуждении.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За проект Закона Украины №2164 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования проголосовали 258 народных депутатов.
Перед этим парламентарии отдельно поддержали три уточняющие правки, которые сегодня принял профильный комитет по правоохранительной деятельности.
Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко выступил против принятия документа и подчеркнул, что закон может быть использован против малого и среднего бизнеса, а также привести к произволу правоохранителей относились бизнесменов.
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