ВР ухвалила закон про заочне засудження

Парламент на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила законопроєкт про заочне засудження.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проєкт Закону України №2164 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального попереднього розслідування проголосували 258 народних депутатів.

Перед цим парламентарії окремо підтримали три уточнюючі поправки, які сьогодні ухвалив профільний комітет з правоохоронної діяльності.

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко виступив проти ухвалення документа і підкреслив, що закон може бути використаний проти малого і середнього бізнесу, а також привести до сваволі правоохоронців щодо бізнесменів.

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