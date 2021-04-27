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ВР ухвалила закон про заочне засудження

ВР ухвалила закон про заочне засудження

Парламент на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила законопроєкт про заочне засудження.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проєкт Закону України №2164 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального попереднього розслідування проголосували 258 народних депутатів.

Перед цим парламентарії окремо підтримали три уточнюючі поправки, які сьогодні ухвалив профільний комітет з правоохоронної діяльності.

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко виступив проти ухвалення документа і підкреслив, що закон може бути використаний проти малого і середнього бізнесу, а також привести до сваволі правоохоронців щодо бізнесменів.

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Автор: 

ВР (14941) закон (2822) суд (11653)


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Топ коментарі
+5
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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27.04.2021 19:54
+2
Клоуны
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27.04.2021 19:32
+2
Сначала Янезка заочно осудили, а потом приняли Закон о таком осуждения, чтобы он мог в ЕСПЧ обжаловать это решение со 100% положительным исходом
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27.04.2021 19:44
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Клоуны
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27.04.2021 19:32 Відповісти
ВР ухвалила закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 4153
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27.04.2021 20:20 Відповісти
Сначала Янезка заочно осудили, а потом приняли Закон о таком осуждения, чтобы он мог в ЕСПЧ обжаловать это решение со 100% положительным исходом
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27.04.2021 19:44 Відповісти
ЕСПДЧ Навальный выиграл ,,что не помешало кацапам его по тому же делу посадить.
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27.04.2021 21:11 Відповісти
закон про заочне слідство і суд діяв до 31.12.2018року
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27.04.2021 21:48 Відповісти
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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27.04.2021 19:54 Відповісти
Это прорыв. Это, не стесняюсь такого слова, прорывище. Именно такого закона ждал наш народ во время пандемии, обострения на востоке и мирового падения экономики. На 4 году монобольшинства...
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27.04.2021 20:21 Відповісти
Прорыв чего? Это пздц, рассадник коррупции и произвол. У знакомого счета суд арестовал заочно типа за долги по комуналке на жилплощади где он не жил. А узнал об этом только когда попытался картой расплатится.
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27.04.2021 20:36 Відповісти
Понятие "сарказм" Вам незнаком?
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27.04.2021 20:50 Відповісти
Это инструмент давления на общество, причем очень сильный.
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27.04.2021 20:38 Відповісти
А закон про заочне відбуття покарання теж прийняли?
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27.04.2021 20:51 Відповісти
Мне вот интересно , сколько эелебобиков по этому закону посадят. А там есть кого и за что сажать .
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27.04.2021 21:12 Відповісти
Логічним наслідком від цих діячів є прийняття закону про заочну відсідку... так лежиш собі на пляжі десь на Канарах, а в Україні тим часом строк мотаєш... А якщо Канари не до вподоби, за законом Савченко раніше можеш і відкинутись.
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27.04.2021 21:52 Відповісти
 
 