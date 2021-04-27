ВР ухвалила закон про заочне засудження
Парламент на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила законопроєкт про заочне засудження.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За проєкт Закону України №2164 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального попереднього розслідування проголосували 258 народних депутатів.
Перед цим парламентарії окремо підтримали три уточнюючі поправки, які сьогодні ухвалив профільний комітет з правоохоронної діяльності.
Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко виступив проти ухвалення документа і підкреслив, що закон може бути використаний проти малого і середнього бізнесу, а також привести до сваволі правоохоронців щодо бізнесменів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!