Зеленский созывает СНБО по поводу безопасности на юге Украины

Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территории Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В начале совещания Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе украинского бойца в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент рассказал, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом, и отметил, что защитники сохраняют боевой дух. Секретарь СНБО доложил о ситуацию с безопасностью на админгранице с оккупированным Крымом и в указанных областях.

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"Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации. По результатам совещания Президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.