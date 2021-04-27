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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України

Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України

Під час робочої поїздки до Херсонської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На початку наради Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю на Донбасі українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.

Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України 01

Президент розповів, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух. Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях.

Читайте також: РНБО розробляє різні сценарії реагування на дії Росії біля кордону з Україною, - Данілов

"Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації. За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони", - говориться в повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Крим (14127) оборона (4770) РНБО (2278) Херсонська область (5704)


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Топ коментарі
+27
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 3457
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27.04.2021 19:51
+24
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 7244
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27.04.2021 19:53
+21
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 2561
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27.04.2021 19:41
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Правила форума Рада форумчан
Пане Президент треба на півдні створювати ударну групування для звільнення Криму.
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27.04.2021 19:41 Відповісти
Це ваша особиста думка.
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27.04.2021 19:46 Відповісти
Не тільки.
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27.04.2021 19:47 Відповісти
а щодо "ударного угрупування" пыд керывницттвом тупорилого дебыла-наркомана Вови ЗЕ-це не твоя особиста думка, ЗЕбыле? Запхай її у ...
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27.04.2021 19:49 Відповісти
з яких це пір, тупий наркоман Вова ЗЕбіл став "паном"? Воно як було КривоРагульним бидлом, так ним і залишилося.
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27.04.2021 19:53 Відповісти
Не вопрос. В качестве ударного инструмента будем использовать тебя. Напоследок, из "Былое и думы":

Нас выращивают смены
Для того, чтоб бить об стену.
Вас обваривали в супе,
Съели вас - теперь вы трупы.
Кто сказал, что бесполезно
Биться головой об стену?
Хлоп - на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным.
Зерна отольются в пули,
Пули отольются в гири.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.
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27.04.2021 20:17 Відповісти
Я зрозумів вас. Ваша місія імітація бурливої діяльності щодо захисту України. Ваша місія подвивати як шавка Табакі з мультфільму про Мауглв
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27.04.2021 20:21 Відповісти
Ось як жартував твій ********** в той часм, коли Беркут калічив людей на Майдані:
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО за результатами наради щодо ситуації з безпекою в південних регіонах України - Цензор.НЕТ 2373
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27.04.2021 20:23 Відповісти
Нас теперь не сваришь в каше,
Сталью стали мышцы наши.
Тренируйся лбом об стену,
Вырастим крутую смену...

Есть альтернатива тренировкам лбом о стену: читать, развивать то, что находится под лбом. Ты хочешь лбом разбить стену. Ну что ж, попробуй. Но для начала, я бы порекомендовал тебе почитать историю, а затем оценить текущую ситуацию и сопоставить ее с историей. Проще говоря, подумать. А уж потом делай, как пожелаешь.
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27.04.2021 20:27 Відповісти
Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
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27.04.2021 20:49 Відповісти
Ты с тренировки?
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27.04.2021 20:55 Відповісти
Вгадав. Стрільби загону самооборони.
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27.04.2021 21:04 Відповісти
нужное дело.
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27.04.2021 21:27 Відповісти
найпростіе і найшвидше було б заглушити усі парашинські твканали. кажуть там їх більше, ніж українських у 3 рази.
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27.04.2021 20:48 Відповісти
А в замен что??? Украинские, мало того, что кодированы, так ещё и рекламой уже задолбали. Пока её пересмотришь, забудешь, что смотрели перед рекламой. Какой идиот в такое время придумал кодировать каналы????
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28.04.2021 07:39 Відповісти
ото краще ніякі. але кацапські точно ні. ти ролік на срана.уа подивись, як вони за дгужбу з рашкою усі волають, пердуни недодохлі.
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28.04.2021 08:37 Відповісти
з яких це пір, тупий наркоман Вова ЗЕбіл став "паном"? Воно як було КривоРагульним бидлом, так ним і залишилося
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28.04.2021 01:05 Відповісти
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 2561
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27.04.2021 19:41 Відповісти
опять психологи КГБ все рассчитали - и украина расслабилась
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27.04.2021 23:05 Відповісти
А чому Вавка Сцанич без маски?
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 930
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27.04.2021 19:43 Відповісти
Это типичный жлоб: я главный, значит мне можно.
Уровень гопника.
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27.04.2021 19:49 Відповісти
"Я ж типа вакцинировался. А вы все лохи"
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28.04.2021 09:37 Відповісти
Взагалі то він тіпа порушує закон.
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28.04.2021 09:39 Відповісти
а канал то,канал,проверил для открытия?
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27.04.2021 19:45 Відповісти
не, он в бидонах приготовился возить...
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27.04.2021 19:49 Відповісти
А как же! Да ведь для того и ездил.
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27.04.2021 20:46 Відповісти
Не забуваємо, що кацапи ******* всякі числа і дата пабєдабєсія приближається.
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27.04.2021 19:47 Відповісти
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27.04.2021 19:48 Відповісти
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 7244
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27.04.2021 19:53 Відповісти
Шпаргалку для чергового "відосика"??
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27.04.2021 19:48 Відповісти
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 8282
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27.04.2021 19:50 Відповісти
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания о ситуации с безопасностью в южных регионах Украины - Цензор.НЕТ 3457
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27.04.2021 19:51 Відповісти
ТАМ ВЖЕ ПОСУРЬОЗНІЙ - ВОДА В КРИМ .
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27.04.2021 20:26 Відповісти
Ні, він нагадує їм своїми діями, що вони мали, мають і будуть мати вільний вибір. Бо іншого вони не допустять. Він нагадує решті, що вони не є "інтелектом нації", а є просто інструментом корупції і системи, яка впроваджує крадіїв " в законі" з їх "державної влади". Він нагадує своїми недолугими діями, що на вибори потрібно ходити в першому турі з головою, щоб не ходити на другий тур з однією сідницею на два однакові стульчаки. Тоді у нас не буде таких крайніх випадків розчарування, як 73 і усі інші. Тоді не буде таких образ в один і інший бік. Мабуть нам потрібно було пройти і цей сором. Ну і хто у нас сьогодні, крім нас самих - в лошарах??? Зрозумійте "лошари", у них, у "еліти" усе ЗеПорошен, а у нас скрізь суцільна ж...па. У них бабло, а у нас суцільне лайно. Вони купаються в балі, а ми копирсаємось у лайні. От тут давайте і порахуємо відсотки. Скільки мають вони і скільки залишається нам. А після цього, давайте задумаємося хто в цьому підрахунку є лошарами. Так - вони? Чи - Ми???!!!
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27.04.2021 23:11 Відповісти
Сам ти лошара, у нас еліти 25%. І не присобачуй Зе до "Порошен".
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28.04.2021 06:45 Відповісти
він не лошара, а *******.
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28.04.2021 15:51 Відповісти
Визовый режим вводи с лаптеногими !!!
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27.04.2021 19:57 Відповісти
Ти ба як Ослу понравилось СНБО. Пошти як диктатор. Одіньте йому двоуголку Наполеона і башмаки Чапліна.
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27.04.2021 19:59 Відповісти
Его везде уже убрали, разрешили играться в СНБО.
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27.04.2021 20:07 Відповісти
Де «Нептуни», членограй???
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27.04.2021 20:07 Відповісти
Все це класно. Я вас підтримую вас. Але ви зрозумійте якщо Нептуни політять по кораблям черноморського флоту РФ, Росія підниме свої стратегічні бомбардувальники з крилатими ракетами, Іскандери, і наше ПВО буде ловити ці ракети. Це все приведе до регіональної війни як наслідок.
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27.04.2021 20:14 Відповісти
Ну і "логіка" у ЗЕбілів. То нам не треба було у 2014 році воювати, бо "Путін нападе"??? Не треба було дратися у ДАПі, не треба було звільняти Маріуполь, Слов"янськ, та решту 2/3 Донбасу, яка була звільнена при Пороху у серпні 2014 року??? ЗЕбіли, я просто офігеваю з вашої тупппсті
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27.04.2021 20:16 Відповісти
По-перше, невже читали роман "Джура"? Якщо так - респектище за кругозір. По-друге, воювати в 2014-му йшли не з "Путін нападе", а з сепарами. Що Путін прийшов зрозуміли після "коридору на крові", після "котлів". По-третє, не приплутуйте Пороха до звільнення територій Донбасу від агресора. Це робили добробати і волонтери за підтримки народного визвольного руху, до яких Порох і його крадіжницька влада не мала жодного стосунку. Навпаки, ця влада тоді налаштовувала свої канали збагачення на крові. І щоб ви краще розуміли питання, то нагадаю, що до тих злочинів Порошенка нинішня влада повних ідіотів і недоумків не мала жодних справ. Її просто тоді не було навіть в проекті. Про неї ніхто тоді навіть не сподівався. А от влада мародера, мега корупціонера і крадія тоді вже гула аж до Вітебська і екзотичних офшорів новоявленого "українського" гаранта Конституції України, який у ранзі Президента залишився банальним бізнесовим хапугою і скрягою. Щось не так сказав)???
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28.04.2021 00:02 Відповісти
Хто на кому стояв???
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27.04.2021 21:43 Відповісти
Хто боїться, то вже програв. Навіщо тоді армія ? )
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27.04.2021 23:49 Відповісти
Вдумайтесь: Квартал-95 доручив підготувати засідання РНБО...
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27.04.2021 20:14 Відповісти
УПА - це менше одного відсотка населення Західної України.
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27.04.2021 20:24 Відповісти
Мізків в тебе немає...
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27.04.2021 20:25 Відповісти
"мізків" в мене якраз аж забагато
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28.04.2021 06:51 Відповісти
Які знаходяться в твоїй сраці.
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28.04.2021 07:08 Відповісти
Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территории Крыма Источник: https://censor.net/ru/n3262388

НУ А ЩО - ПООБІЦЯВ МОСКОВИТАМ ВОДУ ДАТИ В КРИМ, ТРЕБА СЛОВО ТРИМАТИ
Що йому даром грощі перераховували в офшори з казни еРеФії.
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27.04.2021 20:24 Відповісти
Цирк для зебилов для удержания падающего рейтинга клоуна. По факту за два года правления зе-лупы уничтожен впк - не выпущено ни одного нептуна, ниодного гром2. Ольха так и осталась музейным экспонатам. Самое время снять видосик для зелошар про усердную борьбу.
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27.04.2021 20:28 Відповісти
"...усердную борьбу" за рос. імперію.
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28.04.2021 06:55 Відповісти
Даешь канал...
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27.04.2021 20:46 Відповісти
шото Вове резко зачесалась админграница в Крымом и совершенно случайно находящийся там один канал
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27.04.2021 20:47 Відповісти
Отош...
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27.04.2021 20:48 Відповісти
Он уже готовый на @n@l
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27.04.2021 23:43 Відповісти
Загони самооборони, зі зберіганням зброї вдома.
Ну дуже помічне.
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27.04.2021 20:50 Відповісти
Ты чего орешь? Узбагойся. То, что олигархат - это абсолютное зло, известно всем. Я вот только не понимаю, почему ты не понимаешь, что слуга олигархов Зеленский - зло ничуть не меньшее, чем сам олигархат. Разорался. Чего орать-то на ночь глядя...
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27.04.2021 21:32 Відповісти
Украіну століттями намагалась знищити расєя і козломордні тварюки , які сьогодні воюють на Донбасі , а не Президент Порошенко , який зберіг Украіну і не допустив лаптєногих до Києва і Львову , як того хотіли рашисти !
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27.04.2021 21:38 Відповісти
Петро Порошенко -- перший Президент справді незалежної України. Він справжній лідер і видатний український державний діяч.
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28.04.2021 07:07 Відповісти
Шо капец нам?если даже зекретин этим озаботился...
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27.04.2021 21:01 Відповісти
Провокация? В Одессе неизвестные убрали мемориал патриотам, погибшим 2 мая 2014 года
Это самая центральная часть города, везде камеры. И мерия не знает, когда трухановские бандюки уничтожили?

Импровизированный мемориал одесским патриотам Украины Игорю Иванову и Андрею Бирюкову, которые https://dumskaya.net/news/stolknoveniya-v-centre-odessy-desyatki-postradav-035278/ погибли 2 мая 2014 года в центре Одессы во время уличного столкновения с пророссийскими боевиками, уничтожили неизвестные.
Как передает корреспондент «Думской», сегодня цветы, флаги Украины, лампадки и портреты, которые много лет находились на углу Дерибасовской и Преображенской, пропали.

https://dumskaya.net/pics/b8/picturepicture_161953308867732663343172_30147.jpg Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України - Цензор.НЕТ 1233

В мэрии Одессы утверждают, что коммунальщики распоряжений что-то там убрать не получали. Судя по всему, кто-то сознательно провоцирует конфликт накануне годовщины трагических событий.
Представители патриотических организаций рассказали, что в ближайшее время обновят мемориал и вернут портреты погибших на место.
Напомним, в ноябре 2019 года мемориальная доска погибшему Игорю Иванову https://dumskaya.net/news/v-tcentre-odessy-neizvestnye-razbili-memorialnuy-105261/ была разбита вандалом.
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27.04.2021 21:28 Відповісти
Зате курві Катерині-2 пам'ятник ще стоїть на місці...
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28.04.2021 07:12 Відповісти
ПреЗЕдент "секретно" проинспектировал позиции ВСУ на границе с оккупированным Крымом и забыл пригласить СМИ
Мнения / Общество 27-апр, 17:559 928 0

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

На передовой позиции Владимир Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военными, которые несут здесь службу.

Также он посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке президент осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.
"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал Зеленский.
Он передал двум воинским подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Херсонские СМИ объявили бойкот Зеленскому: вместо новостей о визите президента - зеленые квадраты
Как пишет Depo.Херсон, в Херсонской областной государственной администрации сообщили, что представители местных СМИ на мероприятия с участием Зеленского не приглашены.
"Не было такой команды - организовывать освещение поездки", - сказали в пресс-службе ОГА.
В ответ херсонские журналисты объявили бойкот Зеленскому. На сайтах ряда СМИ новости о визите президента проиллюстрированы зелеными квадратами вместо фотографий.
"Журналисты "Первого регионального" не могут рассказать вам подробнее о его пребывании, поскольку прессу не пригласили. Вместо фотографий - зеленый квадрат", - заявили в "Первом региональном".

"Глава государства не желает общаться с местной прессой. Почему? Нам трудно ответить. Возможно, он считает, что мы не достойны его Величества, а возможно, ему нечего сказать.
Какова цель его визита, и почему все происходит под грифом секретно?
Какова ситуация на границе?
Вопросов больше, чем ответов. В любом случае, такая закрытость порождает еще больше домыслов и негативно влияет на уровень доверия к органам государственной власти, который и так стремительно падает", - считает редакция "Первого регионального"
В очередной раз Владимир Зеленский игнорирует региональные СМИ. Это означает, что Владимира Зеленского НЕ интересует реальная ситуация в области. Ему уже не интересно, как минимум, что часть жителей Херсонской области получает сигнал только российских каналов, поэтому картинку центральных телеканалов, с которыми катается Зеленский, здесь на Херсонщине мало кто увидит. Могли бы рассказать об актуальном из первых уст местные СМИ - однако их проигнорировали. Поэтому вместо новостей - зеленый квадрат, как символ игнорирования и недальновидности, - пояснили журналисты издания "Херсонщина за день".
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27.04.2021 21:34 Відповісти
Привіз два тепловізори і щось промимрив, відводячи очі...
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28.04.2021 07:16 Відповісти
От увиденного ужаснулся, какая у нас оборона, что решил снбо собрать.
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27.04.2021 21:43 Відповісти
Цуко, точно эта плесень готовит почву для воды в Крым
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27.04.2021 21:45 Відповісти
Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территории Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. Источник: https://censor.net/ru/n3262388

ЦЕ Ж СКІЛЬКИ ЗАРАЗ РАБИНІВ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ МОЛЯТЬСЯ ЩОБ У Зе
ВИЙШЛО ДАТИ ВОДУ В КРИМ з ДНІПРА ЧЕРЕЗ "ПРИВАТНІ" СТРУКТУРИ Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України - Цензор.НЕТ 305
Україна що промовчим і на цей раз ?
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27.04.2021 22:17 Відповісти
І всі стоять у "майже військовій формі." І навіть той, що 4 рази злинював від повісток і потім у "кварталі" стібався з цього. А потім, сраколизи нагородили кількома шевронами і їх воно сприйняло за індульгенцію від військових і назвав себе ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ. Нині так командує, що вже 4 місяці Міноборони ніяк не вирішить що купувати підгузники чи носовички чи може туалеткою затаритись.
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27.04.2021 22:22 Відповісти
https://ua.krymr.com/a/news-krym-kherson-voda/31215836.html У Херсоні активісти вимагали не давати воду Криму (+фото)


Найближчим часом активісти планують поспілкуватися і з міським головою Херсона Ігорем Колихаєвим, щоб почути його позицію з питання подачі води до Криму.
Нагадаємо, мер Херсона https://ua.krymr.com/a/news-krym-vodopostachannia-kherson-kolykhaiev/31193976.html Ігор Колихаєв заявив , що виступає «за економічні відносини», і висловився за продаж води в Крим до його деокупації.

В ТЮРМУ ПРОСТИТУТОК КРЕМЛЯ ЯК КОЛИХАЄВА І КУНІЦИНА





Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України - Цензор.НЕТ 3761
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27.04.2021 22:46 Відповісти
Теперь санкции против погранцов будут?
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27.04.2021 22:48 Відповісти
Він в натурі ідіот???? Невже проснувся????? Шойгу сказав що вже війська від України відводити починають . А він тільки зараз буде РНБО проводити??? Ну добре хоч зараз проведуть. Краще пізно ніж ніколи. А я то грішним ділом вже подумав що РНБО для Вови то шоб було чим контрабандистів ганяти.
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27.04.2021 23:08 Відповісти
А може просто потрібно дорости до розуміння, що на вибори розумні люди ходять в першому турі з головою, щоб не ходити на другий тур з однією сідницею на два однакові стульчаки. Тоді у нас не буде таких крайніх випадків розчарування, як 73 і усі інші. Тоді не буде таких образ в один і інший бік. Мабуть нам потрібно було пройти і цей сором. Ну і хто у нас сьогодні, крім нас самих - в "лошарах"??? Зрозумійте "лошари", у них - у "еліти" усе ЗеПорошен-гуд, а у нас скрізь суцільна ж...па. У них бабло, а у нас суцільне лайно. Вони купаються в балі, а ми копирсаємось у лайні. От тут давайте і порахуємо відсотки. Скільки мають вони і скільки залишається нам. А після цього, давайте задумаємося хто в цьому підрахунку є лошарами. Так - вони? Чи - Ми???!!!
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27.04.2021 23:21 Відповісти
а без рнбо оно управлять государством не может --- каждую пятницу рнбо собирает --- у самого ума только на пианино без штанов хватает --- может пороха поставить секретарем рнбо чтобы пианисту помог страной управлять . а то ***** вове скоро ..помогать.. начнет
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28.04.2021 05:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU "Аваков" - узурпация влади.. https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU даже Ахметов платит Авакову $600К в месяц за "охрану стратегических объектов". Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
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28.04.2021 06:49 Відповісти
Він і при попередній владі мав більше впливу, ніж Гройсман. А в Харкові досі згадують про вірменську мафію на чолі з аваковим.
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28.04.2021 07:21 Відповісти
Авжеж, бо Аваков став міністром МВС ще ДО попередньої влади.
До Гройсмана. І до Порошенко.
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28.04.2021 11:12 Відповісти
ГОЛОВЫ ПОНИКШИЕ ПРИ ВЛАСТИ НЕОБХОДИМО ОТРУБЫВАТЬ !)
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28.04.2021 07:15 Відповісти
Банда будет защищать на юге идею подачи воды в Крым.
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28.04.2021 08:07 Відповісти
І що він буде там тулити? Нє нужно стрєлать?
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28.04.2021 08:19 Відповісти
Интересно: через сколько дней бубочка окажется в "командировке" в тёплых краях -- в отпуске?
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28.04.2021 09:39 Відповісти
Про що говорити і для чого зустрічатися з Путіним? Його позиція відома, і він її не змінить. Прийняти його умови - значить загубити державність України. Висновок: тандем Єрмак-Зеленський збираються здати поступово, "кластерами", інтереси європейського шляху України та повернутись під руку московії. Тоді Зеленський зможе знову ******** лицедійтвом, а Єрмак - одержить платню.
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.
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28.04.2021 09:49 Відповісти
 
 