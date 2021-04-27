Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України
Під час робочої поїздки до Херсонської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
На початку наради Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю на Донбасі українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.
Президент розповів, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух. Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях.
"Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації. За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони", - говориться в повідомленні.
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Нас выращивают смены
Для того, чтоб бить об стену.
Вас обваривали в супе,
Съели вас - теперь вы трупы.
Кто сказал, что бесполезно
Биться головой об стену?
Хлоп - на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным.
Зерна отольются в пули,
Пули отольются в гири.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.
Сталью стали мышцы наши.
Тренируйся лбом об стену,
Вырастим крутую смену...
Есть альтернатива тренировкам лбом о стену: читать, развивать то, что находится под лбом. Ты хочешь лбом разбить стену. Ну что ж, попробуй. Но для начала, я бы порекомендовал тебе почитать историю, а затем оценить текущую ситуацию и сопоставить ее с историей. Проще говоря, подумать. А уж потом делай, как пожелаешь.
Уровень гопника.
НУ А ЩО - ПООБІЦЯВ МОСКОВИТАМ ВОДУ ДАТИ В КРИМ, ТРЕБА СЛОВО ТРИМАТИ
Що йому даром грощі перераховували в офшори з казни еРеФії.
Ну дуже помічне.
Это самая центральная часть города, везде камеры. И мерия не знает, когда трухановские бандюки уничтожили?
Импровизированный мемориал одесским патриотам Украины Игорю Иванову и Андрею Бирюкову, которые https://dumskaya.net/news/stolknoveniya-v-centre-odessy-desyatki-postradav-035278/ погибли 2 мая 2014 года в центре Одессы во время уличного столкновения с пророссийскими боевиками, уничтожили неизвестные.
Как передает корреспондент «Думской», сегодня цветы, флаги Украины, лампадки и портреты, которые много лет находились на углу Дерибасовской и Преображенской, пропали.
https://dumskaya.net/pics/b8/picturepicture_161953308867732663343172_30147.jpg
В мэрии Одессы утверждают, что коммунальщики распоряжений что-то там убрать не получали. Судя по всему, кто-то сознательно провоцирует конфликт накануне годовщины трагических событий.
Представители патриотических организаций рассказали, что в ближайшее время обновят мемориал и вернут портреты погибших на место.
Напомним, в ноябре 2019 года мемориальная доска погибшему Игорю Иванову https://dumskaya.net/news/v-tcentre-odessy-neizvestnye-razbili-memorialnuy-105261/ была разбита вандалом.
Мнения / Общество 27-апр, 17:559 928 0
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщается на сайте главы государства.
На передовой позиции Владимир Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военными, которые несут здесь службу.
Также он посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке президент осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.
"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал Зеленский.
Он передал двум воинским подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.
Херсонские СМИ объявили бойкот Зеленскому: вместо новостей о визите президента - зеленые квадраты
Как пишет Depo.Херсон, в Херсонской областной государственной администрации сообщили, что представители местных СМИ на мероприятия с участием Зеленского не приглашены.
"Не было такой команды - организовывать освещение поездки", - сказали в пресс-службе ОГА.
В ответ херсонские журналисты объявили бойкот Зеленскому. На сайтах ряда СМИ новости о визите президента проиллюстрированы зелеными квадратами вместо фотографий.
"Журналисты "Первого регионального" не могут рассказать вам подробнее о его пребывании, поскольку прессу не пригласили. Вместо фотографий - зеленый квадрат", - заявили в "Первом региональном".
"Глава государства не желает общаться с местной прессой. Почему? Нам трудно ответить. Возможно, он считает, что мы не достойны его Величества, а возможно, ему нечего сказать.
Какова цель его визита, и почему все происходит под грифом секретно?
Какова ситуация на границе?
Вопросов больше, чем ответов. В любом случае, такая закрытость порождает еще больше домыслов и негативно влияет на уровень доверия к органам государственной власти, который и так стремительно падает", - считает редакция "Первого регионального"
В очередной раз Владимир Зеленский игнорирует региональные СМИ. Это означает, что Владимира Зеленского НЕ интересует реальная ситуация в области. Ему уже не интересно, как минимум, что часть жителей Херсонской области получает сигнал только российских каналов, поэтому картинку центральных телеканалов, с которыми катается Зеленский, здесь на Херсонщине мало кто увидит. Могли бы рассказать об актуальном из первых уст местные СМИ - однако их проигнорировали. Поэтому вместо новостей - зеленый квадрат, как символ игнорирования и недальновидности, - пояснили журналисты издания "Херсонщина за день".
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ ЗАРАЗ РАБИНІВ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ МОЛЯТЬСЯ ЩОБ У Зе
ВИЙШЛО ДАТИ ВОДУ В КРИМ з ДНІПРА ЧЕРЕЗ "ПРИВАТНІ" СТРУКТУРИ
Україна що промовчим і на цей раз ?
Найближчим часом активісти планують поспілкуватися і з міським головою Херсона Ігорем Колихаєвим, щоб почути його позицію з питання подачі води до Криму.
Нагадаємо, мер Херсона https://ua.krymr.com/a/news-krym-vodopostachannia-kherson-kolykhaiev/31193976.html Ігор Колихаєв заявив , що виступає «за економічні відносини», і висловився за продаж води в Крим до його деокупації.
В ТЮРМУ ПРОСТИТУТОК КРЕМЛЯ ЯК КОЛИХАЄВА І КУНІЦИНА
До Гройсмана. І до Порошенко.
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.