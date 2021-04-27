Гостаможня отстранила еще 39 сотрудников после введения санкций против контрабандистов

Почти 40 сотрудников Одесской, Закарпатской, Волынской и Галицкой таможен отстранили от исполнения должностных обязанностей после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

"В свете решения СНБО от 2 апреля от исполнения должностных обязанностей отстранены еще 39 сотрудников Гостаможни", - говорится в сообщении.

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В отношении них службой внутренней безопасности возбуждено дисциплинарное производство с приостановкой исполнения служебных обязанностей:

Одесская таможня - 18 сотрудников;

Закарпатская таможня - 12 сотрудников;

Волынская таможня - 4 сотрудника;

Галицкая таможня - 1 сотрудник.

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Кроме того, распоряжение главы Гостаможслужбы приняты аналогичные меры в отношении 4 начальников таможенных служб.

Напомним, 2 апреля после заседания СНБО более 100 сотрудников Гостаможслужбы были отстранены от своих должностных обязанностей. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.

Предшествовало этому решению введение персональных санкций против топ-10 украинской контрабанды. Решение коснулось компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".