Военнослужащий ВСУ Роман Гуляк погиб 27 апреля на Донбассе

В зоне проведения операций Объединенных сил 27 апреля в результате смертельных осколочных ранений, полученных при взрыве противотанковой мины, погиб старший сержант Роман Гуляк.

Об этом говорится на официальном сайте Волочиской городской территориальной общины, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, война забирает лучших сыновей! Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочанин, бывший ученик Волочиского НПК Роман Гуляк, погиб защищая нашу страну на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа. Склоняемся в скорби вместе с вами. Следующие дни мы объявляем днями траура в общине. Просим все учреждения и организации присоединиться, воздержаться от празднования и развлекательных мероприятий. Спасибо за понимание", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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30-летний Роман Гуляк жил в Волочиске Хмельницкой области, служил старшим сержантом в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, с начала суток 27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 1 украинский воин погиб, еще трое получили боевые травмы.