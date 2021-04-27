Військовослужбовець ЗСУ Роман Гуляк загинув 27 квітня на Донбасі

У зоні проведення операцій Об'єднаних сил 27 квітня внаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час вибуху протитанкової міни, загинув старший сержант Роман Гуляк.

Про це йдеться на офіційному сайті Волочиської міської територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, війна забирає найкращих синів! Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк загинув, захищаючи нашу країну на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і знайомим Романа. Схиляємось у скорботі разом із вами. Наступні дні ми оголошуємо днями жалоби в громаді. Просимо всі установи і організації приєднатися, утриматися від святкувань і розважальних заходів. Дякуємо за розуміння", - наголошується в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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30-річний Роман Гуляк жив у Волочиську Хмельницької області, служив старшим сержантом в одному з підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, від початку доби 27 квітня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 1 український воїн загинув, ще троє зазнали бойових травм.