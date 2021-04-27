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Наемники РФ установили минометы возле уничтоженной камеры ОБСЕ на шахте "Октябрьская"

Наемники РФ установили минометы возле уничтоженной камеры ОБСЕ на шахте

На оккупированной части Донецкой области наемники РФ разместили два миномета неподалеку от места расположения камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на шахте "Октябрьская".

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдатели видели 3 миномета, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в частности, 2 миномета неподалеку от места расположения камеры СММ на шахте "Октябрьская", которая сейчас не функционирует", - информируют наблюдатели.

Отмечается, что камера СММ вышла из строя 19 апреля 2021 "из-за влияния инородного предмета".

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Ранее в СММ ОБСЕ сообщали, что российские вооруженные формирования вопреки возражениям наблюдателей установили свою видеокамеру на мачте СММ на шахте "Октябрьская", после чего ограничили доступ представителей ОБСЕ к ней.

Автор: 

ОБСЕ (4871) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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А що євроліберасти очікували від "голимой" гопоти ??))
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27.04.2021 23:00 Ответить
при порохе наши дрг кошмарили дырявых так что они боялись заступать на опорники - дезертировали . а сейчас благодаря зебилам орки шастают по рокадам как у себя . мины ставят уже чуть ли не в открытую посреди дня
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27.04.2021 23:14 Ответить
Єдине, що радує - наступать їм треба буде по вузьких "коридорах" між своїми мінними полями. На них і треба буде сконцентрувать вогонь артилерії. Почнуть розмінування, для наступу - буде видно напрям і місця наступу. А, враховуючи їх "рукожопість" - не один підірветься на власних мінах, бо вони на "авось" надіються, схеми мінних полів малюють "лівою задньою", міняються, не передаючи наступникам дані про мінування... Вже не один "похєріст" перетворився у "парашутиста навпаки", і душу, в польоті до Господа, їх власні кишки супроводжували...
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28.04.2021 08:39 Ответить
 
 