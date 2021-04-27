Наемники РФ установили минометы возле уничтоженной камеры ОБСЕ на шахте "Октябрьская"

На оккупированной части Донецкой области наемники РФ разместили два миномета неподалеку от места расположения камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на шахте "Октябрьская".

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдатели видели 3 миномета, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в частности, 2 миномета неподалеку от места расположения камеры СММ на шахте "Октябрьская", которая сейчас не функционирует", - информируют наблюдатели.

Отмечается, что камера СММ вышла из строя 19 апреля 2021 "из-за влияния инородного предмета".

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Ранее в СММ ОБСЕ сообщали, что российские вооруженные формирования вопреки возражениям наблюдателей установили свою видеокамеру на мачте СММ на шахте "Октябрьская", после чего ограничили доступ представителей ОБСЕ к ней.