Миссия ОБСЕ на Донбассе вынуждена действовать тремя подразделениями из-за постоянных препятствий со стороны наемников РФ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может в полном объеме совершать мониторинг ситуации на Донбассе, так как ей всячески препятствуют российские наемники.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, передает Цензор.НЕТ

"СММ ОБСЕ систематически фиксирует случаи разнообразного препятствования работе Миссии со стороны российских наемников. В настоящее время не способна в полном объеме осуществлять свои мониторинговые мероприятия в связи с осложненным пересечением линии разграничения и передвижением своих патрулей между ОРЛО и ОРДО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие ограничения заставили СММ действовать тремя отдельными операционными подразделениями: подразделение на подконтрольной правительству Украины территории, подразделения в ОРДО и в ОРЛО. "Эти вызовы дополнительно осложнены мерами, инициированными вооруженными формированиями РФ в 2020 году, а именно дополнительные требования наличия актуальных сертификатов тестирования на COVID-19 и других противопандемических мероприятий", - подчеркнули в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе

С 20 марта миссия зафиксировала новые тенденции ограничения ее работы на временно оккупированных территориях Донецкой области, к которым относятся требования наемников по обыску прицепов и автомобилей СММ и как следствие, отказ в дальнейшем передвижении патрулей в случае отказа ухода. Такие ограничения не только нарушают дипломатические протоколы, но непосредственно влияют на выполнение возложенных на СММ обязанностей.

"Российские наемники дополнительно усиливают сложнейшую ситуацию, созданную системными ограничениями после закрытия КПВВ в контексте пандемии COVID-19. Если Миссия не сможет проводить свою административную деятельность, поставлять медицинское оборудование, включая COVID-тесты, то это непосредственно будет влиять на работоспособность СММ на временно оккупированных территориях. Свобода передвижения Миссии за вторую неделю апреля была ограничена 15 раз, 13 из которых - в Донецкой и 2 в Луганской области", - заявляют в миссии.

Кроме того, угрожающим стало увеличение зафиксированных случаев препятствования мониторинга линии разграничения и прилегающих территорий с помощью БПЛА Миссии. Глушения БПЛА СММ в течение недели произошло 59 раз, что в 2,5 раза больше по сравнению с 24 случаями в течение предыдущей недели. Процент полетов БПЛА СММ, подвергшихся препятствий сигнала увеличился с 16% в феврале до 28% в марте и 58% в апреле.

"Анализируя равные промежутки времени, от 15 февраля по 14 марта зафиксировано 52 случая против 165 случаев с 15 марта по 15 апреля. Настораживает то, что 85% случаев глушения сигнала GPS по Донецкой области вблизи населенных пунктов Степановка, Веселое, Спартак, Петровское, Ясиноватая, Докучаевск и рядом с Красногоровка", - отметили в СЦКК.

Также читайте: Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы "развеять обеспокоенность в отношении военной деятельности"

Вместе с тем, БПЛА остаются ключевым активом миссии, что позволяет вести мониторинг недоступных для патрулирования территорий и фиксацию нарушения размещения вооружения и военной техники. В первом квартале 2021 года 66% таких нарушений было зафиксировано именно с помощью БПЛА.

В СЦКК фиксируют еще один способ препятствования мониторингу - обстрелы БПЛА из разных видов стрелкового вооружения. На прошлой неделе патрули СММ зафиксировали 10 таких случаев, по сравнению с 1 таким инцидентом за предыдущий месяц.

Также представители СММ зафиксировали новые нарушения в марте-апреле 2021 года, а именно системную проверку прицепов и автомобилей СММ, увеличение количества случаев глушения сигнала GPS БПЛА СММ, увеличение ограничений передвижения патрулей СММ в ОРДЛО вдоль временно неподконтрольного государственной границы Украины и особенно на юге Донецкой области.

"Все вышеуказанные ограничения указывают на системность мер со стороны представителей оккупационных властей снизить эффективность выполнения возложенных на СММ ОБСЕ задач по сбору информации, мониторинга и контроля за соблюдением прав человека на временно оккупированных территориях Украины", - подытожили в СЦКК.

Читайте также: Боец 128-й ОГШБр Давид Шартава погиб 18 апреля на востоке Украины