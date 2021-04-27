Найманці РФ встановили міномети біля знищеної камери ОБСЄ на шахті "Жовтнева"

На окупованій частині Донецької області найманці РФ розмістили два міномети неподалік від місця розташування камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на шахті "Жовтнева".

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостерігачі бачили 3 міномети, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей, зокрема, 2 міномети неподалік від місця розташування камери СММ на шахті "Жовтнева", яка зараз не функціонує", - інформують спостерігачі.

Зазначається, що камера СММ вийшла з ладу 19 квітня 2021 "через вплив стороннього предмета".

Раніше в СММ ОБСЄ повідомляли, що російські збройні формування всупереч запереченням спостерігачів встановили свою відеокамеру на щоглі СММ на шахті "Жовтнева", після чого обмежили доступ представників ОБСЄ до неї.

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