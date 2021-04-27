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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ встановили міномети біля знищеної камери ОБСЄ на шахті "Жовтнева"

Найманці РФ встановили міномети біля знищеної камери ОБСЄ на шахті

На окупованій частині Донецької області найманці РФ розмістили два міномети неподалік від місця розташування камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на шахті "Жовтнева".

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостерігачі бачили 3 міномети, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей, зокрема, 2 міномети неподалік від місця розташування камери СММ на шахті "Жовтнева", яка зараз не функціонує", - інформують спостерігачі.

Зазначається, що камера СММ вийшла з ладу 19 квітня 2021 "через вплив стороннього предмета".

Раніше в СММ ОБСЄ повідомляли, що російські збройні формування всупереч запереченням спостерігачів встановили свою відеокамеру на щоглі СММ на шахті "Жовтнева", після чого обмежили доступ представників ОБСЄ до неї.

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Автор: 

ОБСЄ (3498) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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А що євроліберасти очікували від "голимой" гопоти ??))
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27.04.2021 23:00 Відповісти
при порохе наши дрг кошмарили дырявых так что они боялись заступать на опорники - дезертировали . а сейчас благодаря зебилам орки шастают по рокадам как у себя . мины ставят уже чуть ли не в открытую посреди дня
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27.04.2021 23:14 Відповісти
Єдине, що радує - наступать їм треба буде по вузьких "коридорах" між своїми мінними полями. На них і треба буде сконцентрувать вогонь артилерії. Почнуть розмінування, для наступу - буде видно напрям і місця наступу. А, враховуючи їх "рукожопість" - не один підірветься на власних мінах, бо вони на "авось" надіються, схеми мінних полів малюють "лівою задньою", міняються, не передаючи наступникам дані про мінування... Вже не один "похєріст" перетворився у "парашутиста навпаки", і душу, в польоті до Господа, їх власні кишки супроводжували...
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28.04.2021 08:39 Відповісти
 
 