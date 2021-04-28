Россия разворачивает у границ с Украиной новую дивизию, - Бутусов

Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде - в непосредственной близости от границ Украины.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине развертывается целая дивизия. Это означает развертывание не менее 4-6 новых батальонно-тактических групп со средствами усиления, которые могут достичь наших границ своим ходом - от Волгограда здесь всего 400 км, от Камышина - 600", - написал журналист.

На полигоне под Воронежем Россия при этом сохраняет лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. По официальной версии, бригада в сентябре примет участие в маневрах "Запад-2021". По мнению Бутусова, официальная версия - не более чем попытка хоть как-то объяснить сохранение бригады на этом месте.

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"Кремль сделал вывод по результатам подготовки к вторжению, что им необходимо наращивание полностью укомплектованных и боеготовых соединений, которые могут выходить к границам Украины одним броском - по сути, за одну ночь с места постоянной дислокации. Чтобы избежать упреждающих заявлений стран НАТО и обеспечить оперативную внезапность", - подытожил Бутусов.