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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия разворачивает у границ с Украиной новую дивизию, - Бутусов

Россия разворачивает у границ с Украиной новую дивизию, - Бутусов

Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде - в непосредственной близости от границ Украины.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине развертывается целая дивизия. Это означает развертывание не менее 4-6 новых батальонно-тактических групп со средствами усиления, которые могут достичь наших границ своим ходом - от Волгограда здесь всего 400 км, от Камышина - 600", - написал журналист.

На полигоне под Воронежем Россия при этом сохраняет лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. По официальной версии, бригада в сентябре примет участие в маневрах "Запад-2021". По мнению Бутусова, официальная версия - не более чем попытка хоть как-то объяснить сохранение бригады на этом месте.

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"Кремль сделал вывод по результатам подготовки к вторжению, что им необходимо наращивание полностью укомплектованных и боеготовых соединений, которые могут выходить к границам Украины одним броском - по сути, за одну ночь с места постоянной дислокации. Чтобы избежать упреждающих заявлений стран НАТО и обеспечить оперативную внезапность", - подытожил Бутусов.

Россия разворачивает у границ с Украиной новую дивизию, - Бутусов 01

Автор: 

россия (95365) Бутусов Юрий (4347)


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Топ комментарии
+33
А до цього вона була чимось іншим?
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28.04.2021 01:47
+26
Північна Корея офіційно називається "народно-демократичною республікою", хоча насправді це монархія з комуняцьким антуражем, а десь на паркані у Пхеньяні написано Х*Й.
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28.04.2021 01:56
+18
кацапо-фашисты уважают только силу.нужно вооружатся до зубов.и восстнавливать ядерное.и так и будет.
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28.04.2021 03:21
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это чтоб Бубочка не колебался и поехала на поклон в москву так как кацапы поняли что клоун зассал и переговоры про крым и донбасс табу )(уйло предупредил 2 раза заранее дав понять что он сам решает как где и о чем говорить а Бубочка лишь поддакнул сказал что место не имеет значения(какаяразница) мол главное суть ну а суть возвращаясь с сказаному общаться будут наверно о погоде и как говорил ботоксный о рускооговорящих и рпц в Украине про притеснения, унижений клоун должен получить по максимому но получает унижение и позор не он а вся страна если все таки поедет в Мордор или даже встетится на нейтральной стороне тет а тет это уже стало навязчивой идеей встретится с убийцей
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28.04.2021 07:24 Ответить
Зеленський заявив щодо ймовірної зустрічі з Путіним, що йому здається, «що все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, ви це чули, зустріться на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітись в Москві. Я вже дав задачу керівнику ОП А.Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і знайшов вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце чи мсто, де ми можемо зустрітись. Я вважаю, що головна це суть, про що, а де, коли - це вже деталі».
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28.04.2021 07:28 Ответить
Про що говорити і для чого зустрічатися з Путіним? Його позиція відома, і він її не змінить. Прийняти його умови - значить загубити державність України. Висновок: тандем Єрмак-Зеленський збираються здати поступово, "кластерами", інтереси європейського шляху України та повернутись під руку московії. Тоді Зеленський зможе знову ******** лицедійтвом, а Єрмак - одержить платню.
Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.
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28.04.2021 09:45 Ответить
Ворог не спить, а наш ГОЛОВКОМ ще не роздивився, Путю давно не бачив, оборонне замовлення ще не роздивився!!! ГАНЬБА!!!
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28.04.2021 07:33 Ответить
Що, скрєпа набубнявіла?
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28.04.2021 07:48 Ответить
це не ганьба - це саботаж, зрада, диверсія.
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28.04.2021 11:30 Ответить
Читал книгу Сунь Цзы "искусство войны" - прямо как по кальке приёмы.
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28.04.2021 08:20 Ответить
Вот и славненько,пока пукин возле Украинской границы гарцует у китайцев и корейцев есть шанс вернуть свои территории.Когда кацы розлупаю сибирь и Сахалин будут не ваш
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28.04.2021 08:28 Ответить
Без Украины нет и не будет никакой россии Поэтому они будут постоянно готовится к нападению на Украину. Украине придется жить постоянно в условиях внезапного нападения россии..Увы.
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28.04.2021 08:38 Ответить
не понял так наш бубочка заглянул в глаз хйлу или только собирается
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28.04.2021 09:01 Ответить
Бубочка мечтает о сольных гастролях на маскве!
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28.04.2021 09:47 Ответить
а че вас всех от этого так тащит куда бубочка заглянул и тпх. по его ошибкам иметь то вас будут, ваших детей, ваших жен. вон даунбас наглядный трейлер. с чего такой феерический экстаз от того что бубочка может споткнуться??
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28.04.2021 10:38 Ответить
просто некоторые думают, что этим они устроят досрочную замену Бубочки на нечто другое
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28.04.2021 11:46 Ответить
А как можно реагировать на дурачка на посту главы государства?
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28.04.2021 12:06 Ответить
в демократиях обычно готовятся к следующим выборам. что вы делаете, чтобы следующий глава государства был вам более симпатичен?
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28.04.2021 14:12 Ответить
Пройдет курсы проктолога и заглянет.
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28.04.2021 11:00 Ответить
Да он, похоже, в шоколадный глаз заглядывал
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28.04.2021 12:03 Ответить
лаптестан ведомый ****** ладимирычем готовит блиц-криг с итоговой капитуляцией сепа-
ратным "договором" и всем вытекающим отсюда им нужно подготовить всё для использова-
ния краткосрочного окна возможностей что уже не ошибится как в 2014 с малоросией.... дело
в том что мы ещё не знаем что там с мостом-хвостом то есть если касабы понели шо хвосту
осталось недолго то..... у ***** 2 варианта либо мылить верёвку либо сухопутный коридор на Крым+вода.........
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28.04.2021 10:07 Ответить
а що всі думали,що раша залишить кордони пустими,та вони бояться ЗСУ гірше за чорта!!! Не тяжко зрозуміти,вони нас бояться!!! якщо подивитись в природі малі тваринки ,щоб здаватись великими хто на задні лапи стає,хто вигинається дугою,а хто тужачись надувається!!! так і рашка надувається,але якщо без кінця дутися то можна і луснути! так що Їм слід застерегтися, а Їм скажу: нахер ви нам не потрібні,ми тільки заберемо своє-розслабтеся!!!
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28.04.2021 10:41 Ответить
ядерну бомбу на СРЕМль і з москалями закінчено! Україна має розвалити московію!
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28.04.2021 10:58 Ответить
Я так понял ребят, что работать уже никто не будет. А будут беспрерывно разворачивать и сворачивать дивизии и тырить с бюджета. Разбрасывая вокруг себя балалайки и вышиванки. А может оно и к лучшему, я работать тоже не люблю.))))) Кругом понты одни понты. Кацапы! не засерайте местность на месте разворачивания дивизии. Берегите природу нашу, мать вашу.
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28.04.2021 11:20 Ответить
Вывод прост ***** Пох на санкции .Значит не те санкции !!
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28.04.2021 12:17 Ответить
необходимо временно отказаться от закупок Козаков, Дозоров, Варт! а тем более всякого металлолома из европы типа чешской "Даны"! необходимо все силы и средства бросить на массовое изготовление ракет, типа Нептун, Ольха и т.п. это самое важное оружие, которое сможет нанести врагу коллоссальный урон, и будет серьезно способствовать обороноспособности Украины. Здесь вывод прост: не понимая этого, или понимая, и не делая этого, Зе и его окружение проявляют себя врагами Украины
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28.04.2021 12:27 Ответить
Росія розгортає біля кордонів з Україною нову дивізію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5371
Росія розгортає біля кордонів з Україною нову дивізію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4004
Росія розгортає біля кордонів з Україною нову дивізію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5077
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28.04.2021 13:08 Ответить
тонко))))
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28.04.2021 13:36 Ответить
и новое кладбище неподалеку можно уже подготавливать.
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28.04.2021 13:35 Ответить
Росія розгортає біля кордонів з Україною нову дивізію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9774
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28.04.2021 13:55 Ответить
На базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине развертывается целая дивизия. Источник: https://censor.net/ru/n3262433

Це мабуть для того щоб Зе не передумав воду в Крим пустити
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28.04.2021 14:10 Ответить
Окрім побажання нових кишкових захворювань всім расєянським військовим щось нічого на ум не приходе
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28.04.2021 14:12 Ответить
Неужели старую дивизию хлопцы уже переколотили ?
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28.04.2021 14:17 Ответить
Я боюсь, что подобные ежедневные заявления могут сыграть роль мальчика из сказки. Ну, той, где он постоянно кричал "волки".
Давайте логично. Если бы рашики хотели захватить что-то, кроме Крыма, то делали бы это весной 14-го, когда это было возможно. Говорят, что и собирались, пока в РФ оперативно не приехал один чиновник из ЕС и не показал папочку, где была информация о секретных европейских счетах рашкинского царя и его окружения.
Поэтому все эти "сосредоточения войск на границе", "агрессивные заявления ряда российских политиков" не имеют значения, пока дети их верхушки учатся в США и Лондоне. Пока там находятся их виллы. Пока там размещены их счета.
Ибо 99% их чиновников (да и наших тоже) гораздо выше интересов своей страны ставят личное богатство.
А теперь представьте, что кроме этого российская армия понесет потери итначнутся они еще на Донбассе. Потому что, даже отступая, украинскому артиллеристу не будет страшно нажать на кнопочку по команде "огонь". А что такое арта - я видел собствеными глазами, когда был в АТО. Когда мы думали, что все, пц, а тут из за спин, где-то далеко - бахбахбах и все, уже на нас никто не наступает. Ну и не буду врать - их арта тоже долбила неслабо. 90% погибших в 14-м - это арта. Сколько б не понтовались десантники и спецназовцы, но артиллерист на них смотрит как на куски мяса.
А теперь представьте, что за каждую пройденую по территории Украины сотню километров в РФ будут приходить ТЫСЯЧИ, я гарантирую, что это минимум, гробов. Сколь бы не была большая рассея, а "чеченские" потери окажутся пустяками. Что будет с рейтингом ввх?
Ах, да, еще падение рубля в результате санкций. И как следствие - рост цен.
Прекращение строительства СП-2 и падение акций Газпрома. В общем, экономика идет под.....
А теперь скажите, вы еще верите в реальность нападения рашки?
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28.04.2021 16:00 Ответить
Не треба вірити треба готуватись. А пан бутусов чи робить не хер..Цікаво сам висновки робив чи хтось допоміг. В генштабі це вже проаналізували. Тепер питаннячко це злив? Чи пан бутусов просто інформує громадян про варіанти щоб не розслаблялись і на армію не надіялись а тільки на отого кращого головнокомадувача при якому він мовчав а зараз інформує))) Ну ми народ почули, кожен зробив виснвки- свої , і що Бутусов??? А ти дав можливість в очередний раз пообсиратиЗелю..Молодець.
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28.04.2021 16:34 Ответить
В Пентагон сообщили?.
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28.04.2021 19:38 Ответить
все эту весеньюю войну пережилитеперь отбой до осени 7 лет подряд уже каждую весну и осень начинаеться вой путин нападет которы закагчиваеться только впариванием очередной партии американского военного списаного хлама в кредит по цене нового шас уже все подписали так что до осени теперь отбой осенью опять выть начнут путин нападет
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28.04.2021 22:25 Ответить
волгоград уже вблизи границ украины стал перенесли чтоли незаметно
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28.04.2021 22:27 Ответить
ктото в теме почему путин все никак ннападать не хочет
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28.04.2021 22:28 Ответить
встреча или в данбаце или в Припяти - никаких масковей
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03.05.2021 15:36 Ответить
Цілком можливо, що це чергова ІПсО.
Розгорнути дивізію та "поставити її у стрій" це досить великий движняк у тамтешньому регіоні.
У випадку розгортання подій у цьому напрямку ГУР дає інформацію Головнокомандувачу ЗСУ та Верховному головнокомандувачу (у нас ви знаєте, хто це, прости Господі).
При відповідній гласності вже б ЗМІ (не тільки наші) верещали б з усіх чайників про це.
А ознаки ворожої військової активності розвідка відслідковує чітко та швидко.
Поки що "в етері - тиша". За винятком активності Бутусова...
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10.09.2021 22:44 Ответить
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