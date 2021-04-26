Россия объявила сборы находящихся в запасе, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Масштабные военные сборы находящихся в запасе россиян представляют собой более серьезную угрозу, чем переброска российских войск к границам Украины.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это не менее серьезно, чем переброска войск с востока РФ. Кадровые части постоянной готовности можно снова и очень быстро перебросить на позиции, близкие к Украине, а вот масштабные военные сборы запасных - это даже более высокий уровень угрозы", - указал он.

По словам Бутусова, группировка наземных боевых войск у России небольшая - до 130 тыс. военнослужащих. А вот призыв находящихся в запасе граждан обспечивает развертывание второго эшелона для большой войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

"Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать. Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза. Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня", - считает журналист.

Главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной, по мнению Бутусова, остается война.

"И никакого мира на горизонте нет. К войне надо готовиться, а у нас ничего подобного российским маневрам не делается, к большому сожалению, врага в ОП, видимо, собираются бить пресс-релизами..." - подытожил журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море