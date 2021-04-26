Россия объявила сборы находящихся в запасе, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Масштабные военные сборы находящихся в запасе россиян представляют собой более серьезную угрозу, чем переброска российских войск к границам Украины.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это не менее серьезно, чем переброска войск с востока РФ. Кадровые части постоянной готовности можно снова и очень быстро перебросить на позиции, близкие к Украине, а вот масштабные военные сборы запасных - это даже более высокий уровень угрозы", - указал он.
По словам Бутусова, группировка наземных боевых войск у России небольшая - до 130 тыс. военнослужащих. А вот призыв находящихся в запасе граждан обспечивает развертывание второго эшелона для большой войны.
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"Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать. Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза. Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня", - считает журналист.
Главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной, по мнению Бутусова, остается война.
"И никакого мира на горизонте нет. К войне надо готовиться, а у нас ничего подобного российским маневрам не делается, к большому сожалению, врага в ОП, видимо, собираются бить пресс-релизами..." - подытожил журналист.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1386673148423200773 59 мин
Наш "паровоз" вперед летит-к *****,на остановку.Иного нет ,видать ,пути-в руках *****-винтовка,Вовка!@@И призвал он резервистов,ибо,как уже писал--30% потерь лс РФ гарантировано.Он Трупами нас забросать собрался,а Нелох -все ту же песТнь заводит.ПЗДЦ.
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1386719913759449089 1 ч
26 квітня 1945 року, Україна увійшла до складу ООН як один з членів-засновників.
А Росія не увійшла. Вона лише після розвалу СРСР зайняла його місце.
Чего нервничать? Если Штаты закроют небо над Украиной мы и это мясо в чернозем переработаем. Дело житейское.
Если нет - придется десятилетиями этих москалей на фарш перерабатывать. Жаль, паре поколений жизнь испортим((( Но иначе свободу нам не получить. А за одно и вопрос с отмороженными судьями, инфантильными зебилами и прочими неадекватами порешаем. Тяжело будет, но что делать-то? Придется побеждать так.
Хотя, учитывая наличия у нас АЭС и прочих там объектов критической инфраструктуры, закрытие неба над нами должны даже европейцы поддержать, а не то получат второй чернобыль.
https://www.youtube.com/watch?v=f3clXevoJmU https://www.youtube.com/watch?v=f3clXevoJmU
Стоило бы теперешним призывникам и резервистам, а также их матерям это посмотреть и послушать куда их толкает российская власть!
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
УПА - це менше 1% населення. УПА-2 буде мати не менше 5%.
Зрозуміло, що старих проблем зі зброєю не буде.
С Новым годам, дарагіє таварісчі!
1. Военное положение на всей территории страны. Включая комендантский час, выявление шпионов и диверсантов врага и их уничтожение на месте. Арест или уничтожение самых активных агентов врага, включая «ОПЗЖ» в полном составе.
2. Всеобщая мобилизация.
3. Полный перевод экономики на военные рельсы, прекращение выпуска любой продукции кроме военного назначения и всеми предприятиями страны.
4. Полный разрыв дип.отношений с врагом.
5. Об'явление набора добровольцев во всем мире для приезда в Украину для последнего и окончательного разгроиа сатанинского народа и для расплаты за миллионы миллионов невинных убитых руским сатаной по всему миру за все 300 лет существования клятого народа-ублюдка.
Давай Зеля, делай что тебе положено для спасения Украины и мира, чего ждешь ? А не можешь, сцыкотно - срочно отваливай и не мешай
Ну побродят "партизаны" месяц, побухают - и поедут с рассказами по домам!
хотя отдан приказ до 01.05.21 вернуть личный состав 58-й армии ЮВО, 41-й армии ЦВО, 7-й, 76-й ДШД и 98-й ВДД в пункты постоянной дислокации, но техника и вооружение 41-й армии оставлена в полевых парках на полигоне Погоново (около г. Воронеж). Причина: ее предусмотрено задействовать в учении «Запад-2021», назначенном на осень. Ну, чтобы два раза не гонять.
Просто кормить такие массы л/с "в поле" сложно, да и накладно. Вот и возвращают "россыпью" с возможностью быстро перебросить обратно (и это вовсе не означает, что технику и вооружение, запасы МТС прекратят наращивать - их потихоньку можно и дальше подвозить).
Т.е. политика давления, шантажа и угроз вовсе и не прекратилась, она продолжается.