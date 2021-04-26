Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Масштабні військові збори росіян, які перебувають у запасі, є більш серйозною загрозою, ніж перекидання російських військ до кордонів України.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це не менш серйозно, ніж перекидання військ зі сходу РФ. Кадрові частини постійної готовності можна знову і дуже швидко перекинути на позиції, близькі до України, а ось масштабні військові збори запасних - це навіть більш високий рівень загрози", - вказав він.

За словами Бутусова, угруповання наземних бойових військ у Росії невелике - до 130 тис. військовослужбовців. А ось призов громадян, які перебувають у запасі, забезпечує розгортання другого ешелону для великої війни.

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"Це аж ніяк не означає, що вони зараз підуть у великий наступ. Росія продовжує тиск і відпрацювання мобілізаційних завдань, щоб у потрібний момент бути готовою атакувати. Велика мобілізація цілком може стати прикриттям невеликої бойової операції або серії таких бойових операцій на фронті на Донбасі. Ось у цьому загроза. Ось заради чого Путін проводить маневри різного рівня", - вважає журналіст.

Головним інструментом російського порядку денного у відносинах з Україною, на думку Бутусова, залишається війна.

"І ніякого миру на горизонті немає. До війни треба готуватися, а у нас нічого подібного до російських маневрів не робиться, на превеликий жаль, ворога в ОП, мабуть, збираються бити пресрелізами ..." - підсумував журналіст.