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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Масштабні військові збори росіян, які перебувають у запасі, є більш серйозною загрозою, ніж перекидання російських військ до кордонів України.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це не менш серйозно, ніж перекидання військ зі сходу РФ. Кадрові частини постійної готовності можна знову і дуже швидко перекинути на позиції, близькі до України, а ось масштабні військові збори запасних - це навіть більш високий рівень загрози", - вказав він.

За словами Бутусова, угруповання наземних бойових військ у Росії невелике - до 130 тис. військовослужбовців. А ось призов громадян, які перебувають у запасі, забезпечує розгортання другого ешелону для великої війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним. ВIДЕО

"Це аж ніяк не означає, що вони зараз підуть у великий наступ. Росія продовжує тиск і відпрацювання мобілізаційних завдань, щоб у потрібний момент бути готовою атакувати. Велика мобілізація цілком може стати прикриттям невеликої бойової операції або серії таких бойових операцій на фронті на Донбасі. Ось у цьому загроза. Ось заради чого Путін проводить маневри різного рівня", - вважає журналіст.

Головним інструментом російського порядку денного у відносинах з Україною, на думку Бутусова, залишається війна.

"І ніякого миру на горизонті немає. До війни треба готуватися, а у нас нічого подібного до російських маневрів не робиться, на превеликий жаль, ворога в ОП, мабуть, збираються бити пресрелізами ..." - підсумував журналіст.

Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов 01

Автор: 

росія (64895) Бутусов Юрій (3576)


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Топ коментарі
+34
а бубочка в шаге от перемирия...
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26.04.2021 17:27
+32
Кожен день зеленого вилупка у керма, це цвях в домовину України.
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26.04.2021 17:28
+28
ПУ УСЛЫШАЛ З ПРОСЬБЫ ЗЕ О ВСТРЕЧЕ И ГОТОВИТСЯ С ТАНКАМИ ПРИЙДИ НА ПЕРЕГОВОРЫ А НАШ ГОЛУБЬ ВСЕ В ОБЛАКАХ ВИТАЕТ
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26.04.2021 17:25
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ПУ УСЛЫШАЛ З ПРОСЬБЫ ЗЕ О ВСТРЕЧЕ И ГОТОВИТСЯ С ТАНКАМИ ПРИЙДИ НА ПЕРЕГОВОРЫ А НАШ ГОЛУБЬ ВСЕ В ОБЛАКАХ ВИТАЕТ
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26.04.2021 17:25 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1386673148423200773 59 мин

Наш "паровоз" вперед летит-к *****,на остановку.Иного нет ,видать ,пути-в руках *****-винтовка,Вовка!@@И призвал он резервистов,ибо,как уже писал--30% потерь лс РФ гарантировано.Он Трупами нас забросать собрался,а Нелох -все ту же песТнь заводит.ПЗДЦ.
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26.04.2021 17:26 Відповісти
Что скажет президент Ермак?
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26.04.2021 17:27 Відповісти
здрисне в Аман
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26.04.2021 21:05 Відповісти
а бубочка в шаге от перемирия...
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26.04.2021 17:27 Відповісти
Покупайте и стройте Байтрактары и выпишите люлей тем, кто тормозит работы по Ольхе и Нептуну.
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26.04.2021 17:28 Відповісти
Бугагагага - после заявы США( ну бидон не виноват) И Авакяна - - эндорган пошлёт Украину ( на радость ВВП) Бугагага.... Многоходовочка((
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26.04.2021 22:03 Відповісти
Кожен день зеленого вилупка у керма, це цвях в домовину України.
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26.04.2021 17:28 Відповісти
Мрії - це твій бред з приводу посадити Пороха, або зар.плата в 4 кілобакси. Все інше - жорстока реальність, яку ти, чучало інфантильне, ніяк не сприймаєш.
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26.04.2021 23:21 Відповісти
Кацапсинка, а вальцман це хто?
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28.04.2021 20:57 Відповісти
Кацапсинка, а нам яке діло до твого знайомого злодія на прізвисько вальцман?
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28.04.2021 21:28 Відповісти
Россия объявила сборы находящихся в запасе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1949
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26.04.2021 17:29 Відповісти
УБИЙЦА!
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26.04.2021 19:40 Відповісти
ПУСТОШЬ.великая пустошь,там ничего остатсься не должно.
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26.04.2021 21:16 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1386719913759449089 1 ч

26 квітня 1945 року, Україна увійшла до складу ООН як один з членів-засновників.
А Росія не увійшла. Вона лише після розвалу СРСР зайняла його місце.

Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1363
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26.04.2021 21:27 Відповісти
"Путин предельно ясно дал понять Зеленскому, что он готов обсуждать с ним не оккупацию Крыма и Донбасса, а только свои претензии к Украине. Список этих претензий к недостаточно почтительному , на его взгляд, поведению жертвы агрессии он представил".А.Пьянтковский последний твит
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26.04.2021 17:29 Відповісти
Так Осел же говорил сам , что он согласен на половину требоваий ***** ,по тому ***** будет просить всю Украину ,и они с Ослом сойдутся на всем Юговостоке .
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26.04.2021 19:26 Відповісти
Ладно...
Чего нервничать? Если Штаты закроют небо над Украиной мы и это мясо в чернозем переработаем. Дело житейское.
Если нет - придется десятилетиями этих москалей на фарш перерабатывать. Жаль, паре поколений жизнь испортим((( Но иначе свободу нам не получить. А за одно и вопрос с отмороженными судьями, инфантильными зебилами и прочими неадекватами порешаем. Тяжело будет, но что делать-то? Придется побеждать так.
Хотя, учитывая наличия у нас АЭС и прочих там объектов критической инфраструктуры, закрытие неба над нами должны даже европейцы поддержать, а не то получат второй чернобыль.
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26.04.2021 17:33 Відповісти
чернобылей одновременно можно получить штук 5 и не на 5 блоках, а на 20-ти....
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26.04.2021 19:41 Відповісти
Оце ты овца, вуаля прямо.
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26.04.2021 17:53 Відповісти
Ми усі "забеспокоились". Треба відвойовувати і Крим, і Донбас. Нас в 2014 р ніхто не "призьівал" і армії не було. А тепер буде москалям -- вуаля.
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26.04.2021 18:06 Відповісти
Чому, на відміну від 14 сьогодні в армії повністю відсутня якась паніка, страх навіть самому дивно - звичайна робота без шапкозакидонства але й з розумінням що там половина військ ворога -діти 18-20 річні. Салаги. Хочуть потрапити в кінохроніку... Байрактара. Побачимо скільки дитячих гробів вони витримають .Совку 15 тис. вистачило.
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26.04.2021 17:50 Відповісти
Как не так уж давно Россия бросила на верную погибель "этих детей"?
https://www.youtube.com/watch?v=f3clXevoJmU https://www.youtube.com/watch?v=f3clXevoJmU

Стоило бы теперешним призывникам и резервистам, а также их матерям это посмотреть и послушать куда их толкает российская власть!
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26.04.2021 18:45 Відповісти
Посмотрел клип,но и почитайте их коменты, они считают их героями.....на чужой земле...
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26.04.2021 21:41 Відповісти
Украине нужно построить некоторое количество стратегических ракет и начинить боеголовки топливом из реакторов Чернобыля. Это топливо станет успокоительным средством для путина и яйцеголовым из ФСБ.
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26.04.2021 17:52 Відповісти
ЧОМУ МОСКОВІЯ БРЯЦАЄ ЗБРОЄЮ -

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
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26.04.2021 17:54 Відповісти
Не пишите ерунды. Такие вещи тишком нишком не пропхнуть. Такое и официально не получится принять . Это в лучшем случае Ростов светит.
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26.04.2021 22:03 Відповісти
Та як вони негідники посміли, з вами шановний не порадитись
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26.04.2021 22:27 Відповісти
Если эта власть мошенников, предателей и проходимцев думает, что им легко удастся обмануть и переломать народ через колено - как бы днепровская вода врагу не потекла бы вместе с ихними трупиками
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26.04.2021 22:47 Відповісти
Зараз Байден почав виводити війська з Афганістану. Було б добре, якби пару бригад перекинув в Україну, десь так в Маріуполь та Одесу з технікою, зброєю і всією інфраструктурою під виглядом тренування ЗСУ. Вся надія тільки на Порошенка. Він останнім часом активно щось обговорював з послами США, Великобританії і Великої Сімки. На Віслючка марно розраховувати, він другий рік вимолює у путіна дозволу заглянути йому в очі.
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26.04.2021 17:59 Відповісти
Яка надiя? На вибухи на арсеналах? На те ,що при Порошенко в ЗСУ не було передано на озброэння нi одного нового танка,нi одного нового БМП,нi одного нового ЗРК,нi одного нового бойового корабля(рiчковi катери з Кузнi не в залiк),нi одного нового вiйськового лiтака!!!
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26.04.2021 18:14 Відповісти
Вибухи в Чехії, в Болгарії - винен путін. Вибухи в України у бидла73% винен Порошенко. З того що ти перерахував Клоун багато передав?
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26.04.2021 18:18 Відповісти
Клоун хоть за байрактары в нужном количестве договаривается! А твой шоколадный король купил аж 6 штук))))
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26.04.2021 19:45 Відповісти
Так байрактари новое оружие, их у турции штук 30, зебилоиди не викупают.
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26.04.2021 20:24 Відповісти
Ну і що там ? Домовився ? Чи так як з "Нептунами" - муляжів понаставляють ?((( Скільки за два роки добавилося до шести при Порошенкові придбаних ? 0 чи 0.0 ? "Договоруни" грьобані ((((((
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26.04.2021 22:54 Відповісти
инфы нигде нет по количеству... но у Пламена Паскова в интервью озвучено 15-16 в наличии, и столько же на подходе... ну и после встречи с Эрдоганом чет путлер закрыл туризм в Турцию... а это значит, что еще оружие договорились поставить
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27.04.2021 10:33 Відповісти
Казав пан -кожух дам , слово його тепле Достовірна інформація від болгарського політолога ? У нас своїх таких вистачає їхні б коментарі та Богу у вуха А у житті як було 6 так 6 і є Вашої вини у цьому немає , але не гидьте Порошенка там , де він цього не заробив
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27.04.2021 10:44 Відповісти
Клоун відосики для зе-бидла клепає регулярно, а вже кінець квітня, а оборонзамовлення на 2021 рік досі не затверджене. На купівлі в Чехії САУ "Дана" накрутив 470 млн грн. З байрактарами не кажи гоп раніше часу, бо вийде як з вакциною проти ковіду.
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26.04.2021 23:54 Відповісти
Ти такий мудрий, а не знаєш коли і ким законтрактовані Байрактари? Твоя Бубачька до них таким же боком, як і ти. 😊 Погугли, мудрий, якщо знаєш, як це робити.
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27.04.2021 08:35 Відповісти
Добавь ещё мозги, их он вам тоже не передал
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26.04.2021 18:31 Відповісти
Зате ЗЕ-дебіл армію завалив усім цим.
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26.04.2021 19:14 Відповісти
Я не знаю як там буде на Сході, але в Західній Україні...
УПА - це менше 1% населення. УПА-2 буде мати не менше 5%.
Зрозуміло, що старих проблем зі зброєю не буде.

С Новым годам, дарагіє таварісчі!
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26.04.2021 17:59 Відповісти
Диванний кацап мріяв "мочіть ___лов" з дивану з попкорном, а тут бах - повістка. Хйло зігнав більшу половину сухопутних військ, приволок баржі з Балтики, Каспію й раптом зрозумів - "м'яса то малувато".
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26.04.2021 18:03 Відповісти
27апр .. КрьІм.. 36 карт..
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26.04.2021 18:09 Відповісти
К чему черный шрифт новости, и крики? Призыв резервистов был со времен СССР, называется переподготовка. Резервистов называли: партизаны. В УССР, они тоже были, потом эти сборы отменили, а в Раше не отменяли. Ну так, побухать в полях. Надышаться можно только ветром))))
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26.04.2021 18:18 Відповісти
Подобные сборы проводятся в России ежегодно с 2013 года. 👺
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26.04.2021 18:23 Відповісти
А какой смысл использовать срочников и резервистов в агрессивной войне? Трупами завалить всю Украину? Разве что в тылу будут трусы стирать обосравшимся контрактникам.
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26.04.2021 18:23 Відповісти
У них штатна чисельність ЗС на третину більша фактичної. Потрібно кимось дірки закривати.
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26.04.2021 18:31 Відповісти
тоже самое в 2014 было. Их пассажирскими поездами в Белгород будут перебрасывать, простых работяг. И нех они в отказ не могут пойти
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26.04.2021 19:09 Відповісти
Основная задача Путина - не допустить истории успеха Украины.
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26.04.2021 19:24 Відповісти
В нынешнем положении, для сохранения страны и жизней людей, а также для охлаждения аппетитов народа-ублюдка, ответом на такое может быть только:
1. Военное положение на всей территории страны. Включая комендантский час, выявление шпионов и диверсантов врага и их уничтожение на месте. Арест или уничтожение самых активных агентов врага, включая «ОПЗЖ» в полном составе.
2. Всеобщая мобилизация.
3. Полный перевод экономики на военные рельсы, прекращение выпуска любой продукции кроме военного назначения и всеми предприятиями страны.
4. Полный разрыв дип.отношений с врагом.
5. Об'явление набора добровольцев во всем мире для приезда в Украину для последнего и окончательного разгроиа сатанинского народа и для расплаты за миллионы миллионов невинных убитых руским сатаной по всему миру за все 300 лет существования клятого народа-ублюдка.

Давай Зеля, делай что тебе положено для спасения Украины и мира, чего ждешь ? А не можешь, сцыкотно - срочно отваливай и не мешай
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26.04.2021 19:30 Відповісти
У кацапов регуляры уже не горят желанием с нами связываться , шапкозакидательские настроения у них еще в 14-15 годах кончились , а их мобики это еще хуже чем срочники , по тому , недооценивать не стоит , но и бояться особо там не кого. Если дядя Джо не кинет и закроет небо над нами , то мы справимся , тяжело конечно будет но выстоим. Главное , что бы у тому времени Осла уже не было.
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26.04.2021 19:32 Відповісти
Ой!
Ну побродят "партизаны" месяц, побухают - и поедут с рассказами по домам!
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26.04.2021 19:32 Відповісти
Тут надо помнить что москва и первую и вторую мир. войны начинала одинаково - с тайной мобилизации под видом учебных сборов. А если учитывать развернутую военную пропаганду против Украины, такую же дикую как в 1940 перед нападением на Финляндию, то Украине надо готовиться. Надеятся на лучшее, а готовиться к худшему. Тогда и народ-ублюдок задумается стоит ли нападать. Умирать они очень не любят, в отличие от убивать невинных, слабых и не подготовленных
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26.04.2021 19:44 Відповісти
Ну, собственно говоря, и переброска войск к границам Украины вовсе и не прекратилась:
хотя отдан приказ до 01.05.21 вернуть личный состав 58-й армии ЮВО, 41-й армии ЦВО, 7-й, 76-й ДШД и 98-й ВДД в пункты постоянной дислокации, но техника и вооружение 41-й армии оставлена в полевых парках на полигоне Погоново (около г. Воронеж). Причина: ее предусмотрено задействовать в учении «Запад-2021», назначенном на осень. Ну, чтобы два раза не гонять.
Просто кормить такие массы л/с "в поле" сложно, да и накладно. Вот и возвращают "россыпью" с возможностью быстро перебросить обратно (и это вовсе не означает, что технику и вооружение, запасы МТС прекратят наращивать - их потихоньку можно и дальше подвозить).
Т.е. политика давления, шантажа и угроз вовсе и не прекратилась, она продолжается.
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26.04.2021 19:34 Відповісти
Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7908
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26.04.2021 20:00 Відповісти
ХЙЛО ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ !)
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26.04.2021 20:02 Відповісти
Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9261
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26.04.2021 20:02 Відповісти
ХЙЛО НА ВОЙНЕ !)
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26.04.2021 20:03 Відповісти
Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2753
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26.04.2021 20:11 Відповісти
есть одно НО - кто присваивает плоды этого прямо скажем рабского труда ???
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27.04.2021 08:17 Відповісти
Все єти отходи военная хитрость. Маскали из сирии уже три раза вишли.
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26.04.2021 20:26 Відповісти
пацаки шукають нове «отхожее место», де їх і закопають, як "отхожий" матеріал, який своє відходив.
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26.04.2021 21:10 Відповісти
Це черговий призов, яким фуйло хоче заставити "диванних путіністів" срати в полі а не на унітазі.
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26.04.2021 21:08 Відповісти
Терміново посилайте єрмака - він порішає
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26.04.2021 21:09 Відповісти
Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3627
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26.04.2021 21:40 Відповісти
з двох боків дожимають Україну - з одного боку кацапи збільшуючи кількість військових на кордоні, а зсередини Зе-коМанда саботує все, що тільки можна в українській армії!
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26.04.2021 21:44 Відповісти
ИНТЕРЕСНО, ЧТО БУТУСОВ ПЕРВЫМ ЭТО ПИШЕТ В УКРАИНЕ !) ЭТО ЖЕЛАНИЕ СТОЛКНУТЬ ЛБАМИ ИЛИ ЧТО ТО ДРУГОЕ !?)
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26.04.2021 22:41 Відповісти
"Немцы ничего не подозревают" - подумал Штирлиц. Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4796 Росія оголосила збори осіб, які перебувають у запасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6960
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26.04.2021 23:12 Відповісти
Це всього навсього збори резервістів з метою підвищення (відновленння) навченості. Те саме згідно чинного законодавства має робитись і в нас, але то грошей немає то бажання.
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26.04.2021 23:12 Відповісти
Юра,країна у катострофічній небезпеці. Озброєння підведене до застосування, почалась мобілізація спеців на неї: механіки-водіі,звязківці,стрілки, сапери. Та всі ВОС. А головне,і офіцерів,а це вже конкретний сигнал. Гармати будуть стріляти. А у наших військкосатах в кращому випадку щось робиться по призову,а в облвоєнкоматах виганяють навіть офіцерів з прийомних,щоб не надоїдали із своїми мізерним пенсіями і не компроментували перед прохожими. Діти і онуки дивляться на це і говорять друг другу: от мій дід дурень,що державі служив,а тепер має підполковником пенсію меньшу ніж слюсар 4-ого розряду з ЖЕКу. Питання: хто піде по мобілізації, якщо таке відношення до основної маси навіть військового офіцерства в Україні. Чи не є це позорище з пенсіями військовим одним із елементів диверсійної роботи РФ? Вже таке було в останнє при Янукі-зрадливому,а перед цим при Кучмі-кредитному. Військовим: Фігу,а значить і інші не підуть в армію.
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27.04.2021 00:40 Відповісти
пройде час і пенсії нинішніх ветеранів АТО опустять так само як опустили тим хто звільнявся і відслужив раніше. Піпл хаває
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27.04.2021 08:48 Відповісти
Интересно было бы узнать сколько стоит налогоплательщикам каждый день таких манёвров в россии
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27.04.2021 00:47 Відповісти
какаяразница если нефтюшка опять подорожала
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27.04.2021 08:20 Відповісти
Сейчас все силы брошены на продажу и дерибан земли. После этого защищать уже будет нечего.
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27.04.2021 06:10 Відповісти
ну шо ***** готовится к войне и надо быть зебилом что бы не хотеть этого понимать
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27.04.2021 08:24 Відповісти
У п. 1 указу помилка. Слово "Федеральной" пишеться з великої літери.
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27.04.2021 14:52 Відповісти
 
 